НАСТАВНИЧЕСТВО
НАСТАВНИЧЕСТВО - процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества.
Наставничество существовало уже в первобытном обществе в виде обряда инициации. Для подготовки к этому обряду выделялись специальный наставники, которые обучали молодых людей определённым ритуальным правилам и умениям. С разделением труда наставничество длительное время существовало в форме профессионального обучения подмастерьев (мастер - ученик). Наставничество в широком смысле присуще всем формам обучения и системам образования. В отечественной практике получило развитие массовое движение наставничества в системе профессионально-технического образования и производственного обучения (с конца 1950-х годов).
Наставничество также является одним из методов обучения персонала. Ориентировано на взаимообмен жизненным и практическим опытом, поддержку и развитие сотрудника в целях его карьерного или жизненного роста; иногда используется для достижения стратегических бизнес-целей. Наставничество - экономически выгодный метод развития персонала. Затраты на создание и поддержание эффективной системы наставничества значительно меньше, чем традиционные (через обучение и тренинг) методы развития персонала. Наставничество благоприятно действует на морально-психологический климат в организации. Создаваемая в коллективе атмосфера поддержки вновь принятых на работу сотрудников существенно упрощает их адаптацию на рабочих местах. Различают индивидуальную форму наставничества (один наставник - один ученик) и групповую форму (один наставник - много учеников).
Наставничество возможно по отношению ко вновь принятому в организацию работнику либо уже работающему в организации сотруднику, квалификацию которого по различным причинам необходимо изменить. Разновидностями наставничества являются баддинг (от английского buddy - приятель), который нацелен на поддержку вновь принятого в организацию работника, и коучинг (от английского сoaching - тренировка), направленный на развитие сотрудника.