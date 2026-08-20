НАСТАВНИЧЕСТВО

НАСТАВНИЧЕСТВО - про­цесс пе­ре­да­чи опы­та и зна­ний от стар­ших к млад­шим чле­нам об­ще­ст­ва.

Наставничество су­ще­ство­ва­ло уже в пер­во­быт­ном об­ще­ст­ве в ви­де об­ря­да ини­циа­ции. Для под­го­тов­ки к это­му об­ря­ду вы­де­лялись специальный на­став­ни­ки, ко­то­рые обу­ча­ли мо­ло­дых лю­дей оп­ре­де­лён­ным ри­ту­аль­ным пра­ви­лам и уме­ни­ям. С раз­де­ле­ни­ем тру­да наставничество дли­тель­ное вре­мя су­ще­ст­во­ва­ло в фор­ме профессионального обу­че­ния под­мас­терь­ев (мас­тер - уче­ник). Наставничество в ши­ро­ком смыс­ле при­су­ще всем фор­мам обу­че­ния и сис­те­мам об­ра­зо­ва­ния. В отечественной прак­ти­ке по­лу­чи­ло раз­ви­тие мас­со­вое дви­же­ние наставничества в сис­те­ме профессионально-тех­нического об­ра­зо­ва­ния и про­из­водственного обу­че­ния (с конца 1950-х годов).

Наставничество так­же яв­ля­ет­ся од­ним из ме­то­дов обу­че­ния пер­со­на­ла. Ори­ен­ти­ро­ва­но на взаи­мо­об­мен жиз­нен­ным и прак­тическим опы­том, под­держ­ку и раз­ви­тие со­труд­ни­ка в це­лях его карь­ер­но­го или жиз­нен­но­го рос­та; ино­гда ис­поль­зу­ет­ся для дос­ти­же­ния стра­те­гических биз­нес-це­лей. Наставничество - эко­но­ми­че­ски вы­год­ный ме­тод раз­ви­тия пер­со­на­ла. За­тра­ты на соз­да­ние и под­дер­жа­ние эф­фек­тив­ной сис­те­мы наставничества зна­чи­тель­но мень­ше, чем тра­ди­ци­он­ные (че­рез обу­че­ние и тре­нинг) ме­то­ды раз­ви­тия пер­со­на­ла. Наставничество бла­го­при­ят­но дей­ст­ву­ет на мо­раль­но-пси­хо­ло­гический кли­мат в ор­га­ни­за­ции. Соз­да­вае­мая в кол­лек­ти­ве ат­мо­сфе­ра под­держ­ки вновь при­ня­тых на ра­бо­ту со­труд­ни­ков су­ще­ст­вен­но уп­ро­ща­ет их адап­та­цию на ра­бо­чих мес­тах. Раз­ли­ча­ют ин­ди­ви­ду­аль­ную фор­му наставничества (один на­став­ник - один уче­ник) и груп­по­вую фор­му (один на­став­ник - мно­го уче­ни­ков).

Наставничество воз­мож­но по от­но­ше­нию ко вновь при­ня­то­му в ор­га­ни­за­цию ра­бот­ни­ку ли­бо уже ра­бо­таю­ще­му в ор­га­ни­за­ции со­труд­ни­ку, ква­ли­фи­ка­цию ко­то­ро­го по различным при­чи­нам не­об­хо­ди­мо из­ме­нить. Раз­но­вид­но­стя­ми наставничества яв­ля­ют­ся бад­динг (от английского buddy - при­ятель), ко­то­рый на­це­лен на под­держ­ку вновь при­ня­то­го в ор­га­ни­за­цию ра­бот­ни­ка, и ко­учинг (от английского сoaching - тре­ни­ров­ка), на­прав­лен­ный на раз­ви­тие со­труд­ни­ка.

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