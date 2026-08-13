Нассáуская динáстия

Нассáуская динáстия ( фр. Nas-sau-­Weilbourg, нем. Nassau-­Weil­burg) — правящая династия Люксембурга (с 1890), представляет Вайльбурскую ветвь Вальрамской линии Нассауского княжеского рода. Начало Н. д. положено Адольфом (1817–1905), герцогом Нассау (до 1866), к которому престол Великого герцогства перешел после смерти не имевшего наследников мужского пола короля Нидерландов Вильгельма III , владевшего Люксембургом на правах личной унии. Великий герцог Адольф правил в течение 15 лет, большую часть времени проводил в своих владениях за пределами Люксембурга. После его смерти 17 ноября 1905 престол унаследовал его сын Вильгельм IV (1852–1912). В связи с болезнью Вильгельма IV с ноября 1908 по февраль 1912 обязанности регента исполняла его супруга португальская инфанта Мария Анна Браганская (1861–1942). Поскольку наследников мужского пола у Вильгельма IV не было, Палата депутатов Люксембурга в 1907 одобрила новое положение, согласно которому право наследования получали женщины. После кончины Вильгельма на престол вступила его дочь Мария-­Аделаида (1894–1924). Политика великой герцогини, поддерживавшей связи с германскими княжествами в период Первой мировой вой­ны 1914–1918, стала причиной общественных волнений в Люксембурге и как следствие ее отречения в пользу сестры Шарлотты (1896–1964). Великая герцогиня Шарлотта в 1919 вышла замуж за принца Феликса Бурбон-­Пармского (1893–1970), ее наследники помимо титула великого герцога Нассау получают титул принца и принцессы Бурбон-­Пармских. В период правления Шарлотты в 1919 в Люксембурге было введено всеобщее избирательное право, Великое герцогство объявлено конституционной монархией. В годы Второй мировой вой­ны 1939–1945, после вторжения германских вой­ск на территорию Люксембурга, Шарлотта выехала в Канаду, вернувшись после освобождения Люксембурга в 1945. 12 ноября 1964 Шарлотта отреклась от престола в пользу сына Жана (1921–2019). Национальный праздник Люксембурга, традиционно отмечавшийся в день рождения главы государства (в 1919–1961 — 23 января в день рождения великой герцогини Шарлотты), с 1962 был приурочен к именинам Жана и перенесен на 23 июня (что сохранилось и при его преемнике). В 2000 после отречения великого герцога Жана престол наследовал принц Анри (род. 1955). В 2011 по его указу в порядок престолонаследия внесена поправка об абсолютном первородстве, согласно которой гарантируется равенство мужчин и женщин в очередности наследования трона. Сегодня наследником Н. д. является старший сын великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы принц Вильгельм (род. 1981). Официальные резиденции — дворец великих герцогов в г. Люксембург и замок Берг. С 2002 великие герцоги Люксембурга проживают в частном владении семьи — замке Фишбах.

Лит. : Calmes C. Jean Grand-duc de Luxembourg. Un Souverain et son Pays. Luxemburg, 1986; Lafontaine P. Unsere Dynastie Herrschaft des Nassau-­Weilbuger im Großherzogtum Luxemburg (1890–1990). Luxemburg, 1990; Kreins J.-M. Histoire du Luxembourg. Paris, 2010. А. О. Хорошева.