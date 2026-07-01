НАТАН ИЗ ГАЗЫ

НАТАН ИЗ ГАЗЫ (Ав­ра­ам На­тан Бинь­я­мин бен Эли­ша а-Ле­ви Аш­ке­на­зи) -вдох­но­ви­тель и один из глав­ных дея­те­лей саб­ба­ти­ан­ст­ва (мес­си­ан­ско­го дви­же­ния в иу­да­из­ме ), из­вест­ный как саб­ба­ти­ан­ский про­рок.

Изу­чал Тал­муд под руководством Яко­ва Ха­ги­за (1620-1674 годы). По­сле пе­ре­ез­да в 1663 году в Га­зу же­нил­ся на до­че­ри бо­га­то­го пор­тугальского ев­рея, на­чал изу­че­ние каб­ба­лы (1664 год). Пе­ре­жи­вал мис­тические ви­де­ния; в про­дол­жи­тель­ном экс­та­зе уви­дел на бо­же­ст­вен­ном пре­сто­ле изо­бра­же­ние каб­ба­ли­ста Саб­ба­тая, из­вест­но­го в еврейских об­щи­нах сво­им эк­заль­ти­ро­ван­ным по­ве­де­ни­ем. Сбли­зив­шись с Саб­ба­та­ем, Натан убе­дил его, что тот яв­ля­ет­ся Мес­си­ей , а са­мо­го се­бя объ­я­вил про­ро­ком Элия­ху (Или­ёй). Вес­ной 1665 года Натан про­ро­че­ст­во­вал о том, что око­ло се­ре­ди­ны сле­дую­ще­го го­да Мес­сия дол­жен явить­ся в сво­ём мо­гу­ще­ст­ве, пле­нить турецкого сул­та­на и ут­вер­дить власть Из­раи­ля над все­ми на­ро­да­ми ми­ра; Натан ста­нет вла­деть Тур­ци­ей, а Саб­ба­тай бу­дет по­бе­ж­дать др. на­ро­ды.

Про­ро­че­ст­ва Натана бы­ст­ро рас­про­стра­ни­лись в еврейских об­щи­нах, вы­звав мес­си­ан­ское дви­же­ние, на­зван­ное по име­ни Саб­ба­тая саб­ба­ти­ан­ст­вом. По­сле пе­ре­хо­да Саб­ба­тая в ис­лам под дав­ле­ни­ем турецких вла­стей в 1666 году Натан оп­рав­ды­вал его по­сту­пок в сочинении «Друш а-ме­но­ра» («Тол­ко­ва­ние о све­то­че»). В но­ябре 1666 года, опа­са­ясь пре­сле­до­ва­ний, Натан вме­сте с семь­ёй бе­жал из Га­зы , про­ве­дя ос­тав­шую­ся часть жиз­ни в ски­та­ни­ях. Он по­се­тил Из­мир, Эдир­не, Са­ло­ни­ки, острова Хи­ос и Кор­фу, Ве­не­цию, Бо­ло­нью, Фло­рен­цию, Ли­вор­но, Рим, был в болгарских и албанских зем­лях.

Наи­бо­лее пол­но ан­ти­но­мизм и дуа­лизм каб­ба­ли­стического уче­ния Натана на­шли вы­ра­же­ние в сочинении «Се­фер а-брия» («Кни­га о со­тво­ре­нии ми­ра», 1670 год).