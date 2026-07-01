НАСОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НАСОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский гистолог, цитофизиолог, член-корреспондент АН СССР (1943 год), академик АМН СССР (1945 год).
Сын Н. В. Насонова, брат А. Н. Насонова и В. Н. Насонова. Окончил Петроградский университет (1919 год). Ученик А. С. Догеля и А. А. Ухтомского. Стажировался в Колумбийском университете (1926-1927 годы, Нью-Йорк, США). В 1920-1941 годах, 1944-1950 годах работал в ЛГУ (с 1935 года профессор, заведующий лабораторией физиологии клетки Физиологического института университета); одновременно являлся заведующим лабораторией цитологии (1932-1941 годы), заведующим отделом общей морфологии (1945-1950 годы) и директором (1948-1950 годы) Всесоюзного института экспериментальной медицины АМН СССР.
В 1951-1957 годах заведующий созданной им лабораторией общей и клеточной физиологии в Зоологическом институте АН СССР, с 1957 года организатор и директор Института цитологии АН СССР. Основные направления исследований связаны с проблемами цитологии и физиологии. Доказал участие аппарата Гольджи в секреторных процессах клетки, использовал в практике цитофизиологических исследований метод витального окрашивания клеток, показал роль сорбции в асимметричном распределении веществ между клеткой и средой. Для обратимых неспецифических изменений в живой клетке в ответ на действие повреждающих агентов ввёл (совместно с В. Я. Александровым) понятие «паранекроз». Предложил объяснение реакции возбудимых клеток по закону «всё или ничего» на основе принципа регенеративного нарастания градуального элементарного ответа. Государственная премия СССР (1943 год).