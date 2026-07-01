НАСЕДКИН АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

НАСЕДКИН АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ - российский пианист и педагог, народный артист РСФСР (1991 год).

В 1966 году окон­чил Московскую консерваторию (учил­ся у Г. Г. Ней­гау­за и Л. Н. Нау­мо­ва), с то­го же го­да пре­по­да­ёт там же (профессор с 1982 года). 3-я премия кон­кур­са пиа­ни­стов в Лид­се (1966 год), 1-я премия кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей имени Ф. Шу­бер­та в Ве­не (1967 год). Со­лист Со­юз­кон­цер­та. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР и за ру­бе­жом. В ре­пер­туа­ре Наседкина осо­бое ме­сто от­ве­де­но му­зы­ке ком­по­зи­то­ров XX века (А. Берг, И. Ф. Стра­вин­ский, П. Хин­де­мит, Р. Штра­ус и др.). Сре­ди уче­ни­ков - В. П. Ов­чин­ни­ков, В. В. Пя­сец­кий.