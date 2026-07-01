НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ФРОНТА 1919
НАСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ФРОНТА 1919 года - стратегическая наступательная операция советских войск, проведённая 06.01-29.04.1919 года во время Гражданской войны 1917-1922 годов с целью разгромить части Украинской народной республики (УНР), изгнать войска Антанты и Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) с территории Украины и Крыма и восстановить там советскую власть.
Для решения этих задач был образован Украинский фронт (командующий - В. А. Антонов-Овсеенко; 15,4 тыс. человек, 20 орудий и 139 пулемётов). С советскими войсками взаимодействовали повстанческие отряды, в т. ч. Революционно-повстанческая армия Украины Н. И. Махно (смотрите Махновское движение). Группировки противника на Украине и в Крыму насчитывали в общей сложности около 125 тыс. человек, свыше 300 орудий и около 1,26 тыс. пулемётов.
На 1-м этапе (6 января - 9 марта) 1-я Украинская советская дивизия (И. С. Локатош, с 6 марта Н. А. Щорс) вела наступление на киевском направлении, а 2-я Украинская советская дивизия (А. Н. Ленговский) - на екатеринославском. Между ними на черкасском направлении действовала Отдельная бригада (A. M. Беленкович). За месяц боевых действий советского войска, разгромив противника, продвинулись на глубину 220-300 км, вышли к Днепру в полосе от Киева до Екатеринослава (Днепропетровск) и захватили несколько плацдармов на его правом берегу. Основные силы Украинского фронта продолжили наступление на Правобережной Украине и в Приазовье, в полосе от реки Припять до Гуляйполя. К началу марта советские войска вышли на рубеж Лунинец, Коростень, восточнее Житомира, Умани, Ольвиополя (ныне Первомайск), Николаева, Херсон, севернее Никополя, южнее Гуляйполя и далее на восток.
На 2-м этапе (14 марта - 29 апреля) наступление велось по расходящимся направлениям: на западе (Группа советских войск киевского направления) - против войск УНР на Волыни и в Подолии; на юго-западе и на юге (Группа советских войск харьковского направления) - против войск Антанты (смотрите Иностранная военная интервенция в России 1918-1922 годов) в Херсонской губернии и против войск ВСЮР в Северной Таврии и Приазовье.
К середине апреля Группа советских войск киевского направления, разгромив войска УНР и отразив удары польских войск, вышла на рубеж Сарны, западнее Новоград-Волынского, Шепетовка, Проскуров (ныне Хмельницкий), Каменец-Подольский, Могилёв-Подольский и далее по реке Днестр до Дубоссар. На харьковском направлении советские войска к концу марта освободили б. ч. Херсонской и Таврической губерний, выйдя на рубеж Берёзовка, Очаков, Перекоп, Геническ и далее по побережью Азовского моря до Мариуполя. Для взятия Одессы и Крыма были выделены самостоятельные оперативные группы. 29 марта советские войска овладели Очаковом, а 6 апреля вступили в Одессу, оставленную накануне французскими войсками. Группа советских войск крымского направления 28 марта - 17 апреля заняла б. ч. Крыма. Севастопольский порт, где проходила эвакуация, удерживался французскими войсками. 29 апреля корабли 2-й французской эскадры на Чёрном море покинули Севастопольский рейд и в город вступили советские войска. Военная интервенция Антанты на Украине и в Крыму завершилась провалом. Однако войскам ВСЮР удалось закрепиться на Акмонайских позициях и удержать Керченский полуостров.
В результате наступления советскими войсками была занята б. ч. Украины и Крыма, нанесено тяжёлое поражение войскам УНР и изгнаны войска Антанты. Однако с началом Московского похода Деникина 1919 года военная ситуация вновь изменилась и войска ВСЮР заняли значительную часть Украины, откуда были выбиты в ходе контрнаступления Южного фронта 1919 года.