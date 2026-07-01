НАШ СОВРЕМЕННИК
НАШ СОВРЕМЕННИК - российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Издаётся в Москве с 1964 года; в 1956-1963 годах выходил как альманах. Учредители (2011 год): Союз писателей России, Издательско-производственное объединение писателей России, Международный фонд славянской письменности и культуры, коллектив редакции.
В 1970-е годы в «Нашем современнике» печатались Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, С. П. Залыгин, Е. И. Носов, В. Г. Распутин и др. представители деревенской прозы; начинали свой творческий путь поэты Ю. П. Кузнецов, А. К. Передреев, Н. М. Рубцов, В. Н. Соколов, Н. И. Тряпкин.
В 1980-е годы ведущим направлением журнала стала публицистика; с начала 1990-х годов «Наш современник» занял активную национально-патриотическую позицию. Среди его авторов: публицисты - В. В. Кожинов, С. Г. Кара-Мурза, И. Р. Шафаревич; политики - С. Н. Бабурин, С. Ю. Глазьев, Г. А. Зюганов, Н. И. Рыжков, А. М. Тулеев; писатели - Д. М. Балашов, Ю. В. Бондарев, Л. И. Бородин, А. А. Лиханов, В. В. Личутин, А. А. Проханов, Е. В. Шишкин. В 1968-1989 годах главный редактор - С. В. Викулов; с 1989 года - С. Ю. Куняев.