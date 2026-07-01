НАСОНОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ
НАСОНОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ - российский учёный в области строительных конструкций.
Сын Н. В. Насонова, брат А. Н. Насонова и Д. Н. Насонова. Окончил Петроградский институт инженеров путей сообщения (1923 год). Автор проектов ряда крупных инженерных сооружений и конструкций зданий: автодорожного моста через реку Исеть, путепровода в Перми, сборочного корпуса Луганского паровозостроительного завода, комплекса зданий МГУ, Дворца науки и культуры в Варшаве, Центр. стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках (с 1992 года Олимпийский комплекс «Лужники», Москва).
Научная деятельность Насонова связана в основном с созданием и разработкой облегчённых строительных конструкций (в т. ч. с применением пластмасс) из лёгких сплавов и асбестоцемента. В 1957-1969 годах директор Центрального НИИ строительных конструкций имени В. А. Кучеренко и главный редактор журнала «Строительная механика и расчёт сооружений». Ленинская премия (1959 год), Государственная премия СССР (1949 год).