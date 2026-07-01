НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ФРОНТА 1919

НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ФРОНТА 1919 года - стра­те­гическая на­сту­па­тель­ная опе­ра­ция советских войск, про­ве­дён­ная 06.01-29.04.1919 года во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов с це­лью раз­гро­мить час­ти Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки (УНР), из­гнать вой­ска Ан­тан­ты и Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР) с тер­ри­то­рии Ук­раи­ны и Кры­ма и вос­ста­но­вить там советскую власть.

Для ре­ше­ния этих за­дач был об­ра­зо­ван Украинский фронт (ко­мандующий - В. А. Ан­тонов-Ов­се­ен­ко; 15,4 тыс. человек, 20 ору­дий и 139 пу­ле­мё­тов). С советскими вой­ска­ми взаи­мо­дей­ст­во­ва­ли пов­станческие от­ря­ды, в т. ч. Ре­во­люционно-пов­станческая ар­мия Ук­раи­ны Н. И. Мах­но (смотрите Мах­нов­ское дви­же­ние). Груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка на Ук­раи­не и в Кры­му на­счи­ты­ва­ли в об­щей слож­но­сти около 125 тыс. человек, свыше 300 ору­дий и около 1,26 тыс. пу­ле­мё­тов.

На 1-м эта­пе (6 января - 9 мар­та) 1-я Украинская советская ди­ви­зия (И. С. Ло­ка­тош, с 6 мар­та Н. А. Щорс) ве­ла на­сту­п­ле­ние на ки­ев­ском на­прав­ле­нии, а 2-я Украинская советская ди­ви­зия (А. Н. Лен­гов­ский) - на ека­те­ри­но­слав­ском. Ме­ж­ду ни­ми на чер­кас­ском на­прав­ле­нии дей­ст­во­ва­ла Отдельная бри­га­да (A. M. Бе­лен­ко­вич). За ме­сяц бое­вых дей­ст­вий советского вой­ска, раз­гро­мив про­тив­ни­ка, про­дви­ну­лись на глу­би­ну 220-300 км, вы­шли к Днеп­ру в по­ло­се от Кие­ва до Ека­те­ри­но­сла­ва (Днеп­ро­пет­ровск) и за­хва­ти­ли несколько плац­дар­мов на его пра­вом бе­ре­гу. Основные си­лы Украинского фрон­та про­дол­жи­ли на­сту­п­ле­ние на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не и в При­азо­вье, в по­ло­се от реки При­пять до Гу­ляй­по­ля. К на­ча­лу мар­та советские вой­ска вы­шли на ру­беж Лу­ни­нец, Ко­ро­стень, вос­точ­нее Жи­то­ми­ра, Ума­ни, Оль­вио­по­ля (ны­не Пер­во­майск), Ни­ко­лае­ва, Хер­сон, се­вер­нее Ни­ко­по­ля , юж­нее Гу­ляй­по­ля и да­лее на вос­ток.

На 2-м эта­пе (14 мар­та - 29 апреля) на­сту­п­ле­ние ве­лось по рас­хо­дя­щим­ся на­прав­ле­ни­ям: на за­па­де (Груп­па советских войск ки­ев­ско­го на­прав­ле­ния) - про­тив войск УНР на Во­лы­ни и в По­до­лии; на юго-за­па­де и на юге (Груп­па советских войск харь­ков­ско­го на­прав­ле­ния) - про­тив войск Ан­тан­ты (смотрите Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция в Рос­сии 1918-1922 годов) в Хер­сон­ской губернии и про­тив войск ВСЮР в Северной Тав­рии и При­азо­вье.

К се­ре­ди­не ап­ре­ля Груп­па советских войск ки­ев­ско­го на­прав­ле­ния, раз­гро­мив вой­ска УНР и от­ра­зив уда­ры польских войск, вы­шла на ру­беж Сар­ны, за­пад­нее Но­во­град-Во­лын­ско­го, Ше­пе­тов­ка, Про­ску­ров (ны­не Хмель­ниц­кий), Ка­ме­нец-По­доль­ский, Мо­ги­лёв-По­доль­ский и да­лее по реке Днестр до Ду­бос­сар. На харь­ковском на­прав­ле­нии советские вой­ска к кон­цу мар­та ос­во­бо­ди­ли б. ч. Хер­сон­ской и Тав­ри­че­ской гу­бер­ний, вый­дя на ру­беж Бе­рё­зов­ка, Оча­ков, Пе­ре­коп, Ге­ни­ческ и да­лее по по­бе­ре­жью Азов­ско­го моря до Ма­риу­по­ля. Для взя­тия Одес­сы и Кры­ма бы­ли вы­де­ле­ны са­мо­сто­ятельные опе­ра­тив­ные груп­пы. 29 мар­та советские вой­ска ов­ла­де­ли Оча­ко­вом, а 6 апреля всту­пи­ли в Одес­су, ос­тав­лен­ную на­ка­ну­не французскими вой­ска­ми. Груп­па советских войск крым­ско­го на­прав­ле­ния 28 мар­та - 17 апреля за­ня­ла б. ч. Кры­ма. Се­ва­сто­поль­ский порт, где про­хо­ди­ла эва­куа­ция, удер­жи­вал­ся французскими вой­ска­ми. 29 апреля ко­раб­ли 2-й французской эс­кад­ры на Чёр­ном море по­ки­ну­ли Се­ва­сто­поль­ский рейд и в го­род всту­пи­ли советские вой­ска. Во­енная ин­тер­вен­ция Ан­тан­ты на Ук­раи­не и в Кры­му за­вер­ши­лась про­ва­лом. Од­на­ко вой­скам ВСЮР уда­лось за­кре­пить­ся на Ак­мо­най­ских по­зи­ци­ях и удер­жать Кер­чен­ский полуостров.

В ре­зуль­та­те наступления советскими вой­ска­ми бы­ла за­ня­та б. ч. Ук­раи­ны и Кры­ма, на­не­се­но тя­жё­лое по­ра­же­ние вой­скам УНР и из­гна­ны вой­ска Ан­тан­ты . Од­на­ко с на­ча­лом Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ники­на 1919 года во­енная си­туа­ция вновь из­ме­ни­лась и вой­ска ВСЮР за­ня­ли зна­чительную часть Ук­раи­ны, от­ку­да бы­ли вы­би­ты в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния Юж­но­го фрон­та 1919 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)