НАСОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
НАСОНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ - российский зоолог, академик Петербургской АН (1906 год).
Отец А. Н. Насонова, В. Н. Насонова и Д. Н. Насонова. Ученик А. П. Богданова. После окончания Московского университета (1879 год) работал там же, с 1884 года - у А. О. Ковалевского в Новороссийском университете, с 1887 года приват-доцент кафедры зоологии Московского университета. В 1889-1890 годах стажировался в Западной Европе. В 1890-1906 годах профессор Варшавского университета, одновременно возглавлял Зоологический музей этого университета, с 1897 года декан физико-математического факультета.
В 1906-1921 годах директор Зоологического музея, в 1921-1931 годах - Особой зоологической лаборатории АН (с 1928 года Лаборатория экспериментальной зоологии и морфологии животных АН СССР). Одновременно в 1918-1919 годах профессор Саратовского университета, в 1923-1930 годах директор Севастопольской биологической станции. В 1911 году возглавил издание капитального труда - основанной им серии «Фауна России и сопредельных стран», первые 25 книг которой вышли под его редакцией (впоследствии с 1935 года «Фауна СССР»).
Основные труды по морфологии, эмбриологии, систематике, экологии, фаунистике и зоогеографии ракообразных, ресничных червей, насекомых и некоторых позвоночных, в т. ч. диких баранов Евразии и африканского страуса, по экспериментальной зоологии. Инициатор создания (1916 год) Комиссии по изучению озера Байкал и организации Байкальской биологической станции (ныне Лимнологический институт СО РАН). Автор учебника «Курс энтомологии. Наружные покровы насекомых» (1901 год).