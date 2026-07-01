НАСТУПЛЕНИЕ
НАСТУПЛЕНИЕ - основной вид военных (боевых) действий войск (сил); ведётся в целях разгрома противника и овладения важными районами (рубежами, объектами).
Заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном передвижении войск в глубину его расположения, уничтожении (пленении) живой силы, захвате вооружения, военной техники и намеченных районов (рубежей) местности. Наступление может иметь стратегический, оперативный и тактический масштаб. В современных условиях основными формами ведения наступления в Вооруженных Силах РФ являются наступательная операции объединённой группировки войск (фронта, группы армий), армии, корпуса, дивизии, бригады, полка и подразделений. Наступательная операции (бои) являются общевойсковыми. На суше наступление может вестись на обороняющегося, наступающего (встречное сражение, встречный бой) или отходящего (преследование) противника. Разновидностью наступления является контрнаступление. Наступление может начинаться при непосредственном соприкосновении с противником или с ходу (с выдвижением войск из глубины), в т. ч. наступление может осуществляться в ходе отражения агрессии врага, а также после успешного проведения оборонительных операций.
На ранней стадии развития военного дела, когда уничтожение противника достигалось только силой непосредственного физического воздействия воинов холодным оружием, наступления велось в плотных сомкнутых построениях и развивалось на небольшую глубину. С появлением огнестрельного оружия большую роль в наступлении стал играть огонь, подготавливавший атаку, зародилась линейная тактика. Во второй половине XVIII - начале XIX веков произошёл переход к тактике колонн в сочетании с рассыпным строем. С началом широкого использования нарезного огнестрельного оружия во второй половине XIX - начале XX веков основным способом наступления стало применение стрелковых цепей.
В начале Первой мировой войны боевые действия имели манёвренный характер, но после установления сплошного позиционного фронта обороны важнейшей проблемой стал прорыв обороны противника. Во Вторую мировую войну наступление осуществлялось путём проведения операций групп армий (фронтов) и армейских операций, с созданием ударных группировок, массированием сил и средств, использованием артиллерии и авиации, были успешно решены проблемы прорыва обороны. С середины 1950-х годов (после оснащения вооруженных сил ядерным оружием) взгляды на наступление претерпели резкие изменения в связи с возможностью значительно увеличить глубину одновременного поражения противника, возрастания пространственного размаха и темпов наступления.
Это обусловливало возможность безостановочного ведения наступления днём и ночью, с быстрым перенесением действий в глубину, широким применением всех видов манёвра, в т. ч. по воздуху, а на приморских направлениях и с моря. Дальнейшее развитие средств поражения, появление высокоточного оружия и оружия на новых физических принципах, совершенствование военной техники, массовое применение авиации (особенно вертолётов) обусловили ещё большую ожесточённость и динамичность наступления, увеличили его пространственный размах, темпы ведения, роль в наступлении воздушно-штурмовых (десантных, аэромобильных) войск, воздушного и др. десантов, мобильных сил и средств, огневых комплексов, современных средств управления войсками (силами).
В армиях стран НАТО наступление рассматривается как основной способ выполнения задач с широким применением современных высокотехнологических средств поражения и аэромобильных войск. В огневом поражении противника основной упор делается на применение высокоточного оружия и управление огнём самыми современными компьютерными системами, работающими на основе данных всех видов разведки (смотрите «Буря в пустыне», «Шок и трепет» и др.).