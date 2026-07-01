НАСУХ

НАСУХ (Мат­рак­чи На­сух, На­сух аль-Си­ля­хи аль-Мат­ра­ки) - турецкий ми­ниа­тю­рист, ис­то­рик, гео­граф.

Ро­дил­ся в Ви­со­ко (Бос­ния). В мо­ло­до­сти со­сто­ял на при­двор­ной служ­бе у сул­та­на Бая­зи­да II , позд­нее был на во­енной служ­бе у сул­та­на Су­лей­ма­на I Ка­нуни, в 1534-1536 годах со­про­во­ж­дал его в во­енных по­хо­дах на Иран и Ирак. В 1520 году начал пе­ре­во­дить на турецкий язык труд арабо-персидского ис­то­ри­ка Та­ба­ри «Ис­то­рия послан­ни­ков и ца­рей», до­пол­няя его ис­то­ри­ей От­то­ман­ской им­пе­рии до 1551 года (со свои­ми ил­лю­ст­ра­ция­ми): «Опи­са­ние по­хо­да сул­та­на Су­лей­ма­на в два Ира­ка» (1537 год; 128 ми­ниа­тюр; библиотека Стам­буль­ско­го университета), «Ис­то­рия сул­та­на Бая­зи­да» (около 1540 года), «Су­лей­ман-на­ме» (около 1545 года; обе ру­ко­пи­си - в библиотеке Двор­ца-му­зея Топ­ка­пы, Стам­бул).