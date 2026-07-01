НАСОНОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ

НАСОНОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный в области строительных конструкций.

Сын Н. В. На­со­но­ва , брат А. Н. На­со­но­ва и Д. Н. На­со­но­ва . Окон­чил Пет­роградский институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1923 год). Ав­тор про­ек­тов ря­да круп­ных инженерных со­ору­же­ний и кон­ст­рук­ций зда­ний: ав­то­до­рож­но­го мос­та че­рез реку Исеть, пу­те­про­во­да в Пер­ми, сбо­роч­но­го кор­пу­са Лу­ган­ско­го па­ро­во­зо­стро­ительного за­во­да, ком­плек­са зда­ний МГУ , Двор­ца нау­ки и куль­ту­ры в Вар­ша­ве, Центр. ста­дио­на имени В. И. Ле­ни­на в Луж­ни­ках (с 1992 года Олим­пий­ский ком­плекс «Луж­ни­ки», Мо­ск­ва).

На­учная дея­тель­ность Насонова свя­за­на в основном с соз­да­ни­ем и раз­ра­бот­кой об­лег­чён­ных стро­ительных кон­ст­рук­ций (в т. ч. с при­ме­не­ни­ем пла­ст­масс) из лёг­ких спла­вов и ас­бе­сто­це­мен­та. В 1957-1969 годах ди­рек­тор Центрального НИИ стро­ительных кон­ст­рук­ций имени В. А. Ку­че­рен­ко и главный ре­дак­тор журнала «Строи­тель­ная ме­ха­ни­ка и рас­чёт со­ору­же­ний». Ле­нин­ская премия (1959 год), Государственная премия СССР (1949 год).