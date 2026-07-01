НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ 1919-1920

НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ 1919-1920 годов - на­сту­п­ле­ние груп­пы фрон­тов советских войск, про­ве­дён­ное в пе­ри­од 19.11.1919 года - 10.01.1920 года с це­лью раз­гро­ма Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР).

Од­на из круп­ней­ших по сво­ему раз­ма­ху и зна­чимо­сти опе­ра­ций советских войск в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов .

В со­став советской груп­пи­ров­ки вхо­ди­ли вой­ска Юж­но­го (ко­мандующий - А. И. Его­ров; 8, 12, 13, 14-я и 1-я Кон­ная ар­мии), Юго-Вос­точ­но­го (В. И. Шо­рин; 9, 10, 11-я ар­мии) фрон­тов и си­лы Волж­ско-Кас­пий­ской во­енной фло­ти­лии. К на­ча­лу опе­ра­ции вой­ска двух советских фрон­тов на­счи­ты­ва­ли 144 тысяч человек, 899 ору­дий, свыше 3,8 тысяч пу­ле­мё­тов. В по­ло­се на­ступ­ле­ния советских войск на­хо­ди­лись Вой­ска ВСЮР (Доб­ро­воль­че­ская, Дон­ская и Кав­каз­ская ар­мии, Вой­ска Ки­ев­ской области), со­еди­не­ния польских войск и Украинской народной ар­мии (т. н. пет­лю­ров­цы) - все­го свыше 165,5 тысяч человек, 769 ору­дий и свыше 3,3 тысяч пу­ле­мё­тов.

К се­ре­ди­не но­ября 1919 года вой­ска Южного фрон­та, пре­сле­дуя про­тив­ни­ка, вы­шли на ру­беж Но­во­град-Во­лын­ский, Жи­томир, се­ве­ро-за­пад­нее Кие­ва, Не­жин, Курск, Лис­ки, Та­ло­вая, а ар­мии Юго-Восточного фрон­та рас­по­ла­га­лись юж­нее Та­ло­вой, Ар­че­дин­ская, се­вер­нее Ца­ри­цы­на (ны­не Вол­го­град) и да­лее по ле­во­му бе­ре­гу Вол­ги, имея плац­дар­мы в рай­онах Чёр­но­го Яра и Ено­та­ев­ска. За­мыс­лом глав­ко­ма РККА С. С. Ка­ме­не­ва пре­ду­смат­ри­ва­лось на­не­се­ние 3 рас­се­каю­щих уда­ров. 1-й удар - со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми 14-й и 13-й ар­мий Южного фрон­та на кур­ско-харь­ков­ском на­прав­ле­нии с за­да­чей рас­сечь Доб­ро­воль­че­скую ар­мию на 2 час­ти и во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми пра­во­го кры­ла фрон­та (12-я ар­мия) и его ле­во­го кры­ла (1-я Кон­ная и 8-я ар­мии) за­вер­шить её раз­гром. 2-й удар про­во­дил­ся смеж­ны­ми крыль­я­ми Юж­но­го (1-я Кон­ная и 8-я ар­мии) и Юго-Вос­точ­но­го (9-я ар­мия, Свод­ный кон­ный кор­пус) фрон­тов в стык ме­ж­ду Доб­ро­воль­че­ской и Дон­ской ар­мия­ми, что­бы разъ­е­ди­нить их, раз­гро­мить по от­дель­но­сти, ов­ла­деть До­нец­ким бас­сей­ном и вый­ти к Рос­то­ву. 3-й удар долж­ны бы­ли на­но­сить вой­ска ле­во­го кры­ла Юго-Восточного фрон­та (10-я ар­мия и главные си­лы 11-й ар­мии) в це­лях ов­ла­де­ния Ца­ри­цы­ном, разъ­е­ди­не­ния Дон­ской и Кав­каз­ской ар­мий, раз­гро­ма их и ос­во­бо­ж­де­ния Но­во­чер­кас­ска.

Глав­но­ко­манд. ВСЮР - генерал-лейтенант А. И. Де­ни­кин пла­ни­ро­вал пе­рей­ти к стра­те­гической обо­ро­не на всём 1400-ки­ло­мет­ро­вом фрон­те, что­бы в ре­зуль­та­те упор­ной обо­ро­ны на за­ни­мае­мых ру­бе­жах, ис­поль­зо­вав ес­тественные пре­гра­ды, удер­жать за­хва­чен­ную тер­ри­то­рию, ис­тощить си­лы на­сту­паю­щих советских войск и вы­иг­рать вре­мя для соз­да­ния в рай­оне Ва­луй­ки, Вол­чанск контр­удар­ной груп­пи­ров­ки (3-й и 2-й Ку­бан­ские, 4-й Дон­ской кон­ные кор­пу­са, Свод­ная кавказская ди­ви­зия и Ку­бан­ская пла­стун­ская бри­га­да). За­тем пред­по­ла­га­лось контр­уда­ром в об­щем на­прав­ле­нии на Во­ро­неж раз­гро­мить 8-ю и 1-ю Кон­ную ар­мии и вер­нуть ут­ра­чен­ную ини­циа­ти­ву.

На­сту­пательная опе­ра­ция Южного и Юго-Восточного фрон­тов про­во­ди­лась в 3 эта­па и вклю­ча­ла несколько фрон­то­вых и ар­мей­ских опе­ра­ций.

На 1-м эта­пе (19.11-16.12.1919 года) вой­ска Южного фрон­та в хо­де Харь­ков­ской опе­ра­ции 1919 года на­нес­ли по­ра­же­ние 5-му кавалерийскому и 1-му ар­мей­ско­му кор­пу­сам про­тив­ни­ка, от­ра­зи­ли контр­удар кон­ной груп­пы (4-й Дон­ской, 2-й и 3-й Ку­бан­ские кон­ные кор­пу­са) генерал-лейтенанта К. К. Ма­мон­то­ва и, про­дви­нув­шись на глу­би­ну до 230 км, ос­во­бо­ди­ли Бел­го­род, Харь­ков и др. го­ро­да. Вой­ска Юго-Восточного фрон­та (9-я ар­мия, Свод­ный кон­ный кор­пус) во взаи­мо­дей­ст­вии с ча­стью сил 8-й ар­мии Южного фрон­та про­ве­ли Хо­пё­ро-Дон­скую опе­ра­цию 1919 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой на­нес­ли по­ра­же­ние главным си­лам Дон­ской ар­мии и от­бро­си­ли их за Дон. 12-я ар­мия в Не­жин­ско-Пол­тав­ской (20 но­ября - 11 декабря) и Ки­ев­ской (1-16 декабря) опе­ра­ци­ях раз­гро­ми­ла ки­ев­скую груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка, ос­во­бо­ди­ла Пол­та­ву и Ки­ев, вый­дя в центральные рай­оны Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. 10-я ар­мия во взаи­мо­дей­ст­вии с ча­стью сил 11-й ар­мии Юго-Восточного фрон­та и от­ря­дом Волж­ско-Кас­пий­ской во­енной фло­ти­лии пы­та­лась пре­одо­леть упор­ное со­про­тив­ле­ние Кав­каз­ской ар­мии и ов­ла­деть Ца­ри­цы­ном, но ус­пе­ха не до­би­лась. На этом эта­пе наступления советские вой­ска ос­во­бо­ди­ли северные рай­оны Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и Дон­ской области. Про­тив­ник по­нёс тя­жё­лые по­те­ри и был от­бро­шен в Дон­басс.

На 2-м эта­пе (17.12.1919 года - 03.01.1920 года) вой­ска Южного фрон­та в Дон­бас­ской опе­ра­ции 1919 года во взаи­мо­дей­ст­вии с крас­ны­ми пар­ти­за­на­ми на­нес­ли но­вое по­ра­же­ние Доб­ро­воль­че­ской и Дон­ской ар­ми­ям и ос­во­бо­ди­ли б. ч. Дон­бас­са. В Бо­гу­чаро-Ли­хай­ской опе­ра­ции (17.12.1919 года - 02.01.1920 года) 9-я ар­мия и Свод­ный кон­ный кор­пус Юго-Восточного фрон­та со­вме­ст­но с ча­стью сил 8-й ар­мии Южного фрон­та фор­си­ро­ва­ли Дон, от­ра­зи­ли контр­удар про­тив­ни­ка за­пад­нее Ли­хой и, про­дви­нув­шись на глу­би­ну 100-140 км, вы­шли на под­сту­пы к Но­во­чер­кас­ску. 10-я и 11-я ар­мии Юго-Восточного фрон­та про­ве­ли Ца­ри­цын­скую опе­ра­цию (26.12.1919 года - 03.01.1920 года), за­вер­шив­шую­ся ос­во­бо­ж­де­ни­ем Ца­ри­цы­на. 14-я ар­мия Южного фрон­та в хо­де Пав­ло­град-Ека­те­ри­но­слав­ской опе­ра­ции от­сек­ла ле­во­флан­го­вую груп­пу войск Доб­ро­вольческой ар­мии от её главных сил, дей­ство­вав­ших в Дон­бас­се. На этом эта­пе на­сту­п­ле­ния вой­ска Южного и Юго-Восточного фрон­тов про­дви­ну­лись на 180-200 км, ос­во­бо­ди­ли б. ч. Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и центральные рай­оны Дон­ской области.

На 3-м эта­пе (03-10.01.1920 года) Южный фронт си­ла­ми 1-й Кон­ной ар­мии и 8-й ар­мии во взаи­мо­дей­ст­вии с 9-й ар­ми­ей Юго-Восточного фрон­та про­вёл Рос­тов­ско-Но­во­чер­кас­скую опе­ра­цию 1920 года, во вре­мя ко­то­рой на­нёс по­ра­же­ние основным груп­пи­ров­ке ВСЮР. Советская 13-я и 14-я ар­мии в хо­де Бер­дян­ской опе­ра­ции 1920 года вы­шли к Азов­ско­му морю, а 12-я ар­мия ве­ла ус­пеш­ные бое­вые дей­ст­вия по ос­во­бо­ж­де­нию Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. 10-я ар­мия Юго-Восточного фрон­та вы­шла к реке Сал, а 11-я ар­мия про­дви­га­лась на став­ро­поль­ском и киз­ляр­ском на­прав­ле­ни­ях. В ре­зуль­та­те это­го эта­па на­сту­п­ле­ния войск Южного и Юго-Восточного фрон­тов бы­ло за­вер­ше­но рас­се­че­ние ВСЮР на 2 изо­ли­рованные груп­пи­ров­ки, от­сту­пав­шие в рас­хо­дя­щих­ся на­прав­ле­ни­ях: од­на (Отдельный Доб­ро­вольческий кор­пус, Дон­ская и Кав­каз­ская ар­мии - около 55 тысяч человек) от­хо­ди­ла на Кав­каз, дру­гая (около 32 тысяч человек) - в Северную Тав­рию и к реке Южный Буг.

В ито­ге наступления вой­скам ВСЮР бы­ло на­не­се­но тя­жё­лое по­ра­же­ние, за­ня­ты важ­ные промышленные и сельскохозяйственные рай­оны юга стра­ны с на­се­ле­ни­ем 27,7 млн. человек, соз­да­ны бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для за­вер­ше­ния раз­гро­ма ВСЮР и вос­ста­нов­ле­ния советской вла­сти на Северном Кав­ка­зе и Ук­раи­не. Не­смот­ря на то, что в хо­де это­го на­сту­п­ле­ния пол­но­стью раз­гро­мить ВСЮР не уда­лось, во­енное по­ло­же­ние Советской рес­пуб­ли­ки зна­чи­тель­но улуч­ши­лось. В хо­де наступления советские вой­ска за­хва­ти­ли свыше 1 тысячи ору­дий, 19 тан­ков, 27 бро­не­по­ез­дов, 20 са­мо­лё­тов и взя­ли в плен 61 тысячу человек.

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