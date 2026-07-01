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НАСЕДКИН АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
НАСЕДКИН АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ - российский пианист и педагог, народный артист РСФСР (1991 год).
В 1966 году окончил Московскую консерваторию (учился у Г. Г. Нейгауза и Л. Н. Наумова), с того же года преподаёт там же (профессор с 1982 года). 3-я премия конкурса пианистов в Лидсе (1966 год), 1-я премия конкурса музыкантов-исполнителей имени Ф. Шуберта в Вене (1967 год). Солист Союзконцерта. Гастролировал в СССР и за рубежом. В репертуаре Наседкина особое место отведено музыке композиторов XX века (А. Берг, И. Ф. Стравинский, П. Хиндемит, Р. Штраус и др.). Среди учеников - В. П. Овчинников, В. В. Пясецкий.
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