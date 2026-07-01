НАСРИДЫ

НАСРИДЫ - ди­на­стия пра­ви­те­лей Гра­над­ско­го эми­ра­та .

Ос­но­ва­на в 1232 году пред­ста­ви­те­лем арабского ро­да Ба­ну-Наср Му­хам­ма­дом I аль-Га­либом (1232-1272 годы), от­вое­вав­шим у Аль­моха­дов го­ро­да Ха­эн, Ба­са, Гуа­дикс, Гра­на­да; в 1238 году Гра­на­да ста­ла сто­ли­цей эми­ра­та. В 1246 году Му­хам­мад I при­знал се­бя вас­са­лом кас­тиль­ско­го ко­ро­ля Фер­нан­до III Свя­то­го; он по­мо­гал хри­стиа­нам в борь­бе про­тив эми­ра Се­ви­льи и при за­вое­ва­нии ниж­него те­че­ния реки Гва­дал­кви­вир, в хо­де ко­то­ро­го рас­ши­рил собственные вла­де­ния (к кон­цу прав­ле­ния Му­хам­ма­да I эми­рат вклю­чал тер­ри­то­рии от Сьер­ра-Не­ва­ды до Гиб­рал­та­ра и часть по­бе­ре­жья с го­ро­да­ми Аль­ме­рия, Ма­ла­га и Аль­хе­си­рас).

При сы­не Му­хам­ма­да I - Му­хам­ма­де II аль-Фа­ки­хе (1273-1302 годы) про­тив вла­сти Насридов вос­ста­ли го­ро­да Ма­ла­га и Гуа­дикс. Мя­те­жи бы­ли по­дав­ле­ны с по­мо­щью ма­рок­кан­ских Ме­ри­ни­дов. Впо­след­ст­вии Ме­ри­ни­ды ста­ли од­ним из основных со­юз­ни­ков Насридов в ус­ло­ви­ях по­сто­ян­ных во­енных столк­но­ве­ний с хри­сти­ан­ски­ми ко­ро­лев­ст­ва­ми Пи­ре­ней­ско­го полуострова . В 1313 году власть в Гра­на­де за­хва­тил пред­ста­ви­тель бо­ко­вой ли­нии Насридов - Ис­ма­ил I (пра­вил до 1325 года). Он от­вое­вал у хри­сти­ан по­те­рян­ные в пе­риод смут го­ро­да Аль­хе­си­рас, Та­ри­фа и Рон­да. В прав­ле­ние его сы­на Му­хам­ма­да IV (1325-1333 годы) от эми­ра­та фак­ти­че­ски от­па­ла об­ласть во­круг го­ро­дов Аль­хе­си­рас и Гиб­рал­тар, где ут­вер­ди­лись пред­ста­ви­те­ли мо­гу­щественного ро­да Абу-ль-Юла.

При пре­ем­ни­ке Му­хам­ма­да IV Юсу­фе I (1333-1354 годы) род Абу-ль-Юла был из­гнан из эми­ра­та, од­на­ко меж­до­усоб­ные рас­при арабской зна­ти и чле­нов се­мьи Насридов не пре­кра­ти­лись. В 1340 году Насриды в сою­зе с Ме­ри­ни­да­ми по­тер­пе­ли тя­жё­лое по­ра­же­ние от хри­сти­ан при Рио-Са­ла­до, по­сле че­го Ме­ри­ни­ды от­ка­за­лись от при­тя­за­ний на пи­ре­ней­ские зем­ли. В по­сле­дую­щие го­ды Насриды, ли­шён­ные сво­их со­юз­ни­ков, ут­ра­ти­ли в вой­нах с хри­стиа­на­ми б. ч. тер­ри­то­рий: в 1462 году хри­стиа­не окон­ча­тель­но за­вла­де­ли Гиб­рал­та­ром, в 1487 году - Ма­ла­гой, в 1489 году - Ба­сой, в 1489 году - Гуа­дик­сом. В 1490 году эмир Му­хам­мад XI (1482-1483 годы, 1487-1492 годы) от­верг пред­ло­же­ние Фер­нан­до II про­дать Гра­на­ду ; 02.01.1492 года го­род был взят кас­тиль­ски­ми вой­ска­ми. Му­хам­мад XI и др. пред­ста­ви­те­ли ро­да Насридов бе­жа­ли в Северную Аф­ри­ку.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)