НАШИННАУН

НАШИННАУН - мьян­ман­ский по­эт, ко­роль Та­ун­гу (1609-1610 годы).

С ран­них лет уча­ст­во­вал в во­енных по­хо­дах, в т. ч. про­тив Сиа­ма. По­сле смер­ти от­ца в борь­бе за власть об­ра­тил­ся за по­мо­щью к пор­тугальским во­ен­ным, пе­ре­шёл в ка­то­ли­че­ст­во; по­сле рас­кры­тия за­го­во­ра был каз­нён. Про­сла­вил­ся как по­эт и ис­пол­ни­тель сво­их про­из­ве­де­ний, к ко­то­рым обыч­но пи­сал музыкальное со­про­во­ж­де­ние. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли во­енные пес­ни (сид­жи), а так­же его изящ­ная лю­бов­ная лири­ка (пре­имущественно в жан­ре яду), где он опи­сал собственную не­сча­ст­ную лю­бовь к прин­цес­се Раза Да­ту­ка­лья.

Нашиннаун од­ним из пер­вых в мьян­ман­ской литературе пред­при­нял по­пыт­ку ос­во­бо­дить­ся от ка­но­нов, ввёл в по­эзию опи­са­ние ре­аль­ных жиз­нен­ных кол­ли­зий, не­по­сред­ст­вен­ных чувств и пе­ре­жи­ва­ний: по­этические цик­лы «О жен­щи­нах и муж­чи­нах» («Ма бвэ, Ма­ун бвэ»), «Яду пе­ред па­го­дой» («Пая­тайн яду») и др. Важ­ное ме­сто в на­сле­дии Нашиннаун за­ни­ма­ет пей­заж­ная ли­ри­ка: по­этический цикл «О до­ж­де и ле­сах» («Моу то яду­мья») и др.