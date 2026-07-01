НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального и непосредственного правопреемства (наследования).
Термин «Наследственное право» понимается и в субъективном смысле как право лица быть призванным к наследованию и его правомочия после принятия наследства.
Наследственное право появилось на определённом этапе человеческого развития в связи с отменой уравнительного распределения в общине и началом частного присвоения средств и результатов производства. Зачатки Наследственного права встречаются в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т. д. Основные понятия Наследственного права появились в римском праве, где институт наследования занимал одно из центральных мест (отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав). Позднее эти положения были воспроизведены в правовых системах большинства современных государств. И хотя римское право прямо нигде не применяется, степень его влияния на Наследственное право велика настолько, что некоторые его институты регламентируются так же, как и много лет назад в Древнем Риме.
В России первые упоминания о наследственных правах содержатся в Русской правде. Одной из специфических черт Наследственного права Киевской Руси было то, что не все субъекты права обладали равными наследственными правами. В зависимости от принадлежности к тому или иному сословию тот или иной субъект обладал соответствующим кругом субъективных наследственных прав.
История Наследственного права советского периода начинается с отмены наследования одним из первых актов советского гражданского законодательства - Декретом ВЦИК от 27.04.1918 года «Об отмене наследования». Наследование как основание правопреемства, приспособленное к условиям советского правопорядка, возвращается с принятием Декрета ВЦИК от 22.05.1922 года «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых её законами и защищаемых судами РСФСР». В соответствии с этим декретом было признано право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства в размере 10 000 золотых рублей. Первый ГК РСФСР 1922 года, допуская возможность завещания имущества, существенно ограничивал свободу завещательных распоряжений: имущество не могло быть завещано лицам, не являющимся наследниками по закону. Охрана наследственных прав была предусмотрена и Конституцией СССР 1936 года. В соответствии с ней регулирование наследственных правоотношений в советский период было рассчитано на экономическую систему, в которой преобладала государственная собственность.
В Российской Федерации Наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов: свободы наследования; охраны интересов семьи и обязательных наследников.
Принцип свободы наследования заключается в том, что собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т. е. завещать его по своему усмотрению (смотрите Завещание). Наследодатель может также не делать завещательных распоряжений вообще. Правопреемники наследодателя также свободны в своём выборе: они могут принять наследство, а могут и отказаться от него.
Принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников - проявление ограничения конституционного права наследования в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом даже при наличии наследников по завещанию т. н. обязательные, или необходимые, наследники будут наследовать определённую долю наследства.
Гражданский кодекс РФ определил наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права и обязанности (статья 1112 ГК РФ). Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или др. законами.
Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т. е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объёме и стоимостном выражении). Открытие наследства - возникновение наследственного правоотношения при наступлении определённых юридических фактов: 1) смерти гражданина; 2) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим. Открытие наследства всегда происходит в определённое время и в определённом месте. Днём открытия наследства является день смерти гражданина (день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим). Место открытия наследства - последнее место жительства наследодателя.
Российское Наследственное право разделяет наследование на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (статья 1111 ГК РФ). В качестве особого вида наследования по закону выделяется наследование выморочного имущества. Для наследования, как по закону, так и по завещанию, необходим предусмотренный законом набор определённых юридических фактов (юридический состав). Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.
Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не изменённых наследодателем. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством.
Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону - необходимых наследников. Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, установлен в законе (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статья 1148 ГК РФ). Необходимые наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определён законодательно. Всего действующим законодательством предусмотрено 6 очередей родства. В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди - супруг, дети и родители. Усыновлённый и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению и поэтому имеют право наследования аналогично кровным родственникам. При отсутствии наследников 1-й очереди наследуют наследники 2-й очереди (братья и сёстры наследодателя, его бабушка и дедушка). Наследниками 3-й очереди являются дяди и тёти наследодателя. Далее право наследования по закону получают родственники наследодателя 3, 4 и 5-й степени родства. Кроме того, предоставляется право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону, но находящимся на иждивении наследодателя.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (смотрите Коммориенты), переходит к его соответствующим потомкам. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства.
В результате наследования у наследника возникают определённые права. Для того чтобы их реализовать, необходим юридический факт принятия наследства. Принятие наследства всегда безоговорочно и безусловно, и не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принять наследство в соответствии с параграфом 1 статьи 1153 ГК можно: 1) подачей нотариусу (или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу) по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; 2) фактическим вступлением в наследство.
Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). На стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Если наследник принимает наследство, это право трансформируется в право на наследство. Если же призванный к наследованию наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства (за исключением обязательной доли) переходит к его наследникам по закону, или если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследодателя. Поэтому наследнику умершего (трансмиссару) принадлежат право на принятие наследства трансмиттента в порядке наследственной трансмиссии и право на принятие основного наследства. Соответственно, наследник имеет возможность принять оба наследства, либо принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и отказаться от осн. наследства, либо принять основное наследство и отказаться (не принимать) от наследства в порядке наследственной трансмиссии, либо отказаться от обоих (ст. 1152 ГК).
В зарубежных странах регулирование наследственных отношений находится под влиянием национальных, религиозных особенностей и традиций. Поэтому для Наследственного права в разных странах характерны весьма существенные различия. В большинстве случаев Наследственное право входит в гражданские кодексы соответствующих государств, являясь частью гражданского права. В странах англосаксонской системы (США, Англия, Австралия и др.) наследственные правоотношения регулируются, помимо правовых актов, судебными прецедентами.