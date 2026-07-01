НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ

НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ - пра­вя­щая ди­на­стия ве­ли­ких гер­цо­гов Люк­сем­бур­га.

Пред­став­ля­ет Вай­ль­бург­скую ветвь Валь­рам­ской ли­нии Нас­сау­ско­го до­ма [смотрите в статье Нас­сау (ис­то­рическая об­ласть)]. Ос­но­ва­тель ди­на­стии Адольф, яв­ляв­ший­ся до 1866 года гер­цо­гом Нас­сау, за­нял пре­стол Люк­сем­бур­га по­сле смер­ти в 1890 году ко­ро­ля Ни­дер­лан­дов Виль­гель­ма III из Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии, пра­вив­ше­го Люк­сем­бур­гом под име­нем Виль­гель­ма I и не имев­ше­го на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла. По­сле смер­ти Адоль­фа на пре­стол Люк­сем­бур­га всту­пил его сын Виль­гельм IV (1905-1912 годы; с 1902 года ре­гент), од­на­ко в свя­зи с его тя­жё­лой бо­лез­нью с но­ября 1908 года ре­ген­том при нём бы­ла его суп­ру­га, пор­тугальская ин­фан­та Ма­рия Ан­на из ди­на­стии Бра­ган­са.

В 1907 году Па­ла­той де­пу­та­тов Люк­сем­бур­га одоб­ре­но по­ло­же­ние, по ко­то­ро­му на­сле­до­вать люк­сем­бург­ский пре­стол мог­ли так­же жен­щи­ны. В 1912 году Виль­гель­му на­сле­до­ва­ла его дочь Ма­рия Аде­лаи­да, свя­зи ко­то­рой с германскими вла­стя­ми во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны спро­во­ци­ро­ва­ли ши­ро­кое дви­же­ние за её низ­ло­же­ние. В 1919 году Ма­рия Аде­лаи­да от­рек­лась от пре­сто­ла в поль­зу се­ст­ры Шар­лот­ты и по­ки­ну­ла стра­ну (до сво­ей кон­чи­ны в январе 1924 года про­жи­ва­ла в Гер­ма­нии). Брак Шар­лот­ты с прин­цем Фе­ли­че (Фе­лик­сом) Бур­бон-Парм­ским в 1919 году до­ба­вил к ти­ту­лам их на­след­ни­ков ти­ту­лы прин­цев и прин­цесс Бур­бон-Парм­ских.

По­сле втор­же­ния в 1940 году войск гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии на тер­ри­то­рию Люк­сем­бур­га Шар­лот­та и пра­ви­тель­ст­во вы­еха­ли в Ка­на­ду , вер­ну­лись в Люк­сем­бург по­сле ос­во­бо­ж­де­ния стра­ны в 1945 году. Шар­лот­та от­рек­лась от пре­сто­ла в но­ябре 1964 года в поль­зу сво­его сы­на Жа­на. В 2000 году ти­тул ве­ли­ко­го гер­цо­га пе­ре­шёл к прин­цу Ан­ри (Ген­ри­ху; родился 1955 год), объ­я­вив­ше­му сво­им на­след­ни­ком стар­ше­го сы­на прин­ца Гийо­ма (родился 1981 год).

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