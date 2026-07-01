НАССАУ (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)

НАССАУ - ис­то­рическая об­ласть на юго-за­па­де Гер­ма­нии.

Главный го­род - Вис­ба­ден. Пер­во­на­чаль­но граф­ст­во (с 1160 года), по­лу­чив­шее название по од­но­именному бур­гу, по­стро­ен­но­му пред­ста­ви­те­ля­ми граф­ско­го ро­да Лау­рен­бург (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1117 году). В 1255 году рас­па­лось на 2 час­ти, гра­ни­цей ме­ж­ду ко­то­ры­ми бы­ла река Лан: южная часть по ле­во­му бе­ре­гу ото­шла к гра­фу Валь­ра­му II (умер 1276 год), ос­но­ва­те­лю Валь­рам­ской ли­нии до­ма Нассау, северная часть - к его бра­ту От­то­ну I (умер 1289/1290 год), ро­до­на­чаль­ни­ку От­то­нов­ской ли­нии; бург Нассау дол­гое вре­мя на­хо­дил­ся в их со­вме­ст­ном вла­де­нии.

В XIV-XVI веках граф­ст­во не­од­но­крат­но де­ли­лось ме­ж­ду различными ли­ния­ми Нас­сау­ско­го до­ма . В 1530 году во вла­де­ние Дил­лен­бург­ской вет­ви От­то­нов­ской ли­нии пе­ре­шло французское княжество Оранж (эта ветвь ста­ла име­но­вать­ся Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­сти­ей, её пред­ста­ви­те­ли со вре­ме­нем взош­ли на ни­дерландский пре­стол). В 1806 году пред­ста­ви­те­ли двух ли­ний ди­на­стии Фрид­рих Ав­густ и Фрид­рих Виль­гельм (оба пра­ви­ли до 1816 года) за­клю­чи­ли до­го­вор об объ­е­ди­не­нии сво­их вла­де­ний в со­вме­ст­ное управ­ле­ние. В том же го­ду граф­ст­во Нассау во­шло в Рейн­ский со­юз, по­лу­чив ста­тус гер­цог­ст­ва.

В сентябре 1814 года в Нассау бы­ла вве­де­на од­на из пер­вых в Гер­ма­нии кон­сти­ту­ций, в 1818 году со­зван ланд­таг. В 1866 году, во вре­мя ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года , гер­цог Нассау Адольф, при­над­ле­жав­ший к Вай­ль­бург­ской вет­ви Валь­рам­ской ли­нии, под­дер­жал Австрийскую им­пе­рию. По­сле по­ра­же­ния ав­ст­рий­цев бе­жал, гер­цог­ст­во бы­ло ан­нек­си­ро­ва­но Прус­сией (со­ста­ви­ло основную часть округа Вис­ба­ден прусской провинции Гес­сен-Нас­сау), вме­сте с ко­то­рой во­шло в Се­ве­ро-Гер­ман­ский со­юз 1867-1870 годов, а за­тем в 1871 году в Германскую им­пе­рию. Адольф в 1890 году взо­шёл на пре­стол Люк­сем­бур­га, что по­ло­жи­ло на­ча­ло Нас­сау­ской ди­на­стии ве­ли­ких гер­цо­гов Люк­сем­бур­га. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны Нассау в со­ста­ве фе­де­раль­ной зем­ли ФРГ Гес­сен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)