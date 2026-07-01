НАСЫРОВА ХАЛИМА
НАСЫРОВА ХАЛИМА - узбекская певица, народная артистка СССР (1937 год).
В 1924-1927 годах училась в Бакинском театральном техникуме, в 1934-1937 годах - в Узбекской оперной студии при Московской консерватории. Сценическую деятельность начала в 1927 году в драматической труппе. С 1929 года в Узбекском музыкально-драматическом театре, с 1939 года ведущая солистка Узбекского театра оперы и балета в Ташкенте; выступала здесь до 1985 года.
Среди партий: Наргюль («Буран» М. Ашрафи и С. Н. Василенко), Лейли, Гюльсара («Лейли и Меджнун», «Гюльсара» Р. М. Глиэра и Т. Садыкова), Ширин («Фархад и Ширин» В. А. Успенского и Г. А. Мушеля), Зухра («Тахир и Зухра» Т. Джалилова и Б. Бровцына), Майсара («Проделки Майсары» С. Юдакова), Син Дун- фан («Улугбек» А. Ф. Козловского), Саодат («Хамза» С. Бабаева), Хадича («Возвращение» Я. Сабзанова).
Вела большую концертную деятельность, гастролировала в странах Азии, Европы, в США; в репертуаре - народные песни, сочинения композиторов Узбекистана. Её муж - писатель К. Яшен.
Государственная премия СССР (1942, 1951 годы), Государственная премия Узбекской ССР (1968 год). Награждена 2 орденами Ленина.