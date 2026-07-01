НАСИР ХУСРАВ

НАСИР ХУСРАВ - таджикский и персидский поэт, философ, религиозный деятель.

В мо­ло­до­сти слу­жил при дво­ре Газ­не­ви­дов и Сель­джуки­дов; в воз­рас­те около 40 лет пе­ре­жил ду­хов­ный кри­зис, ос­та­вил двор, при­нял ис­маи­лизм (смотрите Ис­маи­ли­ты). В 1045-1052 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Ближ­не­му Вос­то­ку, па­лом­ни­че­ст­во в Мек­ку и Ие­ру­са­лим. Не­сколь­ко лет про­вёл в Каи­ре, по­лу­чил по­свя­ще­ние в зва­ние худ­жжа­та. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну про­по­ве­до­вал ис­маи­лизм в Хо­ра­са­не, Ни­ша­пу­ре, Та­ба­ри­ста­не, а так­же в Бал­хе, от­ку­да был из­гнан по об­ви­не­нию в ре­лигиозном от­ступ­ни­че­ст­ве и ина­ко­мыс­лии. Ос­та­ток жиз­ни про­вёл в до­ли­не Йом­ган в Ба­дах­ша­не.

Ближ­не­во­сточ­ные впе­чат­ле­ния Насир Хусрава на­шли от­ра­же­ние в «Кни­ге пу­те­ше­ст­вия» («Са­фар-на­ма»; опубликована в 1881 году, русский перевод 1933 год), в ко­то­рой со­дер­жат­ся под­роб­ные опи­са­ния го­ро­дов, эт­нических и ре­лигиозных со­об­ществ, их обы­ча­ев и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры, про­во­дит­ся идея тес­ной взаи­мо­свя­зи ре­ли­гии и по­ли­ти­ки на Ближ­нем Вос­то­ке, ут­вер­жда­ет­ся ре­лигиозная зна­чи­мость Каи­ра как ме­сто­пре­бы­ва­ния има­ма . Од­ним из пер­вых в Хо­ра­са­не на­чал соз­да­вать ре­лигиозные и фи­лософские про­изве­де­ния на персидском языке, за­ло­жив ос­но­вы но­во­пер­сид­ской сло­вес­но­сти.

По­эзия Насир Хусрава, про­ник­ну­тая ко­ра­ническими мо­ти­ва­ми, при­зы­ва­ет к по­ис­ку ис­ти­ны, са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­нию и со­стра­да­нию: ди­ван ре­лигиозно-фи­лософской ли­ри­ки (около 12 тыс. бей­тов; са­мая ран­няя пол­ная ру­ко­пись - 1335 год; ли­то­гра­фи­ро­ва­на в 1863 году; издана в 1928 году), ди­дак­тическая по­эма в жан­ре мас­на­ви «Кни­га про­свет­ле­ния» («Ро­уша­наи-на­ма», около 592 бей­тов, 1070-1071 годы; опубликована в 1880 году), а так­же ди­ван ли­ри­ки на арабском языке (сохранился во фраг­мен­тах). В сво­ём твор­че­ст­ве осу­ж­дал лесть и ра­бо­ле­пие при­двор­ных по­этов, об­ли­чал жес­то­кость пра­ви­те­лей-сель­джу­ков и кос­ность ду­хо­вен­ст­ва, ог­ра­ни­чи­вав­ше­го раз­ви­тие нау­ки. По­эзия ока­за­ла влия­ние на раз­ви­тие жан­ра ка­сы­ды : он за­ме­нил вос­хва­ле­ние пра­ви­те­ля вос­хва­ле­ни­ем пра­вед­ни­ка, обо­га­тил ка­сы­ду афо­ри­стич­но­стью и фи­ло­соф­ско-ди­дак­тическими мо­ти­ва­ми.

Насир Хусрав - пред­ста­ви­тель т. н. фи­лософского те­че­ния ис­маи­лиз­ма, ав­тор ре­лигиозно-фи­лософских трак­та­тов: «Пу­те­вой при­пас пут­ни­ков» («Зад аль-му­са­фи­рин», 1061 год; издан в 1923 году) - эн­цик­ло­пе­дического сво­да ис­маи­лит­ской фи­ло­со­фии, «Лик ве­ры» («Ваджх-и дин», 1061 год; сохранился в ру­ко­пи­си 1523 года; издан в 1924 году), «Свод двух муд­ро­стей» («Джа­ми ал-хик­ма­тайн», 1070 год; издан в 1953 году), «Тра­пе­за брать­ев» («Хан аль-их­ван», по­сле 1071 года; издан в 1940 году), «Рас­кры­тие и ос­во­бо­ж­де­ние» («Гу­ша­иш ва ра­ха­иш», по­сле 1070 года; издан в 1950 году), в цен­тре ко­то­рых - идея дос­ти­же­ния ин­ди­ви­ду­аль­но­го спа­се­ния че­рез по­зна­ние ис­ти­ны под ру­ко­во­дством учи­те­ля, има­ма. Раз­ра­бо­тал уче­ние о по­зна­вательных свой­ст­вах ре­чи как про­яв­ле­нии ра­цио­наль­ной при­ро­ды ду­ши и ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию про­по­ве­ди ре­лигиозного уче­ния в по­этической фор­ме.