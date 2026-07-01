НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО - со­во­куп­ность пра­во­вых норм , ре­гу­ли­рую­щих про­цесс пе­ре­хо­да прав и обя­зан­но­стей умер­ше­го гра­ж­да­ни­на к другим ли­цам в по­ряд­ке уни­вер­саль­но­го и не­по­сред­ст­вен­но­го пра­во­пре­ем­ст­ва (на­сле­до­ва­ния).

Тер­мин «Наследственное право» по­ни­ма­ет­ся и в субъ­ек­тив­ном смыс­ле как пра­во ли­ца быть при­зван­ным к на­сле­до­ва­нию и его пра­во­мо­чия по­сле при­ня­тия на­след­ст­ва.

Наследственное право поя­ви­лось на оп­ре­де­лён­ном эта­пе че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия в свя­зи с от­ме­ной урав­ни­тель­но­го рас­пре­де­ле­ния в об­щи­не и на­ча­лом ча­ст­но­го при­свое­ния средств и ре­зуль­та­тов про­из­вод­ст­ва. За­чат­ки Наследственного права встре­ча­ют­ся в са­мых пер­вых пись­мен­ных ис­точ­ни­ках: гли­ня­ных таб­лич­ках Шу­ме­ра, египетских ие­рог­ли­фах и т. д. Основные по­ня­тия Наследственного права поя­ви­лись в рим­ском пра­ве, где ин­сти­тут на­сле­до­ва­ния за­ни­мал од­но из центральных мест (от­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие в свя­зи с от­кры­ти­ем на­след­ст­ва, за­щи­той, осу­ще­ст­в­ле­ни­ем и оформ­ле­ни­ем на­след­ст­вен­ных прав). Позд­нее эти по­ло­же­ния бы­ли вос­про­из­ве­де­ны в пра­во­вых сис­те­мах боль­шин­ст­ва современных го­су­дарств. И хо­тя рим­ское пра­во пря­мо ни­где не при­ме­ня­ет­ся, сте­пень его влия­ния на Наследственное право ве­ли­ка на­столь­ко, что не­ко­то­рые его ин­сти­ту­ты рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся так же, как и мно­го лет на­зад в Древ­нем Ри­ме.

В Рос­сии пер­вые упо­ми­на­ния о на­след­ст­вен­ных пра­вах со­дер­жат­ся в Рус­ской прав­де. Од­ной из спе­ци­фических черт Наследственного права Ки­ев­ской Ру­си бы­ло то, что не все субъ­ек­ты пра­ва об­ла­да­ли рав­ны­ми на­след­ст­вен­ны­ми пра­ва­ми. В за­ви­си­мо­сти от при­над­леж­но­сти к то­му или ино­му со­сло­вию тот или иной субъ­ект об­ла­дал со­от­вет­ст­вую­щим кру­гом субъ­ек­тив­ных на­след­ст­вен­ных прав.

Ис­то­рия Наследственного права советского пе­рио­да на­чи­на­ет­ся с от­ме­ны на­сле­до­ва­ния од­ним из пер­вых ак­тов советского гражданского за­ко­но­да­тель­ст­ва - Дек­ре­том ВЦИК от 27.04.1918 года «Об от­ме­не на­сле­до­ва­ния». На­сле­до­ва­ние как ос­но­ва­ние пра­во­пре­ем­ст­ва, при­спо­соб­лен­ное к ус­ло­ви­ям советского пра­во­по­ряд­ка, воз­вра­ща­ет­ся с при­ня­ти­ем Дек­ре­та ВЦИК от 22.05.1922 года «Об ос­нов­ных ча­ст­ных иму­ще­ст­вен­ных пра­вах, при­зна­вае­мых РСФСР, ох­ра­няе­мых её за­ко­на­ми и за­щи­щае­мых су­да­ми РСФСР». В со­от­вет­ст­вии с этим дек­ре­том бы­ло при­зна­но пра­во на­сле­до­ва­ния по за­ве­ща­нию и по за­ко­ну суп­ру­га­ми и пря­мы­ми нис­хо­дя­щи­ми по­том­ка­ми в пре­де­лах об­щей стои­мо­сти на­след­ст­ва в раз­ме­ре 10 000 зо­ло­тых руб­лей. Пер­вый ГК РСФСР 1922 года, до­пус­кая воз­мож­ность за­ве­ща­ния иму­ще­ст­ва, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­вал сво­бо­ду за­ве­ща­тель­ных рас­по­ря­же­ний: иму­ще­ст­во не мог­ло быть за­ве­ща­но ли­цам, не яв­ляю­щим­ся на­след­ни­ка­ми по за­ко­ну. Ох­ра­на на­след­ст­вен­ных прав бы­ла пре­ду­смот­ре­на и Кон­сти­ту­ци­ей СССР 1936 года. В со­от­вет­ст­вии с ней ре­гу­ли­ро­ва­ние на­след­ст­вен­ных пра­во­от­но­ше­ний в советский пе­ри­од бы­ло рас­счи­та­но на эко­но­мическую сис­те­му, в ко­то­рой пре­об­ла­да­ла государственная соб­ст­вен­ность.

В Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции Наследственное право ба­зи­ру­ет­ся на со­че­та­нии двух ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов: сво­бо­ды на­сле­до­ва­ния; ох­ра­ны ин­те­ре­сов се­мьи и обя­за­тель­ных на­след­ни­ков.

Прин­цип сво­бо­ды на­сле­до­ва­ния за­клю­ча­ет­ся в том, что соб­ст­вен­ник име­ет воз­мож­ность по сво­ему вы­бо­ру рас­по­ря­дить­ся при­над­ле­жа­щим ему иму­ще­ст­вом, т. е. за­ве­щать его по сво­ему ус­мот­ре­нию (смотрите За­ве­ща­ние). На­сле­до­да­тель мо­жет так­же не де­лать за­ве­ща­тель­ных рас­по­ря­же­ний во­об­ще. Пра­во­пре­ем­ни­ки на­сле­до­да­те­ля так­же сво­бод­ны в сво­ём вы­бо­ре: они мо­гут при­нять на­след­ст­во, а мо­гут и от­ка­зать­ся от не­го.

Прин­цип ох­ра­ны ин­те­ре­сов се­мьи и обя­за­тель­ных на­след­ни­ков - про­яв­ле­ние ог­ра­ни­че­ния кон­сти­ту­ци­он­но­го пра­ва на­сле­до­ва­ния в це­лях за­щи­ты прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов чле­нов се­мьи на­сле­до­да­те­ля. В со­от­вет­ст­вии с этим прин­ци­пом да­же при на­ли­чии на­след­ни­ков по за­ве­ща­нию т. н. обя­за­тель­ные, или не­об­хо­ди­мые, на­след­ни­ки бу­дут на­сле­до­вать оп­ре­де­лён­ную до­лю на­след­ст­ва.

Гражданский ко­декс РФ оп­ре­де­лил на­след­ст­во как при­над­ле­жа­щие на­сле­до­да­те­лю на день от­кры­тия на­след­ст­ва ве­щи, иное иму­ще­ст­во, в т. ч. иму­ще­ст­вен­ные пра­ва и обя­зан­но­сти (статья 1112 ГК РФ). Не вхо­дят в со­став на­след­ст­ва пра­ва и обя­зан­но­сти, не­раз­рыв­но свя­зан­ные с лич­но­стью на­сле­до­да­те­ля, в ча­ст­но­сти пра­во на али­мен­ты, пра­во на воз­ме­ще­ние вре­да, при­чи­нён­но­го жиз­ни или здо­ро­вью гра­ж­да­ни­на, а так­же пра­ва и обя­зан­но­сти, пе­ре­ход ко­то­рых в по­ряд­ке на­сле­до­ва­ния не до­пус­ка­ет­ся ГК или др. за­ко­на­ми.

На­след­ст­во как пред­мет пра­во­пре­ем­ст­ва пе­ре­хо­дит к на­след­ни­кам в не­из­мен­ном ви­де, т. е. та­ким, ка­ким оно яв­ля­лось на мо­мент от­кры­тия на­след­ст­ва (в том же со­ста­ве, объ­ё­ме и стои­мо­ст­ном вы­ра­же­нии). От­кры­тие на­след­ст­ва - воз­ник­но­ве­ние на­след­ст­вен­но­го пра­во­от­но­ше­ния при на­сту­п­ле­нии оп­ре­де­лён­ных юри­дических фак­тов: 1) смер­ти гра­ж­да­ни­на; 2) объ­яв­ле­ния су­дом без­вест­но от­сут­ст­вую­ще­го гра­ж­да­ни­на умер­шим. От­кры­тие на­след­ст­ва все­гда про­ис­хо­дит в оп­ре­де­лён­ное вре­мя и в оп­ре­де­лён­ном мес­те. Днём от­кры­тия на­след­ст­ва яв­ля­ет­ся день смер­ти гра­ж­да­ни­на (день всту­п­ле­ния в за­кон­ную си­лу ре­ше­ния су­да об объ­яв­ле­нии гра­ж­да­ни­на умер­шим). Ме­сто от­кры­тия на­след­ст­ва - по­след­нее ме­сто жи­тель­ст­ва на­сле­до­да­те­ля.

Рос­сий­ское Наследственное право раз­де­ля­ет на­сле­до­ва­ние на два ви­да: на­сле­до­ва­ние по за­ве­ща­нию и на­сле­до­ва­ние по за­ко­ну (статья 1111 ГК РФ). В ка­че­ст­ве особого ви­да на­сле­до­ва­ния по закону вы­де­ля­ет­ся на­сле­до­ва­ние вы­мо­роч­но­го иму­ще­ст­ва. Для на­сле­до­ва­ния, как по за­ко­ну, так и по за­ве­ща­нию, не­об­хо­дим пре­ду­смот­рен­ный за­ко­ном на­бор оп­ре­де­лён­ных юри­дических фак­тов (юри­дический со­став). Так, для на­сле­до­ва­ния по за­ко­ну не­об­хо­ди­мо, что­бы ли­цо, при­зы­вае­мое к на­сле­до­ва­нию, вхо­ди­ло в круг на­след­ни­ков по за­ко­ну, на­след­ст­во от­кры­лось и что­бы на­след­ни­ки со­гла­си­лись при­нять на­след­ст­во. Для на­сле­до­ва­ния по за­ве­ща­нию не­об­хо­ди­мо на­ли­чие над­ле­жа­щим об­ра­зом оформ­лен­но­го за­ве­ща­ния, от­кры­тие на­след­ст­ва, со­гла­сие на­след­ни­ков на при­ня­тие на­след­ст­ва.

На­сле­до­ва­ние по за­ко­ну - это на­сле­до­ва­ние на ус­ло­ви­ях и в по­ряд­ке, ука­зан­ных в за­ко­не и не из­ме­нён­ных на­сле­до­да­те­лем. В тех слу­ча­ях, ко­гда на­сле­до­да­тель яс­но вы­ра­зил свою во­лю, рас­по­ря­див­шись сво­им иму­ще­ст­вом на слу­чай сво­ей смер­ти, на­сле­до­ва­ние долж­но про­ис­хо­дить в со­от­вет­ст­вии с его во­лей, а не по пра­ви­лам, ус­та­нов­лен­ным го­су­дар­ст­вом.

Пре­дос­тав­ляя за­ве­ща­те­лю пра­во сво­бод­но рас­по­ря­дить­ся сво­им иму­ще­ст­вом, за­кон од­но­вре­мен­но ус­та­нав­ли­ва­ет пра­ви­ло, со­глас­но ко­то­ро­му нель­зя ли­шить на­след­ст­ва наи­бо­лее близ­ких на­сле­до­да­те­лю не­тру­до­спо­соб­ных на­след­ни­ков по за­ко­ну - не­об­хо­ди­мых на­след­ни­ков. Круг не­об­хо­ди­мых на­след­ни­ков, ко­то­рые име­ют пра­во на обя­за­тель­ную до­лю в на­след­ст­ве, ус­та­нов­лен в за­ко­не (не­со­вер­шен­но­лет­ние или не­тру­до­спо­соб­ные де­ти на­сле­до­да­те­ля, его не­тру­до­спо­соб­ные суп­руг и ро­ди­те­ли, а так­же не­тру­до­спо­соб­ные иж­ди­вен­цы на­сле­до­да­те­ля, под­ле­жа­щие при­зва­нию к на­сле­до­ва­нию на ос­но­ва­нии пунк­тов 1 и 2 статья 1148 ГК РФ). Не­об­хо­ди­мые на­след­ни­ки на­сле­ду­ют не­за­ви­си­мо от со­дер­жа­ния за­ве­ща­ния не ме­нее по­ло­ви­ны до­ли, ко­то­рая при­чи­та­лась бы ка­ж­до­му из них при на­сле­до­ва­нии по за­ко­ну (обя­за­тель­ная до­ля). Круг на­след­ни­ков по за­ко­ну и по­ря­док их при­зва­ния к на­следо­ва­нию оп­ре­де­лён за­ко­но­да­тель­но. Все­го дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом пре­ду­смот­ре­но 6 оче­ре­дей род­ст­ва. В пер­вую оче­редь к на­сле­до­ва­нию при­зы­ва­ют­ся наи­бо­лее близ­кие на­сле­до­да­те­лю лю­ди - суп­руг, де­ти и ро­ди­те­ли. Усы­нов­лён­ный и его по­том­ст­во, с од­ной сто­ро­ны, и усы­но­витель и его род­ст­вен­ни­ки - с дру­гой, при­рав­ни­ва­ют­ся к род­ст­вен­ни­кам по про­ис­хо­ж­де­нию и по­это­му име­ют пра­во на­сле­до­ва­ния ана­ло­гич­но кров­ным род­ст­вен­ни­кам. При от­сут­ст­вии на­след­ни­ков 1-й оче­ре­ди на­сле­ду­ют на­след­ни­ки 2-й оче­ре­ди (бра­тья и сё­ст­ры на­сле­до­да­те­ля, его ба­буш­ка и де­душ­ка). На­след­ни­ка­ми 3-й оче­ре­ди яв­ля­ют­ся дя­ди и тё­ти на­сле­до­да­те­ля. Да­лее пра­во на­сле­до­ва­ния по за­ко­ну по­лу­ча­ют род­ст­вен­ни­ки на­сле­до­да­те­ля 3, 4 и 5-й сте­пе­ни род­ст­ва. Кро­ме то­го, пре­дос­тав­ля­ет­ся пра­во на­сле­до­ва­ния па­сын­кам, пад­че­ри­цам, от­чи­му и ма­че­хе на­сле­до­да­те­ля, а так­же ли­цам, не вхо­дя­щим в круг на­след­ни­ков по за­ко­ну, но на­хо­дя­щим­ся на иж­ди­ве­нии на­сле­до­да­те­ля.

До­ля на­след­ни­ка по за­ко­ну, умер­ше­го до от­кры­тия на­след­ст­ва или од­но­вре­мен­но с на­сле­до­да­те­лем (смотрите Ком­мо­ри­ен­ты), пе­ре­хо­дит к его со­от­вет­ст­вую­щим по­том­кам. В тех слу­ча­ях, ко­гда по­том­ков, при­зы­вае­мых к на­сле­до­ва­нию по пра­ву пред­став­ле­ния, ока­жет­ся не­сколь­ко, они де­лят ме­ж­ду со­бой по­ров­ну ту часть на­след­ст­вен­но­го иму­ще­ст­ва, ко­то­рая при­чи­та­лась бы то­му ли­цу, ко­то­рое они пред­став­ля­ют, ес­ли бы оно не умер­ло до от­кры­тия на­след­ст­ва.

В ре­зуль­та­те на­сле­до­ва­ния у на­след­ни­ка воз­ни­ка­ют оп­ре­де­лён­ные пра­ва. Для то­го что­бы их реа­ли­зо­вать, не­об­хо­дим юри­дический факт при­ня­тия на­след­ст­ва. При­ня­тие на­след­ст­ва все­гда бе­з­о­го­во­роч­но и без­ус­лов­но, и не до­пус­ка­ет­ся при­ня­тие на­след­ст­ва под ус­ло­ви­ем или с ого­вор­ка­ми. При­нять на­след­ст­во в со­от­вет­ст­вии с параграфом 1 статьи 1153 ГК мож­но: 1) по­да­чей но­та­риу­су (или упол­но­мо­чен­но­му в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном вы­да­вать сви­де­тель­ст­ва о пра­ве на на­след­ст­во долж­но­ст­но­му ли­цу) по мес­ту от­кры­тия на­след­ст­ва за­яв­ле­ния на­след­ни­ка о при­ня­тии на­след­ст­ва ли­бо за­яв­ле­ния о вы­да­че сви­де­тель­ст­ва о пра­ве на на­след­ст­во; 2) фак­тическим всту­п­ле­ни­ем в на­след­ст­во.

Пе­ре­ход пра­ва на при­ня­тие на­след­ст­ва (на­след­ст­вен­ная транс­мис­сия). На сто­ро­не на­след­ни­ка, при­зван­но­го к на­сле­до­ва­нию, воз­ни­ка­ет пра­во на при­ня­тие на­след­ст­ва. Ес­ли на­след­ник при­ни­ма­ет на­след­ст­во, это пра­во транс­фор­ми­ру­ет­ся в пра­во на на­след­ст­во. Ес­ли же при­зван­ный к на­сле­до­ва­нию на­след­ник умер по­сле от­кры­тия на­след­ст­ва, не ус­пев его при­нять в ус­та­нов­лен­ный срок, то пра­во на при­ня­тие при­чи­тав­ше­го­ся ему на­след­ст­ва (за ис­клю­че­ни­ем обя­за­тель­ной до­ли) пе­ре­хо­дит к его на­след­ни­кам по за­ко­ну, или ес­ли все на­след­ст­вен­ное иму­ще­ст­во бы­ло за­ве­ща­но - к его на­след­ни­кам по за­ве­ща­нию. Пра­во на при­ня­тие на­след­ст­ва в по­ряд­ке на­след­ст­вен­ной транс­мис­сии не вхо­дит в со­став на­след­ст­ва, от­крыв­ше­го­ся по­сле смер­ти на­сле­до­да­те­ля. По­это­му на­след­ни­ку умер­ше­го (транс­мис­са­ру) при­над­ле­жат пра­во на при­ня­тие на­след­ст­ва транс­мит­тен­та в по­ряд­ке на­след­ст­вен­ной транс­мис­сии и пра­во на при­нятие основного на­след­ст­ва. Со­от­вет­ст­вен­но, на­след­ник име­ет воз­мож­ность при­нять оба на­след­ст­ва, ли­бо при­нять на­след­ст­во в по­ряд­ке на­след­ст­вен­ной транс­мис­сии и от­ка­зать­ся от осн. наслед­ст­ва, ли­бо при­нять основное на­след­ст­во и от­ка­зать­ся (не при­ни­мать) от на­след­ст­ва в по­ряд­ке на­след­ст­вен­ной транс­мис­сии, ли­бо от­ка­зать­ся от обо­их (ст. 1152 ГК).

В за­ру­беж­ных стра­нах ре­гу­ли­ро­ва­ние на­след­ст­вен­ных от­но­ше­ний на­хо­дит­ся под влия­ни­ем национальных, ре­лигиозных осо­бен­но­стей и тра­ди­ций. По­это­му для Наследственного права в раз­ных стра­нах ха­рак­тер­ны весь­ма су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия. В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев Наследственное право вхо­дит в гражданские ко­дек­сы со­от­вет­ст­вую­щих го­су­дарств, яв­ля­ясь ча­стью гра­ж­дан­ско­го пра­ва. В стра­нах анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мы (США, Анг­лия, Ав­ст­ра­лия и др.) на­след­ст­вен­ные пра­во­отно­ше­ния ре­гу­ли­ру­ют­ся, по­ми­мо пра­во­вых ак­тов, су­деб­ны­ми пре­це­ден­та­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)