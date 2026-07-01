НАСТУПЛЕНИЕ

НАСТУПЛЕНИЕ - ос­нов­ной вид во­ен­ных (бое­вых) дей­ст­вий войск (сил); ве­дёт­ся в це­лях раз­гро­ма про­тив­ни­ка и ов­ла­де­ния важ­ны­ми рай­она­ми (ру­бе­жа­ми, объ­ек­та­ми).

За­клю­ча­ет­ся в по­ра­же­нии про­тив­ни­ка все­ми имею­щи­ми­ся сред­ст­ва­ми, ре­ши­тель­ной ата­ке, стре­ми­тель­ном пе­ре­дви­же­нии войск в глу­би­ну его рас­по­ло­же­ния, унич­то­же­нии (пле­не­нии) жи­вой си­лы, за­хва­те воо­ру­же­ния, во­енной тех­ни­ки и на­ме­чен­ных рай­онов (ру­бе­жей) ме­ст­но­сти. Наступление мо­жет иметь стра­те­гический, опе­ра­тив­ный и так­тический мас­штаб. В современных ус­ло­ви­ях основными фор­ма­ми ве­де­ния наступления в Воо­руженных Си­лах РФ яв­ля­ют­ся на­сту­пательная опе­ра­ции объ­е­ди­нён­ной груп­пи­ров­ки войск (фрон­та, груп­пы ар­мий), ар­мии, кор­пу­са, ди­ви­зии , бри­га­ды, пол­ка и под­раз­де­ле­ний. На­сту­пательная опе­ра­ции (бои) яв­ля­ют­ся об­ще­вой­ско­вы­ми. На су­ше наступление мо­жет вес­тись на обо­ро­няю­ще­го­ся, на­сту­паю­ще­го (встреч­ное сра­же­ние, встреч­ный бой) или от­хо­дя­ще­го (пре­сле­до­ва­ние) про­тив­ни­ка. Раз­но­вид­но­стью наступления яв­ля­ет­ся контр­на­сту­п­ле­ние. Наступление мо­жет на­чи­нать­ся при не­по­сред­ст­вен­ном со­при­кос­но­ве­нии с про­тив­ни­ком или с хо­ду (с вы­дви­же­ни­ем войск из глу­би­ны), в т. ч. наступление мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в хо­де от­ра­же­ния аг­рес­сии вра­га, а так­же по­сле ус­пеш­но­го про­ве­де­ния обо­ро­нительных опе­ра­ций.

На ран­ней ста­дии раз­ви­тия во­енного де­ла, ко­гда унич­то­же­ние про­тив­ни­ка дос­ти­га­лось толь­ко си­лой не­по­сред­ст­вен­но­го фи­зического воз­дей­ст­вия вои­нов хо­лод­ным ору­жи­ем, наступления ве­лось в плот­ных сомк­ну­тых по­строе­ни­ях и раз­ви­ва­лось на не­боль­шую глу­би­ну. С по­яв­ле­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия боль­шую роль в наступлении стал иг­рать огонь, под­го­тав­ли­вав­ший ата­ку, за­ро­ди­лась ли­ней­ная так­ти­ка. Во второй половине XVIII - начале XIX веков про­изо­шёл пе­ре­ход к так­ти­ке ко­лонн в со­че­та­нии с рас­сып­ным стро­ем. С на­ча­лом ши­ро­ко­го ис­поль­зо­ва­ния на­рез­но­го ог­не­стрель­но­го ору­жия во второй половине XIX - начале XX веков основным спо­со­бом наступления ста­ло при­ме­не­ние стрелковых це­пей.

В на­ча­ле Первой ми­ро­вой вой­ны бое­вые дей­ст­вия име­ли ма­нёв­рен­ный ха­рак­тер, но по­сле ус­та­нов­ле­ния сплош­но­го по­зиционного фрон­та обо­ро­ны важ­ней­шей про­бле­мой стал про­рыв обо­ро­ны про­тив­ни­ка. Во Вторую ми­ро­вую вой­ну наступление осу­ще­ст­в­ля­лось пу­тём про­ве­де­ния опе­ра­ций групп ар­мий (фрон­тов) и ар­мей­ских опе­ра­ций, с соз­да­ни­ем удар­ных груп­пи­ро­вок, мас­си­ро­ва­ни­ем сил и средств, ис­поль­зо­ва­ни­ем ар­тил­ле­рии и авиа­ции, бы­ли ус­пеш­но ре­ше­ны про­бле­мы про­ры­ва обо­ро­ны. С середины 1950-х годов (по­сле ос­на­ще­ния воо­руженных сил ядер­ным ору­жи­ем) взгля­ды на наступление пре­тер­пе­ли рез­кие из­ме­не­ния в свя­зи с воз­мож­но­стью зна­чи­тель­но уве­ли­чить глу­би­ну од­но­временного по­ра­же­ния про­тив­ни­ка, воз­рас­та­ния про­стран­ст­вен­но­го раз­ма­ха и тем­пов наступления.

Это обу­слов­ли­ва­ло воз­мож­ность без­ос­та­но­воч­но­го ве­де­ния наступления днём и но­чью, с бы­ст­рым пе­ре­не­се­ни­ем дей­ст­вий в глу­би­ну, ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем всех ви­дов ма­нёв­ра , в т. ч. по воз­ду­ху, а на при­мор­ских на­прав­ле­ни­ях и с мо­ря. Даль­ней­шее раз­ви­тие средств по­ра­же­ния, по­яв­ле­ние вы­со­ко­точ­но­го ору­жия и ору­жия на но­вых фи­зи­че­ских прин­ци­пах, со­вер­шен­ст­во­ва­ние во­енной тех­ни­ки, мас­со­вое при­ме­не­ние авиа­ции (осо­бен­но вер­то­лё­тов) обу­сло­ви­ли ещё боль­шую ожес­то­чён­ность и ди­на­мич­ность наступления, уве­ли­чи­ли его про­стран­ст­вен­ный раз­мах, тем­пы ве­де­ния, роль в наступлении воз­душ­но-штур­мо­вых (де­сант­ных, аэ­ро­мо­биль­ных) войск, воз­душ­но­го и др. де­сан­тов, мо­биль­ных сил и средств, ог­не­вых ком­плек­сов, современных средств уп­рав­ле­ния вой­ска­ми (си­ла­ми).

В ар­ми­ях стран НАТО наступление рас­смат­ри­ва­ет­ся как основной спо­соб вы­пол­не­ния за­дач с ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем современных вы­со­ко­тех­но­ло­гических средств по­ра­же­ния и аэ­ро­мо­биль­ных войск. В ог­не­вом по­ра­же­нии про­тив­ни­ка основной упор де­ла­ет­ся на при­ме­не­ние вы­со­ко­точ­но­го ору­жия и управ­ле­ние ог­нём са­мы­ми современными ком­пь­ю­тер­ны­ми сис­те­ма­ми, ра­бо­таю­щи­ми на ос­но­ве дан­ных всех ви­дов раз­вед­ки (смотрите «Бу­ря в пус­ты­не», «Шок и тре­пет» и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)