НАСОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

НАСОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский гистолог, цитофизиолог, член-корреспондент АН СССР (1943 год), академик АМН СССР (1945 год).

Сын Н. В. На­со­но­ва , брат А. Н. На­со­но­ва и В. Н. На­со­но­ва . Окон­чил Пет­роградский университет (1919 год). Уче­ник А. С. До­ге­ля и А. А. Ух­том­ско­го. Ста­жи­ро­вал­ся в Ко­лум­бий­ском университете (1926-1927 годы, Нью-Йорк, США). В 1920-1941 годах, 1944-1950 годах ра­бо­тал в ЛГУ (с 1935 года профессор, заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей фи­зио­ло­гии клет­ки Фи­зио­ло­гического института уни­вер­си­те­та); од­но­вре­мен­но яв­лял­ся заведующим ла­бо­ра­то­ри­ей ци­то­ло­гии (1932-1941 годы), заведующим от­де­лом об­щей мор­фо­ло­гии (1945-1950 годы) и ди­рек­то­ром (1948-1950 годы) Все­со­юз­но­го института экс­пе­риментальной меди­ци­ны АМН СССР.

В 1951-1957 годах заведующий соз­дан­ной им ла­бо­ра­то­ри­ей об­щей и кле­точ­ной фи­зио­ло­гии в Зоо­ло­гическом институте АН СССР, с 1957 года ор­га­ни­за­тор и ди­рек­тор Института ци­то­ло­гии АН СССР . Основные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний свя­за­ны с про­бле­ма­ми ци­то­ло­гии и фи­зио­ло­гии. До­ка­зал уча­стие ап­па­ра­та Голь­джи в сек­ре­тор­ных про­цес­сах клет­ки, ис­поль­зо­вал в прак­ти­ке ци­то­фи­зио­ло­гических ис­сле­до­ва­ний ме­тод ви­таль­но­го ок­ра­ши­ва­ния кле­ток, по­ка­зал роль сорб­ции в асим­мет­ричном рас­пре­де­ле­нии ве­ществ ме­ж­ду клет­кой и сре­дой. Для об­ра­ти­мых не­спе­ци­фических из­ме­не­ний в жи­вой клет­ке в от­вет на дей­ст­вие по­вре­ж­даю­щих аген­тов ввёл (совместно с В. Я. Алек­сан­д­ро­вым) по­ня­тие «па­ра­нек­роз». Пред­ло­жил объ­яс­не­ние ре­ак­ции воз­бу­ди­мых кле­ток по за­ко­ну «всё или ни­че­го» на ос­но­ве прин­ци­па ре­ге­не­ра­тив­но­го на­рас­та­ния гра­ду­аль­но­го эле­мен­тар­но­го от­ве­та. Государственная премия СССР (1943 год).