НАССАУ (ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НАССАУ - историческая область на юго-западе Германии.
Главный город - Висбаден. Первоначально графство (с 1160 года), получившее название по одноименному бургу, построенному представителями графского рода Лауренбург (впервые упоминается в 1117 году). В 1255 году распалось на 2 части, границей между которыми была река Лан: южная часть по левому берегу отошла к графу Вальраму II (умер 1276 год), основателю Вальрамской линии дома Нассау, северная часть - к его брату Оттону I (умер 1289/1290 год), родоначальнику Оттоновской линии; бург Нассау долгое время находился в их совместном владении.
В XIV-XVI веках графство неоднократно делилось между различными линиями Нассауского дома. В 1530 году во владение Дилленбургской ветви Оттоновской линии перешло французское княжество Оранж (эта ветвь стала именоваться Оранско-Нассауской династией, её представители со временем взошли на нидерландский престол). В 1806 году представители двух линий династии Фридрих Август и Фридрих Вильгельм (оба правили до 1816 года) заключили договор об объединении своих владений в совместное управление. В том же году графство Нассау вошло в Рейнский союз, получив статус герцогства.
В сентябре 1814 года в Нассау была введена одна из первых в Германии конституций, в 1818 году созван ландтаг. В 1866 году, во время австро-прусской войны 1866 года, герцог Нассау Адольф, принадлежавший к Вайльбургской ветви Вальрамской линии, поддержал Австрийскую империю. После поражения австрийцев бежал, герцогство было аннексировано Пруссией (составило основную часть округа Висбаден прусской провинции Гессен-Нассау), вместе с которой вошло в Северо-Германский союз 1867-1870 годов, а затем в 1871 году в Германскую империю. Адольф в 1890 году взошёл на престол Люксембурга, что положило начало Нассауской династии великих герцогов Люксембурга. После Второй мировой войны Нассау в составе федеральной земли ФРГ Гессен.