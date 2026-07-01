НАШ СОВРЕМЕННИК

НАШ СОВРЕМЕННИК - российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал.

Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве с 1964 года; в 1956-1963 годах вы­хо­дил как аль­ма­нах. Уч­ре­ди­те­ли (2011 год): Союз писателей Рос­сии, Из­да­тель­ско-про­из­водственное объ­е­ди­не­ние пи­са­те­лей Рос­сии, Ме­ж­ду­народный фонд славянской пись­мен­но­сти и куль­ту­ры, кол­лек­тив ре­дак­ции.

В 1970-е годы в «Нашем современнике» пе­ча­та­лись Ф. А. Аб­ра­мов, В. П. Ас­тафь­ев, В. И. Бе­лов, С. П. За­лы­гин , Е. И. Но­сов , В. Г. Рас­пу­тин и др. пред­ста­ви­те­ли де­ре­вен­ской про­зы; на­чи­на­ли свой творческий путь по­эты Ю. П. Куз­не­цов, А. К. Пе­ре­дре­ев, Н. М. Руб­цов, В. Н. Со­ко­лов, Н. И. Тряп­кин.

В 1980-е годы ве­ду­щим на­прав­ле­ни­ем жур­на­ла ста­ла пуб­ли­ци­сти­ка; с на­ча­ла 1990-х годов «Наш современник» за­нял ак­тив­ную на­цио­наль­но-пат­рио­тическую по­зи­цию. Сре­ди его ав­то­ров: пуб­ли­ци­сты - В. В. Ко­жи­нов , С. Г. Ка­ра-Мур­за, И. Р. Ша­фа­ре­вич; по­ли­ти­ки - С. Н. Ба­бу­рин, С. Ю. Глазь­ев, Г. А. Зю­га­нов, Н. И. Рыж­ков, А. М. Ту­ле­ев; пи­са­те­ли - Д. М. Ба­ла­шов, Ю. В. Бон­да­рев, Л. И. Бо­ро­дин, А. А. Ли­ха­нов, В. В. Ли­чу­тин, А. А. Про­ха­нов, Е. В. Шиш­кин. В 1968-1989 годах главный ре­дак­тор - С. В. Ви­ку­лов; с 1989 года - С. Ю. Ку­ня­ев.

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