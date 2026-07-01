НАСРИДЫ
НАСРИДЫ - династия правителей Гранадского эмирата.
Основана в 1232 году представителем арабского рода Бану-Наср Мухаммадом I аль-Галибом (1232-1272 годы), отвоевавшим у Альмохадов города Хаэн, Баса, Гуадикс, Гранада; в 1238 году Гранада стала столицей эмирата. В 1246 году Мухаммад I признал себя вассалом кастильского короля Фернандо III Святого; он помогал христианам в борьбе против эмира Севильи и при завоевании нижнего течения реки Гвадалквивир, в ходе которого расширил собственные владения (к концу правления Мухаммада I эмират включал территории от Сьерра-Невады до Гибралтара и часть побережья с городами Альмерия, Малага и Альхесирас).
При сыне Мухаммада I - Мухаммаде II аль-Факихе (1273-1302 годы) против власти Насридов восстали города Малага и Гуадикс. Мятежи были подавлены с помощью марокканских Меринидов. Впоследствии Мериниды стали одним из основных союзников Насридов в условиях постоянных военных столкновений с христианскими королевствами Пиренейского полуострова. В 1313 году власть в Гранаде захватил представитель боковой линии Насридов - Исмаил I (правил до 1325 года). Он отвоевал у христиан потерянные в период смут города Альхесирас, Тарифа и Ронда. В правление его сына Мухаммада IV (1325-1333 годы) от эмирата фактически отпала область вокруг городов Альхесирас и Гибралтар, где утвердились представители могущественного рода Абу-ль-Юла.
При преемнике Мухаммада IV Юсуфе I (1333-1354 годы) род Абу-ль-Юла был изгнан из эмирата, однако междоусобные распри арабской знати и членов семьи Насридов не прекратились. В 1340 году Насриды в союзе с Меринидами потерпели тяжёлое поражение от христиан при Рио-Саладо, после чего Мериниды отказались от притязаний на пиренейские земли. В последующие годы Насриды, лишённые своих союзников, утратили в войнах с христианами б. ч. территорий: в 1462 году христиане окончательно завладели Гибралтаром, в 1487 году - Малагой, в 1489 году - Басой, в 1489 году - Гуадиксом. В 1490 году эмир Мухаммад XI (1482-1483 годы, 1487-1492 годы) отверг предложение Фернандо II продать Гранаду; 02.01.1492 года город был взят кастильскими войсками. Мухаммад XI и др. представители рода Насридов бежали в Северную Африку.