НАСЫРОВА ХАЛИМА

НАСЫРОВА ХАЛИМА - узбекская певица, народная артистка СССР (1937 год).

В 1924-1927 годах учи­лась в Ба­кин­ском те­ат­раль­ном тех­ни­ку­ме, в 1934-1937 годах - в Узбекской опер­ной сту­дии при Московской консерватории. Сце­ническую дея­тель­ность на­ча­ла в 1927 году в дра­ма­тической труп­пе. С 1929 года в Узбекском музыкально-дра­ма­тическом те­ат­ре, с 1939 года ве­ду­щая со­ли­ст­ка Узбекского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та в Таш­кен­те; вы­сту­па­ла здесь до 1985 года.

Сре­ди пар­тий: Нар­гюль («Бу­ран» М. Аш­ра­фи и С. Н. Ва­си­лен­ко), Лей­ли, Гюль­са­ра («Лей­ли и Медж­нун», «Гюль­са­ра» Р. М. Гли­эра и Т. Са­ды­ко­ва), Ши­рин («Фар­хад и Ши­рин» В. А. Ус­пен­ско­го и Г. А. Му­ше­ля), Зух­ра («Та­хир и Зух­ра» Т. Джа­ли­ло­ва и Б. Бров­цы­на), Май­са­ра («Про­дел­ки Май­са­ры» С. Юда­ко­ва), Син Дун- фан («Улуг­бек» А. Ф. Коз­лов­ско­го ), Сао­дат («Хам­за» С. Ба­бае­ва), Ха­ди­ча («Воз­вра­ще­ние» Я. Саб­за­но­ва).

Ве­ла боль­шую кон­церт­ную дея­тель­ность, га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Азии, Ев­ро­пы, в США; в ре­пер­туа­ре - народные пес­ни, со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров Уз­бе­ки­ста­на. Её муж - пи­са­тель К. Яшен.

Государственная премия СССР (1942, 1951 годы), Государственная премия Узбекской ССР (1968 год). На­гра­ж­де­на 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на.