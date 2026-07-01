НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ 1919-1920
НАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТОВ 1919-1920 годов - наступление группы фронтов советских войск, проведённое в период 19.11.1919 года - 10.01.1920 года с целью разгрома Вооружённых сил Юга России (ВСЮР).
Одна из крупнейших по своему размаху и значимости операций советских войск в годы Гражданской войны 1917-1922 годов.
В состав советской группировки входили войска Южного (командующий - А. И. Егоров; 8, 12, 13, 14-я и 1-я Конная армии), Юго-Восточного (В. И. Шорин; 9, 10, 11-я армии) фронтов и силы Волжско-Каспийской военной флотилии. К началу операции войска двух советских фронтов насчитывали 144 тысяч человек, 899 орудий, свыше 3,8 тысяч пулемётов. В полосе наступления советских войск находились Войска ВСЮР (Добровольческая, Донская и Кавказская армии, Войска Киевской области), соединения польских войск и Украинской народной армии (т. н. петлюровцы) - всего свыше 165,5 тысяч человек, 769 орудий и свыше 3,3 тысяч пулемётов.
К середине ноября 1919 года войска Южного фронта, преследуя противника, вышли на рубеж Новоград-Волынский, Житомир, северо-западнее Киева, Нежин, Курск, Лиски, Таловая, а армии Юго-Восточного фронта располагались южнее Таловой, Арчединская, севернее Царицына (ныне Волгоград) и далее по левому берегу Волги, имея плацдармы в районах Чёрного Яра и Енотаевска. Замыслом главкома РККА С. С. Каменева предусматривалось нанесение 3 рассекающих ударов. 1-й удар - совместными усилиями 14-й и 13-й армий Южного фронта на курско-харьковском направлении с задачей рассечь Добровольческую армию на 2 части и во взаимодействии с войсками правого крыла фронта (12-я армия) и его левого крыла (1-я Конная и 8-я армии) завершить её разгром. 2-й удар проводился смежными крыльями Южного (1-я Конная и 8-я армии) и Юго-Восточного (9-я армия, Сводный конный корпус) фронтов в стык между Добровольческой и Донской армиями, чтобы разъединить их, разгромить по отдельности, овладеть Донецким бассейном и выйти к Ростову. 3-й удар должны были наносить войска левого крыла Юго-Восточного фронта (10-я армия и главные силы 11-й армии) в целях овладения Царицыном, разъединения Донской и Кавказской армий, разгрома их и освобождения Новочеркасска.
Главнокоманд. ВСЮР - генерал-лейтенант А. И. Деникин планировал перейти к стратегической обороне на всём 1400-километровом фронте, чтобы в результате упорной обороны на занимаемых рубежах, использовав естественные преграды, удержать захваченную территорию, истощить силы наступающих советских войск и выиграть время для создания в районе Валуйки, Волчанск контрударной группировки (3-й и 2-й Кубанские, 4-й Донской конные корпуса, Сводная кавказская дивизия и Кубанская пластунская бригада). Затем предполагалось контрударом в общем направлении на Воронеж разгромить 8-ю и 1-ю Конную армии и вернуть утраченную инициативу.
Наступательная операция Южного и Юго-Восточного фронтов проводилась в 3 этапа и включала несколько фронтовых и армейских операций.
На 1-м этапе (19.11-16.12.1919 года) войска Южного фронта в ходе Харьковской операции 1919 года нанесли поражение 5-му кавалерийскому и 1-му армейскому корпусам противника, отразили контрудар конной группы (4-й Донской, 2-й и 3-й Кубанские конные корпуса) генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова и, продвинувшись на глубину до 230 км, освободили Белгород, Харьков и др. города. Войска Юго-Восточного фронта (9-я армия, Сводный конный корпус) во взаимодействии с частью сил 8-й армии Южного фронта провели Хопёро-Донскую операцию 1919 года, в результате которой нанесли поражение главным силам Донской армии и отбросили их за Дон. 12-я армия в Нежинско-Полтавской (20 ноября - 11 декабря) и Киевской (1-16 декабря) операциях разгромила киевскую группировку противника, освободила Полтаву и Киев, выйдя в центральные районы Левобережной Украины. 10-я армия во взаимодействии с частью сил 11-й армии Юго-Восточного фронта и отрядом Волжско-Каспийской военной флотилии пыталась преодолеть упорное сопротивление Кавказской армии и овладеть Царицыном, но успеха не добилась. На этом этапе наступления советские войска освободили северные районы Левобережной Украины и Донской области. Противник понёс тяжёлые потери и был отброшен в Донбасс.
На 2-м этапе (17.12.1919 года - 03.01.1920 года) войска Южного фронта в Донбасской операции 1919 года во взаимодействии с красными партизанами нанесли новое поражение Добровольческой и Донской армиям и освободили б. ч. Донбасса. В Богучаро-Лихайской операции (17.12.1919 года - 02.01.1920 года) 9-я армия и Сводный конный корпус Юго-Восточного фронта совместно с частью сил 8-й армии Южного фронта форсировали Дон, отразили контрудар противника западнее Лихой и, продвинувшись на глубину 100-140 км, вышли на подступы к Новочеркасску. 10-я и 11-я армии Юго-Восточного фронта провели Царицынскую операцию (26.12.1919 года - 03.01.1920 года), завершившуюся освобождением Царицына. 14-я армия Южного фронта в ходе Павлоград-Екатеринославской операции отсекла левофланговую группу войск Добровольческой армии от её главных сил, действовавших в Донбассе. На этом этапе наступления войска Южного и Юго-Восточного фронтов продвинулись на 180-200 км, освободили б. ч. Левобережной Украины и центральные районы Донской области.
На 3-м этапе (03-10.01.1920 года) Южный фронт силами 1-й Конной армии и 8-й армии во взаимодействии с 9-й армией Юго-Восточного фронта провёл Ростовско-Новочеркасскую операцию 1920 года, во время которой нанёс поражение основным группировке ВСЮР. Советская 13-я и 14-я армии в ходе Бердянской операции 1920 года вышли к Азовскому морю, а 12-я армия вела успешные боевые действия по освобождению Правобережной Украины. 10-я армия Юго-Восточного фронта вышла к реке Сал, а 11-я армия продвигалась на ставропольском и кизлярском направлениях. В результате этого этапа наступления войск Южного и Юго-Восточного фронтов было завершено рассечение ВСЮР на 2 изолированные группировки, отступавшие в расходящихся направлениях: одна (Отдельный Добровольческий корпус, Донская и Кавказская армии - около 55 тысяч человек) отходила на Кавказ, другая (около 32 тысяч человек) - в Северную Таврию и к реке Южный Буг.
В итоге наступления войскам ВСЮР было нанесено тяжёлое поражение, заняты важные промышленные и сельскохозяйственные районы юга страны с населением 27,7 млн. человек, созданы благоприятные условия для завершения разгрома ВСЮР и восстановления советской власти на Северном Кавказе и Украине. Несмотря на то, что в ходе этого наступления полностью разгромить ВСЮР не удалось, военное положение Советской республики значительно улучшилось. В ходе наступления советские войска захватили свыше 1 тысячи орудий, 19 танков, 27 бронепоездов, 20 самолётов и взяли в плен 61 тысячу человек.