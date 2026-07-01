НАШИННАУН
НАШИННАУН - мьянманский поэт, король Таунгу (1609-1610 годы).
С ранних лет участвовал в военных походах, в т. ч. против Сиама. После смерти отца в борьбе за власть обратился за помощью к португальским военным, перешёл в католичество; после раскрытия заговора был казнён. Прославился как поэт и исполнитель своих произведений, к которым обычно писал музыкальное сопровождение. Широкую популярность снискали военные песни (сиджи), а также его изящная любовная лирика (преимущественно в жанре яду), где он описал собственную несчастную любовь к принцессе Раза Датукалья.
Нашиннаун одним из первых в мьянманской литературе предпринял попытку освободиться от канонов, ввёл в поэзию описание реальных жизненных коллизий, непосредственных чувств и переживаний: поэтические циклы «О женщинах и мужчинах» («Ма бвэ, Маун бвэ»), «Яду перед пагодой» («Паятайн яду») и др. Важное место в наследии Нашиннаун занимает пейзажная лирика: поэтический цикл «О дожде и лесах» («Моу то ядумья») и др.