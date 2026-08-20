Насса́у
Насса́у — столица Багамских Островов. Расположен на северо-востоке о. Нью-Провиденс. Численность населения — 274,4 тыс. человек, около 90 % — афроамериканцы (2016; свыше 70 % населения страны). Международный аэропорт.
Основан после 1670 английскими переселенцами как Чарльзтаун, сожжен испанскими каперами в 1684. Воссоздан в 1695 как Н. в честь короля Вильгельма III Оранского (Оранско-Нассауская династия). С 1718 — место пребывания британского генерал-губернатора Багамских островов, с 1729 — законодательного собрания. Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775–1783 захватывался войсками США (1776, 1778) и Испании (1782, последняя операция войны). Из США в Н. переселились многие тори (лоялисты). В конце XVIII — начале XIX в. — крупный центр пиратства (включая каперство) и контрабанды. После запрета британцами международной работорговли (1807) — место переселения освобожденных африканцев.
На рубеже XIX–XX вв. — важный центр добычи и торговли морскими губками, привлекал греческих иммигрантов. С конца XIX в. развивается как курорт (в 2019 страну посетили 7,2 млн человек), с середины XIX в. — также как место регистрации международных компаний, привлеченных низкими налогами («офшор»).
Город сохранил ряд архитектурных памятников середины XVIII в., а также установленный в 1962 подлинный готический клуатр французского монастыря XIV в.
Лит.: Russell S. Nassau’s Historic Buildings. Nassau, 1980; Turner G. Honoring Ancestors in Sacred Space: The Archaeology of an Eighteenth-Century African-Bahamian Cemetery. Gainesville (Fla.), 2017. А. А. Исэров.