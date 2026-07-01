НАСОНОВ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НАСОНОВ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, археограф, исследователь и издатель руссских летописей.
Сын Н. В. Насонова, брат Д. Н. Насонова и В. Н. Насонова. Племянник историка А. А. Корнилова, способствовавшего развитию у Насонова интереса к истории. Окончил факультет общественных наук 1-го Петроградского государственного университета (1922 год). Ученик М. Д. Присёлкова, А. И. Заозерского, С. В. Рождественского. В феврале - декабре 1920 года служил в РККА. В 1922-1923 годах научный сотрудник Исторического института при 1-м Петроградском государственном университете, затем исполняющий обязанности помощника хранителя Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа (1924-1927 годы). В апреле 1929 года арестован по подозрению в участии в антисоветской группе, связанной с зарубежной эмиграцией.
Обвинён в распространении антисоветской литературы и в антисоветской агитации, в сентябре 1929 года Коллегией ОГПУ приговорён к 3 годам заключения. Досрочно освобождён в апреле 1930 года «ввиду болезни» (реабилитирован 09.10.1997 года). В 1935-1942 годах и с 1945 года сотрудник Историко-археографического института АН СССР (с 1936 года Институт истории АН СССР). В 1941-1942 годах в эвакуации в Ашхабаде, заведующий сектором истории Института истории, языка и литературы Туркменского филиала АН СССР. В 1942-1945 годах на военной службе, занимался пропагандистской и просветительской работой в Красной Армии. Доктор исторических наук (1944 год). Член Археографического совета Института истории АН СССР (1951-1956 годы), Археографической комиссии при АН СССР (с 1956 года).
В 1920-е годы, используя открывшийся доступ к частным архивам российской знати, стал одним из первых исследователей истории развития крупных помещичьих хозяйств в XIX веке (на примере владений рода князей Юсуповых). В 1930-е годы впервые в отечественной историографии на основе анализа многочисленных источников (русских летописей, княжеских духовных и договорных грамот, актового материала, агиографических памятников, арабских, китайских, венгерских и итальянских хроник, нумизматических материалов и др.) исследовал монголо-татарское иго, политику монголов на Руси и русско-ордынские отношения.
Пришёл к выводу о регрессивном характере для русского народа и др. народов Восточной Европы монголо-татарского завоевания, прервавшего их развитие на долгое время. В 1940-х годах изучал историю формирования территории Древнерусского государства, считал, что первоначальный очаг государственности у восточных славян (Русская земля с городами Киевом, Черниговом и Переяславлем) возник примерно в VIII-IX веках в Среднем Поднепровье, после его объединения с Новгородом в конце IX - начале X веков образовалось Древнерусское государство. Показал, что территория Древнерусского государства не совпадала с границами расселения восточнославянских племён, а это свидетельствовало о том, что возникновение государства у них произошло на качественно новом этапе развития общества. Во второй половине 1940-х годов обнаружил в ЦГАДА СССР (ныне РГАДА) неизвестную ранее писцовую книгу Водской пятины 1568 года.
Главной темой исторических исследований Насонова стала история русского летописания. Он установил, что тверское летописание возникло в последней четверти XIII века и продолжалось до конца XV века, развиваясь при дворах тверских (иногда также и кашинских) князей и тверских епископов. Показал, что псковское летописание возникло в XIII веке и продолжалось до XVI века включительно; описал и сопоставил между собой рукописи, содержавшие псковские летописные тексты (24 списка); установил существование трёх (а не двух, как считалось ранее) псковских летописных сводов XV-XVI веков, опубликовал их тексты («Псковские летописи», выпуск 1-2, 1941-1955 годы).
Издал Новгородскую первую летопись (1950 год). В 1950-х годах систематически исследовал в книгохранилищах Москвы и Ленинграда рукописи, содержавшие летописные тексты (до Насонова считалось, что их около 200; после его работ стало ясно, что их число превышает 1000). Итогом многолетней работы стала фундаментальная «История русского летописания XI - начала XVIII веков» (опубликована посмертно в 1969 году). Насонов показал, что русское летописание не прерывалось вплоть до эпохи Петра I, развиваясь в течение 8 веков; его расцвет пришёлся на XV век, когда интенсивная летописная работа велась в Москве, Новгороде, Пскове, Твери, Кашине, Ростове, Вологде, Великом Устюге, где создавались своды, содержавшие различные средневековые концепции исторического развития русских земель и княжеств. Внёс большой вклад в усовершенствование методики изучения летописных текстов, в т. ч. восстановления первоначального текста памятников летописания.
Редактор сборников «Проблемы источниковедения» (вып. 4-11, 1955-1963 годы), книга «Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV века - начало XVII века» (1955 год, совместно с Л. В. Черепниным и А. А. Зиминым) и др., ответственный редактор 27-го тома «Полного собрания русских летописей» (1962 год), участвовал в составлении 3-го тома сборника «Правда Русская» (1963 год).