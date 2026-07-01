НАСИДЗЕ СУЛХАН ИВАНОВИЧ

НАСИДЗЕ СУЛХАН ИВАНОВИЧ - грузинский композитор, педагог, народный артист Грузинской ССР (1979 год).

Окон­чил Тби­лис­скую консерваторию по клас­су фортепиано А. П. Сва­нид­зе (1950 год) и по клас­су ком­по­зи­ции И. И. Тус­кии (1955 год). С 1963 года пре­по­да­вал по­ли­фо­нию и ком­по­зи­цию там же (с 1979 года профессор и заведующий ка­фед­рой ком­по­зи­ции). С 1974 года художественный руководитель Грузинской фи­лар­мо­нии. Осно­ва твор­че­ст­ва - ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка, зна­чительный вклад ком­по­зи­тор внёс в жан­ры сим­фо­нии и кон­цер­та.

Ран­ние со­чи­не­ния - в ду­хе национального ро­ман­тиз­ма, за­тем в твор­че­ст­ве Насидзе пре­ло­ми­лись многие ху­дожественные те­че­ния XX века (не­оклас­си­цизм, не­о­фольк­ло­ризм ) и эле­мен­ты ар­ха­ического грузинского фольк­ло­ра; в 1990-е годы экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал в об­лас­ти со­но­ри­ки и др. Сре­ди со­чи­не­ний: для ор­ке­ст­ра - Ос­ти­на­то (1966 год), сим­фо­нии № 3 Ка­мер­ная (1969 год), № 5 «Пи­рос­ма­ни» (1977 год), № 9 «При­но­ше­ние И. Чав­ча­вад­зе» (1983 год), № 10 «При­но­ше­ние И. С. Ба­ху» (1989 год), № 11 «Ли­тур­ги­че­ская» (1991 год); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - для фортепиано, скрип­ки, аль­та, вио­лон­че­ли, го­боя, для различных ка­мер­ных со­ста­вов; опе­рет­та «Сту­ден­ты» (Тби­ли­си, 1965 год); ба­ле­ты «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» (1973 год), «Ко­роль Лир» (1988 год); кан­та­ты и ора­то­рии , хо­ро­вой кон­церт «Из пер­сид­ской по­эзии» (1990 год); ро­ман­сы и пес­ни, му­зы­ка к филь­мам.