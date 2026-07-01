НАСОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

НАСОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ - российский зоолог, академик Пе­тербургской АН (1906 год).

Отец А. Н. На­со­но­ва , В. Н. На­со­но­ва и Д. Н. На­со­но­ва . Уче­ник А. П. Бо­гда­но­ва. По­сле окон­ча­ния Московского университета (1879 год) ра­бо­тал там же, с 1884 года - у А. О. Ко­ва­лев­ского в Но­во­рос­сий­ском университете, с 1887 года при­ват-до­цент ка­фед­ры зоо­ло­гии Московского университета. В 1889-1890 годах ста­жи­ро­вал­ся в Западной Ев­ро­пе. В 1890-1906 годах профессор Вар­шав­ско­го университета, од­но­вре­мен­но воз­глав­лял Зоо­ло­гический му­зей это­го университета, с 1897 года де­кан фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета.

В 1906-1921 годах ди­рек­тор Зоо­ло­гического му­зея, в 1921-1931 годах - Осо­бой зоо­ло­гической ла­бо­ра­то­рии АН (с 1928 года Ла­бо­ра­то­рия экс­пе­риментальной зоо­ло­гии и мор­фо­ло­гии жи­вот­ных АН СССР ). Од­но­вре­мен­но в 1918-1919 годах профессор Са­ра­тов­ско­го университета, в 1923-1930 годах ди­рек­тор Се­ва­сто­поль­ской био­ло­гической стан­ции. В 1911 году воз­гла­вил из­да­ние ка­пи­таль­но­го тру­да - ос­но­ван­ной им се­рии «Фау­на Рос­сии и со­пре­дель­ных стран», пер­вые 25 книг ко­то­рой вы­шли под его ре­дак­ци­ей (впо­след­ст­вии с 1935 года «Фау­на СССР»).

Основные тру­ды по мор­фо­ло­гии, эм­брио­ло­гии, сис­те­ма­ти­ке, эко­ло­гии, фау­ни­сти­ке и зоо­гео­гра­фии ра­ко­об­раз­ных, рес­нич­ных чер­вей, на­се­ко­мых и не­ко­то­рых по­зво­ноч­ных, в т. ч. ди­ких ба­ра­нов Ев­ра­зии и аф­ри­кан­ско­го страу­са, по экс­пе­риментальной зоо­ло­гии. Ини­циа­тор соз­да­ния (1916 год) Ко­мис­сии по изу­че­нию озера Бай­кал и ор­га­ни­за­ции Бай­каль­ской био­ло­гической стан­ции (ны­не Лим­но­ло­гический институт СО РАН). Ав­тор учеб­ни­ка «Курс эн­то­мо­ло­гии. На­руж­ные по­кро­вы на­се­ко­мых» (1901 год).