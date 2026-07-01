НАСИДЗЕ СУЛХАН ИВАНОВИЧ
НАСИДЗЕ СУЛХАН ИВАНОВИЧ - грузинский композитор, педагог, народный артист Грузинской ССР (1979 год).
Окончил Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано А. П. Сванидзе (1950 год) и по классу композиции И. И. Тускии (1955 год). С 1963 года преподавал полифонию и композицию там же (с 1979 года профессор и заведующий кафедрой композиции). С 1974 года художественный руководитель Грузинской филармонии. Основа творчества - инструментальная музыка, значительный вклад композитор внёс в жанры симфонии и концерта.
Ранние сочинения - в духе национального романтизма, затем в творчестве Насидзе преломились многие художественные течения XX века (неоклассицизм, неофольклоризм) и элементы архаического грузинского фольклора; в 1990-е годы экспериментировал в области сонорики и др. Среди сочинений: для оркестра - Остинато (1966 год), симфонии № 3 Камерная (1969 год), № 5 «Пиросмани» (1977 год), № 9 «Приношение И. Чавчавадзе» (1983 год), № 10 «Приношение И. С. Баху» (1989 год), № 11 «Литургическая» (1991 год); концерты с оркестром - для фортепиано, скрипки, альта, виолончели, гобоя, для различных камерных составов; оперетта «Студенты» (Тбилиси, 1965 год); балеты «Орфей и Эвридика» (1973 год), «Король Лир» (1988 год); кантаты и оратории, хоровой концерт «Из персидской поэзии» (1990 год); романсы и песни, музыка к фильмам.