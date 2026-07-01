НАСЛЕДОВАНИЕ
НАСЛЕДОВАНИЕ - в праве, переход имущества умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
По правовой природе наследование - один из важнейших производных способов приобретения права собственности. Современный порядок наследования сложился под влиянием двух основополагающих начал: социального, отражающего интересы общины, рода, государства, в т. ч. по содержанию и обеспечению неимущих членов общества, и индивидуального, выражающегося в стремлении собственника свободно распоряжаться своей частной собственностью, постепенно обособлявшейся от собственности общины и рода. Несмотря на критическое отношение философско-юридической мысли XVIII - начала XX веков, отмечавшей отсутствие нравственных оснований наделения наследников из числа даже самых ближайших родственников имуществом, в создании и приумножении которого они, как правило, не принимали никакого участия, и возражавшей против обогащения т. н. «смеющихся наследников» из боковых линий, не имевших порой даже представления о существовании наследодателя, практически неограниченный круг наследников из числа кровных родственников наследодателя, наследующих независимо от размера наследственного имущества, остаётся неприкосновенным принципом современного наследования.
В странах континентальной правовой системы (Франция, Германия, Россия) имущество наследодателя, включающее весь комплекс прав и обязанностей, носителем которых он был при жизни, и называемое наследством или наследственной массой, переходит к наследникам как единое целое в момент открытия наследства в порядке универсального правопреемства. Помимо этого, наследодатель вправе предоставить из своего имущества указанным им лицам (отказополучателям) только какое-либо определённое право или предмет (завещательный отказ). В Англии и США имущество наследодателя переходит сначала в доверительную собственность личного представителя наследодателя, осуществляющего ликвидацию наследства и рассчитывающегося с кредиторами, так что наследники получают наследственное имущество очищенным от долгов и не несут ответственности перед кредиторами наследодателя.
Наследование осуществляется после открытия наследства, которое связывается не только с физической смертью наследодателя, но и с иными случаями утраты им гражданской правоспособности. Так, в российском праве до начала XX века наследство открывалось, в частности, при наложении на лицо уголовного наказания в виде лишения всех прав состояния, а также в случае пострижения в монашество. Особые правила определения наследственных прав предусматриваются для лиц, умерших одновременно (смотрите Коммориенты).
В случае, когда круг наследников определяется указанием закона, имеет место наследование по закону, а когда зависит исключительно от усмотрения наследодателя - наследование по завещанию. В отличие от последнего, наследование по договору (сохранившееся в праве Германии и Швейцарии), заключаемому наследодателем с одним или несколькими наследниками, исключает возможность изменения выраженной в таком наследственном договоре воли по желанию одной из сторон. Наследование по закону, называемое иногда «молчаливым завещанием», призвано восполнить предполагаемую волю наследодателя в случае, когда он не смог или не захотел её выразить. Поэтому круг наследников по закону основывается на кровном (дети, родители, братья и сёстры и их потомки) и семейном (супруги, усыновлённые и т. п.) началах, исходя из того, что, чем ближе к наследодателю на родовой лестнице стоят те или иные наследники, тем справедливее и естественнее наследование ими имущества умершего родственника. Кровные родственники наследодателя при наследовании по закону распределяются по иерархической последовательности групп (степеней, очередей, классов), каждая из которых призывается к наследованию лишь при полном отсутствии лиц, относящихся к более высокой иерархической группе. Исторически сложились две системы определения близости родства наследника к наследодателю и, соответственно, порядка призвания их к наследованию: римская, основанная на степени родства, т. е. числе рождений, отделяющих наследника от наследодателя (Франция, Россия, Англия), и германская, когда во внимание принимается близость колена в линии родственников, происходящих от общего родоначальника (Германия, Швейцария). Т. о., при римской системе правнук, племянник и дядя наследодателя оказываются в одинаковой - третьей степени родства, а при германской правнук принадлежит к собственному колену наследодателя, племянник - к отцовскому, а дядя - к дедовскому.
В завещании наследодатель вправе не только по своему усмотрению определить круг наследников, включая посторонних лиц и минуя ближайших членов семьи и родственников, а также по своему усмотрению определить их доли в наследственном имуществе, но вправе и подназначить наследника на случай, если основной наследник умрёт до открытия наследства (обыкновенная субституция), а по праву Германии и Швейцарии - также указать и тех лиц, к которым наследственное имущество должно перейти после смерти основного наследника (фидеикомиссарная субституция). В странах общего права аналогичным целям вплоть до первой трети XX века служило выделение недвижимого имения в т. н. заповедное семейное имущество, которое закреплялось за потомством наследодателя по нисходящей линии, переходя к старшему сыну и его потомству, а за отсутствием потомства - к среднему сыну и его потомству и т. д.
Свобода завещания ограничивается в различных правопорядках либо путём бронирования определённой части наследства (резерв, свободная доля) за детьми, родителями, супругом, братьями и сёстрами и др. ближайшими членами семьи, называемыми обязательными наследниками, которой наследодатель не вправе распорядиться (Франция, Швейцария), либо путём закрепления за этими наследниками (Германия, Россия) права на получение определённой части той доли наследства, которая бы причиталась им в случае наследования по закону (обязательная доля). Первоначально направленные на обеспечение вдовы, лишавшейся после смерти супруга каких-либо средств к существованию, в современных правопорядках меры по ограничению свободы завещания обеспечивают материальные интересы широкого круга лиц, в который, помимо пережившего супруга, входят несовершеннолетние, незамужние или недееспособные дети наследодателя и иные лица, находившиеся на его иждивении, а также (в Англии) и бывший супруг наследодателя, не вступивший в новый брак.
Призвание к наследованию государства (смотрите Выморочное имущество) является в настоящее время исключительным случаем наследования по закону в ситуации, когда у наследодателя на момент открытия наследства отсутствуют наследники либо когда никто из перечисленных в законе или завещании лиц не принял наследство, либо все они от него отказались. До начала XX века при большом количестве крупных состояний переход имущества к государству рассматривался в качестве важнейшей социальной функции наследования, т. к. предполагалось, что, получив это имущество, государство будет расходовать его исключительно на содержание неимущих сограждан. Однако по мере возрастания наследование мелких состояний и увеличения расходов на сбор и содержание выморочного имущества эта функция постепенно утратила значение.
Для перехода наследственного имущества к наследникам последние должны явно выразить свою волю на приобретение этого имущества. В различных правовых системах эта воля выражается либо в принятии наследства (Франция, Россия) - явном (когда наследник признаёт себя таковым посредством составления нотариального акта) или молчаливом (когда наследник совершает действия, явно свидетельствующие о его намерении принять наследство), либо в незаявлении отказа от наследства в течение определённого срока (Германия, Швейцария). Отказ от наследства допускается с указанием тех лиц из числа призванных к наследованию, в пользу которых наследник отказывается (направленный отказ), либо без указания таковых (ненаправленный отказ). В последнем случае доля отказавшегося наследника в наследственном имуществе распределяется между остальными наследниками, принявшими наследство (приращение наследственной долей). В случае, когда призванный к наследованию наследник умирает после открытия наследства, не успев его принять, имеет место наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства к правопреемникам умершего наследника.
Не имеют права наследования в силу прямого указания закона или в силу судебного решения недостойные наследники - лица, допустившие противоправное посягательство на жизнь, здоровье или волеизъявление наследодателя.
Наследник, принявший наследство, как универсальный правопреемник наследодателя по общему правилу неограниченно отвечает по его долгам всем своим имуществом, если только, принимая наследство, такой наследник не потребовал составления описи наследственного имущества, позволяющей отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества (Франция) либо только по тем долгам, которые были включены в опись (Швейцария). Для заявления претензий кредиторами устанавливаются сроки, пропуск которых влечёт отказ в погашении соответствующих долгов наследодателя.