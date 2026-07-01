НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ
НАССАУСКАЯ ДИНАСТИЯ - правящая династия великих герцогов Люксембурга.
Представляет Вайльбургскую ветвь Вальрамской линии Нассауского дома [смотрите в статье Нассау (историческая область)]. Основатель династии Адольф, являвшийся до 1866 года герцогом Нассау, занял престол Люксембурга после смерти в 1890 году короля Нидерландов Вильгельма III из Оранско-Нассауской династии, правившего Люксембургом под именем Вильгельма I и не имевшего наследников мужского пола. После смерти Адольфа на престол Люксембурга вступил его сын Вильгельм IV (1905-1912 годы; с 1902 года регент), однако в связи с его тяжёлой болезнью с ноября 1908 года регентом при нём была его супруга, португальская инфанта Мария Анна из династии Браганса.
В 1907 году Палатой депутатов Люксембурга одобрено положение, по которому наследовать люксембургский престол могли также женщины. В 1912 году Вильгельму наследовала его дочь Мария Аделаида, связи которой с германскими властями во время Первой мировой войны спровоцировали широкое движение за её низложение. В 1919 году Мария Аделаида отреклась от престола в пользу сестры Шарлотты и покинула страну (до своей кончины в январе 1924 года проживала в Германии). Брак Шарлотты с принцем Феличе (Феликсом) Бурбон-Пармским в 1919 году добавил к титулам их наследников титулы принцев и принцесс Бурбон-Пармских.
После вторжения в 1940 году войск гитлеровской Германии на территорию Люксембурга Шарлотта и правительство выехали в Канаду, вернулись в Люксембург после освобождения страны в 1945 году. Шарлотта отреклась от престола в ноябре 1964 года в пользу своего сына Жана. В 2000 году титул великого герцога перешёл к принцу Анри (Генриху; родился 1955 год), объявившему своим наследником старшего сына принца Гийома (родился 1981 год).