НАРЫШКИНЫ
НАРЫШКИНЫ - русский дворянский род.
Происходят из числа крупных землевладельцев Козельского княжества (смотрите Верховские княжества); во 2-й половине XV века (с 1446/1447 года) находились на службе в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). В начале 1490-х годов во время русско-литовской войны перешедший на русскую службу князь Д. Ф. Воротынский (смотрите Воротынские) захватил ряд вотчин Нарышкиных (волости Порыски и Верх-Серена). Это привело к тому, что после заключения Московского мира 1494 года Нарышкины были вынуждены перейти на русскую службу, чтобы сохранить свои владения. Не позднее 1503/1504 года козельские вотчины Нарышкиных оказались во владении великого князя московского Ивана III Васильевича, взамен они получили вотчины и поместья в Боровском и Тарусском уездах. В начале 1550-х годов упоминаются как дворовые дети боярские из Тарусы, Боровска и Малого Ярославца; со 2-й половины XVI века имели поместья, расположенные также в Арзамасском, Верейском, Коломенском, Костромском, Медынском, Переяславль-Рязанском, Тульском и др. уездах. С начала XVII века служили в жильцах, московских и выборных дворянах, имели поместья и вотчины в Алексинском, Боровском, Галицком (Галичском), Дмитровском, Клинском, Курмышском, Московском, Нижегородском, Оболенском, Переяславль-Рязанском, Суздальском, Шацком и др. уездах. Представители 2-й ветви Нарышкиных в 1670-х - 1690-х годах выдвинулись на ведущие роли в управлении страной, вплоть до 1917 года занимали важные государственные, придворные и военные должности.
Сведения ранней части родословной Нарышкиных крайне ненадёжны, что связано с гибелью их архива во время Стрелецкого восстания 1682 года. Анализ источников позволяет предположить, что родоначальником рода являлся Нарышко (по всей видимости, в крещении Исак) (? - после 1488 года), получивший от польского короля Казимира IV во владение село Колодязи (не позднее 1458 года), 5 копеек грошей с мыта в Смоленске (23.10.1488 года) и 10 копеек грошей из казны (после 06.04.1488 года). Из его сыновей известны: Алексей (? - не ранее 1492 года), около 1492 года упомянут среди бояр ВКЛ, служивших на Вержавском пути (запад Смоленщины); Григорий Исакович (годы рождения и смерти неизвестны), от трёх сыновей которого произошли три ветви рода Нарышкиных; Никифор (? - начало XVI века), вкладчик Троице-Сергиева монастырь.
Основатель 1-й ветви рода Нарышкиных - Семён Григорьевич Нарышкин (годы рождения и смерти неизвестны). Из его сыновей наиболее известен Дмитрий Семёнович (? - не ранее 1576 года), дворовый сын боярский по Тарусе, в 1-й половине 1550-х годов попал в плен к крымским татарам, осадный голова в Рыльске (1575-1576 годы).
Основатель 2-й ветви рода Нарышкиных - Фёдор Григорьевич Нарышкин (годы рождения и смерти неизвестны), от 3 сыновей которого произошли три линии этой ветви рода. Основатель старшей, самой многочисленной линии 2-й ветви рода Нарышкиных - Иван Фёдорович (? - не ранее 1552 года), боровский дворовый сын боярский. Вероятно, именно его детьми являлись: Борис Иванович (? - 1579 год), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, голова в большом полку в походе против крымских татар (1576 год), убит при взятии польско-литовскими войсками крепости Сокол; Иван Иванович (? - 1604 год или 1605 год), в 1584/1585 году отдельщик в Тарусском уезде, согласно родословной, погиб во время осады крепости Кромы правительств. войсками в 1604-1605 годах, его сыновья стали родоначальниками ещё 3 линий рода Нарышкиных; Осип Иванович (? - 1609 года), голова в Данкове (1589 год, 1602 год), помещик Старорязанского стана Переяславль-Рязанского уезда (с 1580-х годов), от его сына произошла 4-я линия рода Нарышкиных. Из потомков Б. И. Нарышкина наиболее известен его внук - Василий Поликарпович [1610 год - не ранее октября 1680 года], московский дворянин (с 1643/1644 года), жилец (1621-1643 годы), воевода в Кромах (1645-1647 годы), участвовал в работах по строительству Белгородской черты, воевода в Вятке (1673-1676 годы) и Чёрном Яре (1677-1678 годы).
Основатель средней линии 2-й ветви рода Нарышкиных - Василий Фёдорович (? - не ранее 1552 года), боровский и тарусский дворовый сын боярский. Известен его внук - Асан Афанасьевич (? - не ранее 1623 года), сторонник царя Василия Ивановича Шуйского, участник московского осадного сидения (1608-1610 годы). Его двоюродный брат - Тимофей Григорьевич (? - не ранее 1628 года), выборный городовой сын боярский по Тарусе (с 1621/1622 года). После его смерти эта линия рода, вероятно, пресеклась.
Основатель младшей линии 2-й ветви рода Нарышкиных - Тимофей Фёдорович (? - не ранее 1565 года), боровский и малоярославецкий дворовый сын боярский. Из его сыновей наиболее известен Осип Тимофеевич (? - не ранее 1613 года), сторонник царя Василия Ивановича Шуйского, участник московского осадного сидения (1608-1610 годы). Со смертью его дочерей эта линия рода, вероятно, пресеклась.
Основатель 3-й ветви рода Нарышкиных - Яныш Григорьевич Нарышкин (годы рождения и смерти неизвестны). С 1580-х годов его потомки известны как городовые дети боярские по Переяславлю-Рязанскому; последние упоминания о них относятся к середине XVII века, после чего эта ветвь рода Нарышкиных, вероятно, пресеклась.
Род Нарышкиных внесён в 6-ю часть дворянских родословных книг Калужской, Московской, Нижегородской, Орловской и Санкт-Петербургской губерний, в 4-ю часть - Рязанской губернии.