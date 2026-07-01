НАСУХ
НАСУХ (Матракчи Насух, Насух аль-Силяхи аль-Матраки) - турецкий миниатюрист, историк, географ.
Родился в Високо (Босния). В молодости состоял на придворной службе у султана Баязида II, позднее был на военной службе у султана Сулеймана I Кануни, в 1534-1536 годах сопровождал его в военных походах на Иран и Ирак. В 1520 году начал переводить на турецкий язык труд арабо-персидского историка Табари «История посланников и царей», дополняя его историей Оттоманской империи до 1551 года (со своими иллюстрациями): «Описание похода султана Сулеймана в два Ирака» (1537 год; 128 миниатюр; библиотека Стамбульского университета), «История султана Баязида» (около 1540 года), «Сулейман-наме» (около 1545 года; обе рукописи - в библиотеке Дворца-музея Топкапы, Стамбул).