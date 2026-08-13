НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (ЦАРЕВНА)

Дочь царя Алексея Михайловича Романова и его второй жены Натальи Нарышкиной . Младшая сестра Петра I .

Ранние годы

Появилась на свет в Москве в 1673 году. Наталью, названную в честь матери, крестил в Чудовом монастыре патриарх. В 1676 году скончался ее отец, царь Алексей Михайлович, его сменил на престоле старший сын от первого брака Федор . Тогда маленькие Наталья и Петр жили и воспитывались Натальей Кирилловной. С детства они были очень близки, девочка разделяла все игры и забавы брата. И впоследствии она поддерживала Петра во всех его начинаниях и преобразованиях, разделяя его интерес к культуре Запада, а он всегда делился с ней своими успехами и победами. Любимая сестра Петра Великого всегда была его близкой соратницей и помощницей.

В период нахождения у власти их сводной сестры царевны Софьи , ставшей с 1682 года регентшей при малолетних царях Петре и Иване, Нарышкина с детьми жили в подмосковном селе Преображенском, на зиму отправляясь в столицу.

Правление Петра

После свержения Софьи и начала самостоятельного правления Петра в 1689 году Наталья продолжала много времени проводить в Преображенском. Сюда к своей сестре царь Петр отправил сына Алексея после принудительного пострижения своей первой жены Евдокии Лопухиной в монахини. Наталья Алексеевна, сама бездетная, занималась воспитанием юного царевича, однако с течением времени влияние родни со стороны матери давало себя знать: он стал тайно навещать Евдокию, а отношения с теткой в конце концов разладились, однако все это случилось не сразу. У царевны некоторое время жила будущая вторая супруга брата Марта Скавронская , здесь она была крещена в православие с именем Екатерины, ее крестным был царевич Алексей (сама же царевна в 1715 году стала крестной матерью сына Алексея, будущего Петра II ). Наталья Алексеевна обучала Екатерину русскому языку и обычаям. Придворный круг Натальи тогда составляли сестры Александра Меншикова Мария и Анна, сестры Арсеньевы и др.

Во всем помогавшая брату, царевна так и не вышла замуж, хотя в начале 1700-х к ней проявлял интерес монарший двор Вены. Основное свое внимание Наталья Алексеевна уделяла культурной и благотворительной деятельности. Она очень любила театр. В 1706 году во дворце родного Преображенского она, по сути, организовала первый придворный театр. В качестве литературного материала использовались различные пьесы, зарубежные романы, жития святых. Играли же на сцене слуги и придворные Натальи. В помощь ее затее Петр Алексеевич передал сестре декорации, костюмы и пьесы выступавших в России ранее немецких трупп. После переезда в новую столицу Санкт-Петербург в 1708 году царевна не оставила свое увлечение. Здесь она занималась созданием любительского дворянского театра, для которого сама писала пьесы. Среди них «Комедия о Святой Екатерине», «Хрисанф и Дария», «Цезарь Оттон», «Святая Евдокия», частично дошедшие до настоящего времени. Наталья сама режиссировала спектакли, кроме того, писала стихи.

В Петербурге у Натальи Алексеевны был дом на Крестовском острове, в 1712 году брат сделал ей подарок в виде мызы Гатчины. Также от государя царевна получала 25 тысяч рублей в год.

Наталья была очень набожным человеком. С ее подачи в столице стали появляться домовые церкви. В своем доме она организовала богадельню для престарелых и больных женщин, на свои средства возводила храмы в Петербурге и других городах.

Любимая сестра Петра Великого умерла в 42-летнем возрасте от болезни желудка. Погребена в Александро-Невской лавре. Позже останки ее и похороненного рядом младенца Петра, сына Петра Алексеевича и Екатерины I, были вместе перенесены в Благовещенскую церковь лавры.