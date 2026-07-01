НАСУТИОН АБДУЛ ХАРИС

НАСУТИОН АБДУЛ ХАРИС - индонезийский государственный, политический и военный деятель; генерал армии (1960 год).

Из се­мьи тор­гов­ца. Окон­чил пе­да­го­гическое училище в городе Бу­кит­тин­ги (1935 год) и ни­дерландское Ко­ро­лев­ское во­енное училище в Бан­дун­ге (1938 год). В 1938-1940 годах школь­ный учи­тель. В 1940-1942 годах слу­жил в Ко­ро­лев­ской ар­мии Ни­дер­лан­дов, в пе­ри­од японской ок­ку­па­ции в 1942-1945 годов - в гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ции. С 1945 года полковник Ар­мии народной безо­пас­но­сти, по­сле на­ча­ла в 1946 году ни­дер­ланд­ско-ин­до­не­зий­ской вой­ны командующий ди­ви­зии, ор­га­ни­за­тор пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния.

С 1947 года начальник опе­ра­тив­но­го шта­ба Национальной ар­мии Ин­до­не­зии (НАИ). Ав­тор стра­те­гии «вой­ны сла­бо­го про­тив силь­но­го», ини­ции­ро­вал соз­да­ние по всей стра­не се­ти во­енно-административных рай­онов, слу­жив­ших ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния пар­ти­зан­ских от­ря­дов и уп­рав­ле­ния го­су­дар­ст­вом в слу­чае ок­ку­па­ции его главных цен­тров. Осе­нью 1948 года ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вос­ста­ния в городе Ма­ди­ун (смотрите Ма­ди­ун­ские со­бы­тия ). С 1950 года начальник шта­ба су­хо­пут­ных войск, на­чал ре­ор­га­ни­за­цию ар­мии. По­пыт­ка Насутиона со­кра­тить чис­лен­ность НАИ за счёт рос­пус­ка обу­чен­ных япон­ца­ми во­ин­ских час­тей встре­ти­ла со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны оп­по­зиционных пар­тий в Со­ве­те народных пред­ста­ви­те­лей.

Вы­сту­пая про­тив вме­ша­тель­ст­ва гражданского ру­ко­во­дства в во­енные де­ла, Насутион 17.10.1952 года от­дал при­каз вер­ным ему час­тям ок­ру­жить пре­зи­дент­ский дво­рец, од­на­ко не встре­тил под­держ­ки со сто­ро­ны на­се­ле­ния и от­вёл вой­ска в ка­зар­мы. В де­каб­ре то­го же го­да ос­во­бо­ж­дён от за­ни­мае­мой долж­но­сти. В 1955 году вос­ста­нов­лен на по­сту начальника шта­ба су­хо­пут­ных войск. С 1959 года министр обо­ро­ны и национальной безо­пас­но­сти. Под­дер­жал по­ли­ти­ку « на­прав­ляе­мой де­мо­кра­тии », про­во­див­шую­ся Су­кар­но, од­на­ко вы­сту­пал про­тив со­труд­ни­че­ст­ва с ле­вы­ми си­ла­ми, счи­тая, что пра­ви­тель­ст­во долж­но опи­рать­ся пре­ж­де все­го на ар­мию.

В 1962-1966 годах заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра по во­про­сам обо­ро­ны и безо­пас­но­сти, начальник шта­ба воо­руженных сил. Иг­рал важ­ную роль в борь­бе за Западный Ири­ан и в раз­ви­тии в 1960-1965 годах во­енно-тех­нического со­труд­ни­че­ст­ва с СССР. В 1965 году из­бе­жал рас­пра­вы, учи­нён­ной ле­вы­ми офи­це­ра­ми над ко­ман­до­ва­ни­ем су­хо­пут­ных войск (смотрите «Три­дца­то­го сен­тяб­ря дви­же­ние»). В 1966-1972 годах председатель выс­ше­го ор­га­на государственной вла­сти - Временного народного кон­суль­та­тив­но­го кон­грес­са. С 1972 года в оп­по­зи­ции ре­жи­му генералу Су­хар­то и его пре­ем­ни­ков, осу­ж­дал кор­руп­цию и про­из­вол вла­стей.

Ав­тор кни­ги по тео­рии пар­ти­зан­ской вой­ны, в ко­то­рой сум­ми­ро­вал во­енный опыт борь­бы Ин­до­не­зии за не­за­ви­си­мость.