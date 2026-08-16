Наср-ад-­Дин шах

Наср-ад-­Дин шах (16.07.1831, Тебриз — 01.05.1896, Тегеран) — четвертый правитель династии Каджаров . По каджарскому обычаю как наследник престола — валиахд — до коронации в 1848 являлся наместником провинции Иранский Азербайджан. Ключевой политической фигурой начала его царствования стал первый министр (садр-азам) Мирза Таки-хан Фаррахани (Амир-е Кабир), реформаторским начинаниям которого покровительствовал шах. Опала и гибель Таки-хана в 1852 затормозили ход реформ, но подтолкнули молодого шаха к самостоятельным политическим шагам: в 1858 был создан Кабинет министров, возглавленный самим правителем, но оказавшийся малоэффективным и вскоре прекративший существование. В 1870 Н.-а.-Д. ш. вернулся к институту садр-азамства, назначив на эту должность Хосейн-хана Сепахсалара, который продолжил курс Таки-хана на укрепление основ центральной власти (учреждение светских судов с твердыми правилами юридической процедуры, реорганизация армии). Его целью было создание эффективной структуры государственного управления европейского типа, целиком подчиненной премьеру. Но ослабление своего влияния не устраивало шаха, и в 1880 Хосейн-хан был смещен.

Хронические финансовые проблемы заставили Н.-а.-Д. ш. в начале 1860‑х обратиться к практике предоставления концессий: в 1862 британский капитал получил права на строительство и ввод первой телеграфной линии в Иране. Наиболее важные последствия имело покровительство иранского трона проникновению западных держав в финансовой сфере, что обострило конкурентную борьбу британской и российской империй. Учреждение Шаханшахского (1889) и Учетно-­ссудного банков (1890), действовавших под контролем Англии и России, хотя и стало препятствием к становлению местного крупного капитала, способствовало упорядочиванию финансовой системы. Подписание Н.-а.-Д. ш. (1882) концессионного договора о создании Казачьей бригады в Иране усилило позиции России в военно-­политической сфере. Реакцией на раздачу концессий стали широкие народные протесты, возглавляемые шиитским духовенством, что привело к падению престижа шахской власти (движение 1872 против предоставления концессии Ю. Рейтеру , «табачные бунты» 1892).

В 1873, 1878 и 1889 шах совершил три поездки в Европу, опубликовав свои впечатления в Дневниках путешествий.

К концу правления Н.-а.-Д. ш. положение Ирана зависело от стратегических планов и интересов Британской и Российской империй. В 1896 Н.-а.-Д. ш. погиб от руки Резы Кермани, одного из последователей Джамаль-ад-­Дина Афгани.

Лит. : Bakhash S . Iran: Monarchy, Bureaucracy & Reform under Qajars: 1858–1896. London, 1978; Amanat A. The Pivot of the Universe. Nasir al-­Din Shah Qajar & the Iranian Monarchy 1831–1896. Berkeley (Сa.), 1997. Т. А. Коняшкина