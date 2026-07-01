НАТАН ИЗ ГАЗЫ
НАТАН ИЗ ГАЗЫ (Авраам Натан Биньямин бен Элиша а-Леви Ашкенази) -вдохновитель и один из главных деятелей саббатианства (мессианского движения в иудаизме), известный как саббатианский пророк.
Изучал Талмуд под руководством Якова Хагиза (1620-1674 годы). После переезда в 1663 году в Газу женился на дочери богатого португальского еврея, начал изучение каббалы (1664 год). Переживал мистические видения; в продолжительном экстазе увидел на божественном престоле изображение каббалиста Саббатая, известного в еврейских общинах своим экзальтированным поведением. Сблизившись с Саббатаем, Натан убедил его, что тот является Мессией, а самого себя объявил пророком Элияху (Илиёй). Весной 1665 года Натан пророчествовал о том, что около середины следующего года Мессия должен явиться в своём могуществе, пленить турецкого султана и утвердить власть Израиля над всеми народами мира; Натан станет владеть Турцией, а Саббатай будет побеждать др. народы.
Пророчества Натана быстро распространились в еврейских общинах, вызвав мессианское движение, названное по имени Саббатая саббатианством. После перехода Саббатая в ислам под давлением турецких властей в 1666 году Натан оправдывал его поступок в сочинении «Друш а-менора» («Толкование о светоче»). В ноябре 1666 года, опасаясь преследований, Натан вместе с семьёй бежал из Газы, проведя оставшуюся часть жизни в скитаниях. Он посетил Измир, Эдирне, Салоники, острова Хиос и Корфу, Венецию, Болонью, Флоренцию, Ливорно, Рим, был в болгарских и албанских землях.
Наиболее полно антиномизм и дуализм каббалистического учения Натана нашли выражение в сочинении «Сефер а-брия» («Книга о сотворении мира», 1670 год).