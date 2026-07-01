НАСИР ХУСРАВ
НАСИР ХУСРАВ - таджикский и персидский поэт, философ, религиозный деятель.
В молодости служил при дворе Газневидов и Сельджукидов; в возрасте около 40 лет пережил духовный кризис, оставил двор, принял исмаилизм (смотрите Исмаилиты). В 1045-1052 годах совершил путешествие по Ближнему Востоку, паломничество в Мекку и Иерусалим. Несколько лет провёл в Каире, получил посвящение в звание худжжата. По возвращении на родину проповедовал исмаилизм в Хорасане, Нишапуре, Табаристане, а также в Балхе, откуда был изгнан по обвинению в религиозном отступничестве и инакомыслии. Остаток жизни провёл в долине Йомган в Бадахшане.
Ближневосточные впечатления Насир Хусрава нашли отражение в «Книге путешествия» («Сафар-нама»; опубликована в 1881 году, русский перевод 1933 год), в которой содержатся подробные описания городов, этнических и религиозных сообществ, их обычаев и материальной культуры, проводится идея тесной взаимосвязи религии и политики на Ближнем Востоке, утверждается религиозная значимость Каира как местопребывания имама. Одним из первых в Хорасане начал создавать религиозные и философские произведения на персидском языке, заложив основы новоперсидской словесности.
Поэзия Насир Хусрава, проникнутая кораническими мотивами, призывает к поиску истины, самосовершенствованию и состраданию: диван религиозно-философской лирики (около 12 тыс. бейтов; самая ранняя полная рукопись - 1335 год; литографирована в 1863 году; издана в 1928 году), дидактическая поэма в жанре маснави «Книга просветления» («Роушанаи-нама», около 592 бейтов, 1070-1071 годы; опубликована в 1880 году), а также диван лирики на арабском языке (сохранился во фрагментах). В своём творчестве осуждал лесть и раболепие придворных поэтов, обличал жестокость правителей-сельджуков и косность духовенства, ограничивавшего развитие науки. Поэзия оказала влияние на развитие жанра касыды: он заменил восхваление правителя восхвалением праведника, обогатил касыду афористичностью и философско-дидактическими мотивами.
Насир Хусрав - представитель т. н. философского течения исмаилизма, автор религиозно-философских трактатов: «Путевой припас путников» («Зад аль-мусафирин», 1061 год; издан в 1923 году) - энциклопедического свода исмаилитской философии, «Лик веры» («Ваджх-и дин», 1061 год; сохранился в рукописи 1523 года; издан в 1924 году), «Свод двух мудростей» («Джами ал-хикматайн», 1070 год; издан в 1953 году), «Трапеза братьев» («Хан аль-ихван», после 1071 года; издан в 1940 году), «Раскрытие и освобождение» («Гушаиш ва рахаиш», после 1070 года; издан в 1950 году), в центре которых - идея достижения индивидуального спасения через познание истины под руководством учителя, имама. Разработал учение о познавательных свойствах речи как проявлении рациональной природы души и оригинальную концепцию проповеди религиозного учения в поэтической форме.