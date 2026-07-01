НАСОНОВ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

НАСОНОВ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, археограф, исследователь и издатель руссских летописей.

Сын Н. В. На­со­но­ва , брат Д. Н. На­со­но­ва и В. Н. На­со­но­ва. Пле­мян­ник ис­то­ри­ка А. А. Кор­ни­ло­ва , спо­соб­ст­во­вав­ше­го раз­ви­тию у Насонова ин­те­ре­са к ис­то­рии. Окон­чил факультет об­щественных на­ук 1-го Пет­роградского государственного уни­вер­ситета (1922 год). Уче­ник М. Д. При­сёл­ко­ва, А. И. За­озер­ско­го, С. В. Ро­ж­де­ст­вен­ско­го. В феврале - декабре 1920 года слу­жил в РККА. В 1922-1923 годах на­учный со­труд­ник Ис­то­рического института при 1-м Пет­роградском государственном университете, за­тем исполняющий обязанности по­мощ­ни­ка хра­ни­те­ля От­де­ла ну­миз­ма­ти­ки Государственного Эр­ми­та­жа (1924-1927 годы). В апреле 1929 года аре­сто­ван по по­до­зре­нию в уча­стии в ан­ти­со­вет­ской груп­пе, свя­зан­ной с за­ру­беж­ной эми­гра­ци­ей.

Об­ви­нён в рас­про­стра­не­нии ан­ти­со­вет­ской литературы и в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции, в сентябре 1929 года Кол­ле­ги­ей ОГПУ при­го­во­рён к 3 го­дам за­клю­че­ния. До­сроч­но ос­во­бо­ж­дён в апреле 1930 года «вви­ду бо­лез­ни» (реа­би­ли­ти­ро­ван 09.10.1997 года). В 1935-1942 годах и с 1945 года со­труд­ник Ис­то­ри­ко-ар­хео­гра­фического института АН СССР (с 1936 года Институт ис­то­рии АН СССР). В 1941-1942 годах в эва­куа­ции в Аш­ха­ба­де, заведующий сек­то­ром ис­то­рии Института ис­то­рии, язы­ка и ли­те­ра­ту­ры Туркменского фи­лиа­ла АН СССР. В 1942-1945 годах на во­енной служ­бе, за­ни­мал­ся про­па­ган­ди­ст­ской и про­све­ти­тель­ской ра­бо­той в Крас­ной Ар­мии. Доктор ис­то­рических на­ук (1944 год). Член Ар­хео­гра­фического со­ве­та Института ис­то­рии АН СССР (1951-1956 годы), Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии при АН СССР (с 1956 года).

В 1920-е годы, ис­поль­зуя от­крыв­ший­ся дос­туп к ча­ст­ным ар­хи­вам российской зна­ти, стал од­ним из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей ис­то­рии раз­ви­тия круп­ных по­ме­щичь­их хо­зяйств в XIX веке (на при­ме­ре вла­де­ний ро­да кня­зей Юсу­по­вых). В 1930-е годы впер­вые в отечественной ис­то­рио­гра­фии на ос­но­ве ана­ли­за мно­го­численных ис­точ­ни­ков (русских ле­то­пи­сей, кня­же­ских ду­хов­ных и до­го­вор­ных гра­мот , ак­то­во­го ма­те­риа­ла, агио­гра­фических па­мят­ни­ков, арабских, китайских, венгерских и итальянских хро­ник, ну­миз­ма­тических ма­те­риа­лов и др.) ис­сле­до­вал мон­го­ло-та­тар­ское иго, по­ли­ти­ку мон­го­лов на Ру­си и рус­ско-ор­дын­ские от­но­ше­ния.

При­шёл к вы­во­ду о рег­рес­сив­ном ха­рак­те­ре для русского на­ро­да и др. на­ро­дов Восточной Ев­ро­пы монголо-татарского за­вое­ва­ния, пре­рвав­ше­го их раз­ви­тие на дол­гое вре­мя. В 1940-х годах изу­чал ис­то­рию фор­ми­ро­ва­ния тер­ри­то­рии Древнерусского государства, счи­тал, что пер­во­на­чаль­ный очаг го­су­дар­ст­вен­но­сти у восточных сла­вян (Рус­ская зем­ля с го­ро­да­ми Кие­вом, Чер­ни­го­вом и Пе­ре­яс­лав­лем) воз­ник при­мер­но в VIII-IX веках в Среднем По­днеп­ро­вье, по­сле его объ­е­ди­не­ния с Нов­го­ро­дом в конце IX - начале X веков об­ра­зо­ва­лось Древнерусское государство. По­ка­зал, что тер­ри­то­рия Древнерусского государства не сов­па­да­ла с гра­ни­ца­ми рас­се­ле­ния восточнославянских пле­мён, а это сви­де­тель­ст­во­ва­ло о том, что воз­ник­но­ве­ние го­су­дар­ст­ва у них про­изош­ло на ка­че­ст­вен­но но­вом эта­пе раз­ви­тия об­ще­ст­ва. Во второй половине 1940-х годов об­на­ру­жил в ЦГАДА СССР (ны­не РГАДА) не­из­вест­ную ра­нее пис­цо­вую кни­гу Вод­ской пя­ти­ны 1568 года.

Главной те­мой ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний Насонова ста­ла ис­то­рия русского ле­то­пи­са­ния. Он ус­та­но­вил, что твер­ское ле­то­пи­са­ние воз­ник­ло в по­след­ней четверти XIII века и про­дол­жа­лось до конца XV века, раз­ви­ва­ясь при дво­рах твер­ских (ино­гда так­же и ка­шин­ских) кня­зей и твер­ских епи­ско­пов. По­ка­зал, что псков­ское ле­то­пи­са­ние воз­ник­ло в XIII веке и про­дол­жа­лось до XVI века вклю­чи­тель­но; опи­сал и со­пос­та­вил ме­ж­ду со­бой ру­ко­пи­си, со­дер­жав­шие псков­ские ле­то­пис­ные тек­сты (24 спи­ска); ус­та­но­вил су­ще­ст­во­ва­ние трёх (а не двух, как счи­та­лось ра­нее) псков­ских ле­то­пис­ных сво­дов XV-XVI веков, опуб­ли­ко­вал их тек­сты («Псков­ские ле­то­пи­си», выпуск 1-2, 1941-1955 годы).

Из­дал Нов­го­род­скую пер­вую ле­то­пись (1950 год). В 1950-х годах сис­те­ма­ти­че­ски ис­сле­до­вал в кни­го­хра­ни­ли­щах Мо­ск­вы и Ле­нин­гра­да ру­ко­пи­си, со­дер­жав­шие ле­то­пис­ные тек­сты (до Насонова счи­та­лось, что их около 200; по­сле его ра­бот ста­ло яс­но, что их чис­ло пре­вы­ша­ет 1000). Ито­гом мно­го­лет­ней ра­бо­ты ста­ла фун­даментальная «Ис­то­рия рус­ско­го ле­то­пи­са­ния XI - на­ча­ла XVIII веков» (опубликована по­смерт­но в 1969 году). Насонов по­ка­зал, что русское ле­то­пи­са­ние не пре­ры­ва­лось вплоть до эпо­хи Пет­ра I, раз­ви­ва­ясь в те­че­ние 8 ве­ков; его рас­цвет при­шёл­ся на XV век, ко­гда ин­тен­сив­ная ле­то­пис­ная ра­бо­та ве­лась в Мо­ск­ве, Нов­го­ро­де, Пско­ве, Тве­ри, Ка­ши­не, Рос­то­ве, Во­ло­где, Ве­ли­ком Ус­тю­ге, где соз­да­ва­лись сво­ды, со­дер­жав­шие различные средневековые кон­цеп­ции ис­то­рического раз­ви­тия русских зе­мель и кня­жеств. Внёс боль­шой вклад в усо­вер­шен­ст­во­ва­ние ме­то­ди­ки изу­че­ния ле­то­пис­ных тек­стов, в т. ч. вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­но­го тек­ста па­мят­ни­ков ле­то­пи­са­ния.

Ре­дак­тор сборников «Про­бле­мы ис­точ­ни­ко­ве­де­ния» (вып. 4-11, 1955-1963 годы), книга «Очер­ки ис­то­рии СССР. Пе­ри­од фео­да­лиз­ма. Ко­нец XV века - на­ча­ло XVII века» (1955 год, совместно с Л. В. Че­реп­ни­ным и А. А. Зи­ми­ным ) и др., от­ветственный ре­дак­тор 27-го то­ма «Пол­но­го со­б­ра­ния рус­ских ле­то­пи­сей» (1962 год), уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии 3-го то­ма сборника «Прав­да Рус­ская» (1963 год).