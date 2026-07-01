НАСУТИОН АБДУЛ ХАРИС
НАСУТИОН АБДУЛ ХАРИС - индонезийский государственный, политический и военный деятель; генерал армии (1960 год).
Из семьи торговца. Окончил педагогическое училище в городе Букиттинги (1935 год) и нидерландское Королевское военное училище в Бандунге (1938 год). В 1938-1940 годах школьный учитель. В 1940-1942 годах служил в Королевской армии Нидерландов, в период японской оккупации в 1942-1945 годов - в гражданской администрации. С 1945 года полковник Армии народной безопасности, после начала в 1946 году нидерландско-индонезийской войны командующий дивизии, организатор партизанского движения.
С 1947 года начальник оперативного штаба Национальной армии Индонезии (НАИ). Автор стратегии «войны слабого против сильного», инициировал создание по всей стране сети военно-административных районов, служивших основой для формирования партизанских отрядов и управления государством в случае оккупации его главных центров. Осенью 1948 года руководил подавлением восстания в городе Мадиун (смотрите Мадиунские события). С 1950 года начальник штаба сухопутных войск, начал реорганизацию армии. Попытка Насутиона сократить численность НАИ за счёт роспуска обученных японцами воинских частей встретила сопротивление со стороны оппозиционных партий в Совете народных представителей.
Выступая против вмешательства гражданского руководства в военные дела, Насутион 17.10.1952 года отдал приказ верным ему частям окружить президентский дворец, однако не встретил поддержки со стороны населения и отвёл войска в казармы. В декабре того же года освобождён от занимаемой должности. В 1955 году восстановлен на посту начальника штаба сухопутных войск. С 1959 года министр обороны и национальной безопасности. Поддержал политику «направляемой демократии», проводившуюся Сукарно, однако выступал против сотрудничества с левыми силами, считая, что правительство должно опираться прежде всего на армию.
В 1962-1966 годах заместитель премьер-министра по вопросам обороны и безопасности, начальник штаба вооруженных сил. Играл важную роль в борьбе за Западный Ириан и в развитии в 1960-1965 годах военно-технического сотрудничества с СССР. В 1965 году избежал расправы, учинённой левыми офицерами над командованием сухопутных войск (смотрите «Тридцатого сентября движение»). В 1966-1972 годах председатель высшего органа государственной власти - Временного народного консультативного конгресса. С 1972 года в оппозиции режиму генералу Сухарто и его преемников, осуждал коррупцию и произвол властей.
Автор книги по теории партизанской войны, в которой суммировал военный опыт борьбы Индонезии за независимость.