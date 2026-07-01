НАСЛЕДОВАНИЕ

НАСЛЕДОВАНИЕ - в пра­ве, пе­ре­ход иму­ще­ст­ва умер­ше­го ли­ца (на­сле­до­да­те­ля) к другим ли­цам (на­след­ни­кам).

По пра­во­вой при­ро­де наследование - один из важ­ней­ших про­из­вод­ных спо­со­бов при­об­ре­те­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти. Современный по­ря­док наследования сло­жил­ся под влия­ни­ем двух ос­но­во­по­ла­гаю­щих на­чал: со­ци­аль­но­го, от­ра­жаю­ще­го ин­те­ре­сы об­щи­ны, ро­да, го­су­дар­ст­ва, в т. ч. по со­дер­жа­нию и обес­пе­че­нию не­иму­щих чле­нов об­ще­ст­ва, и ин­ди­ви­ду­аль­но­го, вы­ра­жаю­ще­го­ся в стрем­ле­нии соб­ст­вен­ни­ка сво­бод­но рас­по­ря­жать­ся сво­ей ча­ст­ной соб­ст­вен­но­стью, по­сте­пен­но обо­соб­ляв­шей­ся от соб­ст­вен­но­сти об­щи­ны и ро­да. Не­смот­ря на кри­тическое от­но­ше­ние фи­лософско-юри­дической мыс­ли XVIII - начала XX веков, от­ме­чав­шей от­сут­ст­вие нрав­ст­вен­ных ос­но­ва­ний на­де­ле­ния на­след­ни­ков из чис­ла да­же са­мых бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков иму­ще­ст­вом, в соз­да­нии и при­ум­но­же­нии ко­то­ро­го они, как пра­ви­ло, не при­ни­мали ни­ка­ко­го уча­стия, и воз­ра­жав­шей про­тив обо­га­ще­ния т. н. «смею­щих­ся на­след­ни­ков» из бо­ко­вых ли­ний, не имев­ших по­рой да­же пред­став­ле­ния о су­ще­ст­во­ва­нии на­сле­до­да­те­ля, прак­ти­че­ски не­ог­ра­ни­чен­ный круг на­след­ни­ков из чис­ла кров­ных род­ст­вен­ни­ков на­сле­до­да­те­ля, на­сле­дую­щих не­за­ви­си­мо от раз­ме­ра на­след­ст­вен­но­го иму­ще­ст­ва, ос­та­ёт­ся не­при­кос­но­вен­ным прин­ци­пом современного на­сле­до­ва­ния.

В стра­нах кон­ти­нен­таль­ной пра­во­вой сис­те­мы (Фран­ция, Гер­ма­ния, Рос­сия) иму­ще­ст­во на­сле­до­да­те­ля, вклю­чаю­щее весь ком­плекс прав и обя­зан­но­стей, но­си­те­лем ко­то­рых он был при жиз­ни, и на­зы­вае­мое на­след­ст­вом или на­след­ст­вен­ной мас­сой, пе­ре­хо­дит к на­след­ни­кам как еди­ное це­лое в мо­мент от­кры­тия на­след­ст­ва в по­ряд­ке уни­вер­саль­но­го пра­во­пре­ем­ст­ва. По­ми­мо это­го, на­сле­до­да­тель впра­ве пре­дос­та­вить из сво­его иму­ще­ст­ва ука­зан­ным им ли­цам (от­ка­зо­по­лу­ча­те­лям) толь­ко какое-либо оп­ре­де­лён­ное пра­во или пред­мет ( за­ве­ща­тельный отказ). В Анг­лии и США иму­ще­ст­во на­сле­до­да­те­ля пе­ре­хо­дит сна­ча­ла в до­ве­ри­тель­ную соб­ст­вен­ность лич­но­го пред­ста­ви­те­ля на­сле­до­да­те­ля, осу­ще­ст­в­ляю­ще­го ли­к­ви­да­цию на­след­ст­ва и рас­счи­ты­ваю­ще­го­ся с кре­ди­то­ра­ми, так что на­след­ни­ки по­лу­ча­ют на­след­ст­вен­ное иму­ще­ст­во очи­щен­ным от дол­гов и не не­сут от­вет­ст­вен­но­сти пе­ред кре­ди­то­ра­ми на­сле­до­да­те­ля.

Наследование осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­сле от­кры­тия на­след­ст­ва, ко­то­рое свя­зы­ва­ет­ся не толь­ко с фи­зи­че­ской смер­тью на­сле­до­да­те­ля, но и с ины­ми слу­чая­ми ут­ра­ты им гра­ж­дан­ской пра­во­спо­соб­но­сти. Так, в российском пра­ве до начала XX века на­след­ст­во от­кры­ва­лось, в ча­ст­но­сти, при на­ло­же­нии на ли­цо уго­лов­но­го на­ка­за­ния в ви­де ли­ше­ния всех прав со­стоя­ния, а так­же в слу­чае по­стри­же­ния в мо­на­ше­ст­во. Осо­бые пра­ви­ла оп­ре­де­ле­ния на­следственных прав пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся для лиц, умер­ших од­но­вре­мен­но (смотрите Ком­мо­ри­ен­ты ).

В слу­чае, ко­гда круг на­след­ни­ков оп­ре­де­ля­ет­ся ука­за­ни­ем за­ко­на, име­ет ме­сто наследование по за­ко­ну, а ко­гда за­ви­сит ис­клю­чи­тель­но от ус­мот­ре­ния на­сле­до­да­те­ля - наследование по за­ве­ща­нию. В от­ли­чие от по­след­не­го, наследование по до­го­во­ру (со­хра­нив­шее­ся в пра­ве Гер­ма­нии и Швей­ца­рии), за­клю­чае­мо­му на­сле­до­да­те­лем с од­ним или не­сколь­ки­ми на­след­ни­ка­ми, ис­клю­ча­ет воз­мож­ность из­ме­не­ния вы­ра­жен­ной в та­ком на­след­ст­вен­ном до­го­во­ре во­ли по же­ла­нию од­ной из сто­рон. Наследование по за­ко­ну, на­зы­вае­мое ино­гда «мол­ча­ли­вым за­ве­ща­ни­ем», при­зва­но вос­пол­нить пред­по­ла­гае­мую во­лю на­сле­до­да­те­ля в слу­чае, ко­гда он не смог или не за­хо­тел её вы­ра­зить. По­это­му круг на­след­ни­ков по за­ко­ну ос­но­вы­ва­ет­ся на кров­ном (де­ти, ро­ди­те­ли, бра­тья и сё­ст­ры и их по­том­ки) и се­мей­ном (суп­ру­ги, усы­нов­лён­ные и т. п.) на­ча­лах, ис­хо­дя из то­го, что, чем бли­же к на­сле­до­да­те­лю на ро­до­вой ле­ст­ни­це сто­ят те или иные на­след­ни­ки, тем спра­вед­ли­вее и ес­те­ст­вен­нее наследование ими иму­ще­ст­ва умер­ше­го род­ст­вен­ни­ка. Кров­ные род­ст­вен­ни­ки на­сле­до­да­те­ля при наследовании по за­ко­ну рас­пре­де­ля­ют­ся по ие­рар­хической по­сле­до­ва­тель­но­сти групп (сте­пе­ней, оче­ре­дей, клас­сов), ка­ж­дая из ко­то­рых при­зы­ва­ет­ся к наследованию лишь при пол­ном от­сут­ст­вии лиц, от­но­ся­щих­ся к бо­лее вы­со­кой ие­рар­хической груп­пе. Ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись две сис­те­мы оп­ре­де­ле­ния бли­зо­сти род­ст­ва на­след­ни­ка к на­сле­до­да­те­лю и, со­от­вет­ст­вен­но, по­ряд­ка при­зва­ния их к наследованию: рим­ская, ос­но­ван­ная на сте­пе­ни род­ст­ва, т. е. чис­ле ро­ж­де­ний, от­де­ляю­щих на­след­ни­ка от на­сле­до­да­те­ля (Фран­ция, Рос­сия, Анг­лия), и гер­ман­ская, ко­гда во вни­ма­ние при­ни­ма­ет­ся бли­зость ко­ле­на в ли­нии род­ст­вен­ни­ков, про­ис­хо­дя­щих от об­ще­го ро­до­на­чаль­ни­ка (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия). Т. о., при рим­ской сис­те­ме пра­внук, пле­мян­ник и дя­дя на­сле­до­да­те­ля ока­зы­ва­ют­ся в оди­на­ко­вой - треть­ей сте­пе­ни род­ст­ва, а при гер­ман­ской пра­внук при­над­ле­жит к соб­ст­вен­но­му ко­ле­ну на­сле­до­да­те­ля, пле­мян­ник - к от­цов­ско­му, а дя­дя - к де­дов­ско­му.

В за­ве­ща­нии на­сле­до­да­тель впра­ве не толь­ко по сво­ему ус­мот­ре­нию оп­ре­де­лить круг на­след­ни­ков, вклю­чая по­сто­рон­них лиц и ми­нуя бли­жай­ших чле­нов се­мьи и род­ст­вен­ни­ков, а так­же по сво­ему ус­мот­ре­нию оп­ре­де­лить их до­ли в на­следственном иму­ще­ст­ве, но впра­ве и под­на­зна­чить на­след­ни­ка на слу­чай, ес­ли основной на­след­ник ум­рёт до от­кры­тия на­след­ст­ва (обык­но­вен­ная суб­сти­ту­ция), а по пра­ву Гер­ма­нии и Швей­ца­рии - так­же ука­зать и тех лиц, к ко­то­рым на­следственное иму­ще­ст­во долж­но пе­рей­ти по­сле смер­ти основного на­след­ни­ка (фи­деи­ко­мис­сар­ная суб­сти­ту­ция). В стра­нах об­ще­го пра­ва ана­ло­гич­ным це­лям вплоть до пер­вой тре­ти XX века слу­жи­ло вы­де­ле­ние не­дви­жи­мо­го име­ния в т. н. за­по­вед­ное се­мей­ное иму­ще­ст­во, ко­то­рое за­кре­п­ля­лось за по­том­ст­вом на­сле­до­да­те­ля по нис­хо­дя­щей ли­нии, пе­ре­хо­дя к стар­ше­му сы­ну и его по­том­ст­ву, а за от­сут­ст­ви­ем по­том­ст­ва - к сред­не­му сы­ну и его по­том­ст­ву и т. д.

Сво­бо­да за­ве­ща­ния ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся в различных пра­во­по­ряд­ках ли­бо пу­тём бро­ни­ро­ва­ния оп­ре­де­лён­ной час­ти на­след­ст­ва (ре­зерв, сво­бод­ная до­ля) за деть­ми, ро­ди­те­ля­ми, суп­ру­гом, брать­я­ми и сё­ст­ра­ми и др. бли­жай­ши­ми чле­на­ми се­мьи, на­зы­вае­мы­ми обя­за­тель­ны­ми на­след­ни­ка­ми, ко­то­рой на­сле­до­да­тель не впра­ве рас­по­ря­дить­ся (Фран­ция, Швей­ца­рия), ли­бо пу­тём за­кре­п­ле­ния за эти­ми на­след­ни­ка­ми (Гер­ма­ния, Рос­сия) пра­ва на по­лу­че­ние оп­ре­де­лён­ной час­ти той до­ли на­след­ст­ва, ко­то­рая бы при­чи­та­лась им в слу­чае наследования по за­ко­ну (обя­за­тель­ная до­ля). Пер­во­на­чаль­но на­прав­лен­ные на обес­пе­че­ние вдо­вы, ли­шав­шей­ся по­сле смер­ти суп­ру­га ка­ких-ли­бо средств к су­ще­ст­во­ва­нию, в современных пра­во­по­ряд­ках ме­ры по ог­ра­ни­че­нию сво­бо­ды за­ве­ща­ния обес­пе­чи­ва­ют ма­те­ри­аль­ные ин­те­ре­сы ши­ро­ко­го кру­га лиц, в ко­то­рый, по­ми­мо пе­ре­жив­ше­го суп­ру­га, вхо­дят не­со­вер­шен­но­лет­ние, не­за­муж­ние или не­дее­спо­соб­ные де­ти на­сле­до­да­те­ля и иные ли­ца, на­хо­див­шие­ся на его иж­ди­ве­нии, а так­же (в Анг­лии) и быв­ший суп­руг на­сле­до­да­те­ля, не всту­пив­ший в но­вый брак.

При­зва­ние к наследованию го­су­дар­ст­ва (смотрите Вы­мо­роч­ное иму­ще­ст­во) яв­ля­ет­ся в на­стоя­щее вре­мя ис­клю­чи­тель­ным слу­ча­ем наследования по за­ко­ну в си­туа­ции, ко­гда у на­сле­до­да­те­ля на мо­мент от­кры­тия на­след­ст­ва от­сут­ст­ву­ют на­след­ни­ки ли­бо ко­гда ни­кто из пе­ре­чис­лен­ных в за­ко­не или за­ве­ща­нии лиц не при­нял на­след­ст­во, ли­бо все они от не­го от­ка­за­лись. До начала XX века при боль­шом ко­ли­че­ст­ве круп­ных со­стоя­ний пе­ре­ход иму­ще­ст­ва к го­су­дар­ст­ву рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве важ­ней­шей со­ци­аль­ной функ­ции наследования, т. к. пред­по­ла­га­лось, что, по­лу­чив это иму­ще­ст­во, го­су­дар­ст­во бу­дет рас­хо­до­вать его ис­клю­чи­тель­но на со­дер­жа­ние не­иму­щих со­гра­ж­дан. Од­на­ко по ме­ре воз­рас­та­ния наследование мел­ких со­стоя­ний и уве­ли­че­ния рас­хо­дов на сбор и со­дер­жа­ние вы­мо­роч­но­го иму­ще­ст­ва эта функ­ция по­сте­пен­но ут­ра­ти­ла зна­че­ние.

Для пе­ре­хо­да на­следственного иму­ще­ст­ва к на­след­ни­кам по­след­ние долж­ны яв­но вы­ра­зить свою во­лю на при­об­ре­те­ние это­го иму­ще­ст­ва. В различных пра­во­вых сис­те­мах эта во­ля вы­ра­жа­ет­ся ли­бо в при­ня­тии на­след­ст­ва (Фран­ция, Рос­сия) - яв­ном (ко­гда на­след­ник при­зна­ёт се­бя та­ко­вым по­сред­ст­вом со­став­ле­ния но­та­ри­аль­но­го ак­та) или мол­ча­ли­вом (ко­гда на­след­ник со­вер­ша­ет дей­ст­вия, яв­но сви­де­тель­ст­вую­щие о его на­ме­ре­нии при­нять на­след­ст­во), ли­бо в не­за­яв­ле­нии от­ка­за от на­след­ст­ва в те­че­ние оп­ре­де­лён­но­го сро­ка (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия). От­каз от на­след­ст­ва до­пус­ка­ет­ся с ука­за­ни­ем тех лиц из чис­ла при­зван­ных к наследованию, в поль­зу ко­то­рых на­след­ник от­ка­зы­ва­ет­ся (на­прав­лен­ный от­каз), ли­бо без ука­за­ния та­ко­вых (не­на­прав­лен­ный от­каз). В по­след­нем слу­чае до­ля от­ка­зав­ше­го­ся на­след­ни­ка в на­следственном иму­ще­ст­ве рас­пре­де­ля­ет­ся ме­ж­ду ос­таль­ны­ми на­след­ни­ка­ми, при­няв­ши­ми на­след­ст­во (при­ра­ще­ние на­следственной до­лей). В слу­чае, ко­гда при­зван­ный к наследованию на­след­ник уми­ра­ет по­сле от­кры­тия на­след­ст­ва, не ус­пев его при­нять, име­ет ме­сто на­след­ст­вен­ная транс­мис­сия - пе­ре­ход пра­ва на при­ня­тие на­след­ст­ва к пра­во­пре­ем­ни­кам умер­ше­го на­след­ни­ка.

Не име­ют пра­ва наследования в си­лу пря­мо­го ука­за­ния за­ко­на или в си­лу су­деб­но­го ре­ше­ния не­дос­той­ные на­след­ни­ки - ли­ца, до­пус­тив­шие про­ти­во­прав­ное по­ся­га­тель­ст­во на жизнь, здо­ро­вье или во­ле­изъ­яв­ле­ние на­сле­до­да­те­ля.

На­след­ник, при­няв­ший на­след­ст­во, как уни­вер­саль­ный пра­во­пре­ем­ник на­сле­до­да­те­ля по об­ще­му пра­ви­лу не­ог­ра­ни­чен­но от­ве­ча­ет по его дол­гам всем сво­им иму­ще­ст­вом, ес­ли толь­ко, при­ни­мая на­след­ст­во, та­кой на­след­ник не по­тре­бо­вал со­став­ле­ния опи­си на­след­ст­вен­но­го иму­ще­ст­ва, по­зво­ляю­щей от­ве­чать по дол­гам на­сле­до­да­те­ля в пре­де­лах стои­мо­сти на­следственного иму­ще­ст­ва (Фран­ция) ли­бо толь­ко по тем дол­гам, ко­то­рые бы­ли вклю­че­ны в опись (Швей­ца­рия). Для за­яв­ле­ния пре­тен­зий кре­ди­то­ра­ми ус­та­нав­ли­ва­ют­ся сро­ки, про­пуск ко­то­рых вле­чёт от­каз в по­га­ше­нии со­от­вет­ст­вую­щих дол­гов на­сле­до­да­те­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)