НАРЫШКИНЫ

НАРЫШКИНЫ - русский дво­рян­ский род.

Про­ис­хо­дят из чис­ла круп­ных зем­ле­вла­дель­цев Ко­зель­ско­го княжества (смотрите Вер­хов­ские кня­же­ст­ва); во 2-й половине XV века (с 1446/1447 года) на­хо­ди­лись на служ­бе в Великом княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ). В начале 1490-х годов во вре­мя русско-ли­товской вой­ны пе­ре­шед­ший на русскую служ­бу князь Д. Ф. Во­ро­тын­ский (смотрите Во­ро­тын­ские) за­хва­тил ряд вот­чин Нарышкиных (во­лос­ти По­рыс­ки и Верх-Се­ре­на). Это при­ве­ло к то­му, что по­сле за­клю­че­ния Мо­с­ков­ско­го ми­ра 1494 года Нарышкины бы­ли вы­ну­ж­де­ны пе­рей­ти на русскую служ­бу, что­бы со­хра­нить свои вла­де­ния. Не позд­нее 1503/1504 года ко­зель­ские вот­чи­ны Нарышкиных ока­за­лись во вла­де­нии великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, вза­мен они по­лу­чи­ли вот­чи­ны и по­ме­стья в Бо­ров­ском и Та­рус­ском уез­дах. В начале 1550-х годов упо­ми­на­ют­ся как дво­ро­вые де­ти бо­яр­ские из Та­ру­сы, Бо­ров­ска и Ма­ло­го Яро­слав­ца; со 2-й половины XVI века име­ли по­ме­стья, рас­по­ло­жен­ные так­же в Ар­за­мас­ском, Ве­рей­ском, Ко­ло­мен­ском, Ко­ст­ром­ском, Ме­дын­ском, Пе­ре­яс­лавль-Рязан­ском, Туль­ском и др. уез­дах. С начала XVII века слу­жи­ли в жиль­цах, мо­с­ков­ских и вы­бор­ных дво­ря­нах, име­ли по­ме­стья и вот­чи­ны в Алек­син­ском, Бо­ров­ском, Га­лиц­ком (Га­личском), Дмит­ров­ском, Клин­ском, Кур­мыш­ском, Мо­с­ков­ском, Ни­же­го­род­ском, Обо­лен­ском, Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ском, Суз­даль­ском, Шац­ком и др. уез­дах. Пред­ста­ви­те­ли 2-й вет­ви Нарышкиных в 1670-х - 1690-х годах вы­дви­ну­лись на ве­ду­щие ро­ли в управ­ле­нии стра­ной, вплоть до 1917 года за­ни­ма­ли важ­ные государственные, при­двор­ные и во­енные долж­но­сти.

Све­де­ния ран­ней час­ти ро­до­слов­ной Нарышкиных край­не не­на­дёж­ны, что свя­за­но с ги­бе­лью их ар­хи­ва во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года. Ана­лиз ис­точ­ни­ков по­зво­ля­ет пред­по­ло­жить, что ро­до­на­чаль­ни­ком рода яв­лял­ся На­рыш­ко (по всей ви­ди­мо­сти, в кре­ще­нии Исак) (? - по­сле 1488 года), по­лу­чив­ший от польского ко­роля Ка­зи­ми­ра IV во вла­де­ние село Ко­ло­дя­зи (не позд­нее 1458 года), 5 копеек гро­шей с мы­та в Смо­лен­ске (23.10.1488 года) и 10 копеек гро­шей из каз­ны (по­сле 06.04.1488 года). Из его сы­но­вей из­вест­ны: Алек­сей (? - не ра­нее 1492 года), около 1492 года упо­мя­нут сре­ди бо­яр ВКЛ, слу­жив­ших на Вер­жав­ском пу­ти (за­пад Смо­лен­щи­ны); Гри­го­рий Иса­ко­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), от трёх сы­но­вей ко­то­ро­го про­изош­ли три вет­ви ро­да Нарышкиных; Ни­ки­фор (? - начало XVI века), вклад­чик Трои­це-Сер­гие­ва монастырь.

Ос­но­ва­тель 1-й вет­ви ро­да Нарышкиных - Се­мён Гри­горь­е­вич На­рыш­кин (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Дмит­рий Се­мё­но­вич (? - не ра­нее 1576 года), дво­ро­вый сын бо­яр­ский по Та­ру­се, в 1-й половине 1550-х годов по­пал в плен к крым­ским та­та­рам, осад­ный го­ло­ва в Рыль­ске (1575-1576 годы).

Ос­но­ва­тель 2-й вет­ви ро­да Нарышкиных - Фё­дор Гри­горь­е­вич На­рыш­кин (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), от 3 сы­но­вей ко­то­ро­го про­изош­ли три ли­нии этой вет­ви ро­да. Ос­но­ва­тель стар­шей, са­мой мно­го­чис­лен­ной ли­нии 2-й вет­ви ро­да Нарышкиных - Иван Фё­до­ро­вич (? - не ра­нее 1552 года), бо­ров­ский дво­ро­вый сын бо­яр­ский. Ве­ро­ят­но, имен­но его деть­ми яв­ля­лись: Бо­рис Ива­но­вич (? - 1579 год), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов , го­ло­ва в боль­шом пол­ку в по­хо­де про­тив крым­ских та­тар (1576 год), убит при взя­тии поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми кре­по­сти Со­кол; Иван Ива­но­вич (? - 1604 год или 1605 год), в 1584/1585 году от­дель­щик в Та­рус­ском уезде, со­глас­но ро­до­слов­ной, по­гиб во вре­мя оса­ды кре­по­сти Кро­мы пра­ви­тельств. вой­ска­ми в 1604-1605 годах, его сы­но­вья ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми ещё 3 ли­ний ро­да Нарышкиных; Осип Ива­но­вич (? - 1609 года), го­ло­ва в Дан­ко­ве (1589 год, 1602 год), по­ме­щик Ста­ро­ря­зан­ско­го ста­на Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ско­го уезда (с 1580-х годов), от его сы­на про­изош­ла 4-я ли­ния ро­да Нарышкиных. Из по­том­ков Б. И. На­рыш­ки­на наи­бо­лее из­вес­тен его внук - Ва­си­лий По­ли­кар­по­вич [1610 год - не ра­нее октября 1680 года], московский дво­ря­нин (с 1643/1644 года), жи­лец (1621-1643 годы), вое­во­да в Кро­мах (1645-1647 годы), уча­ст­во­вал в ра­бо­тах по строи­тель­ст­ву Бел­го­род­ской чер­ты, вое­во­да в Вят­ке (1673-1676 годы) и Чёр­ном Яре (1677-1678 годы).

Ос­но­ва­тель сред­ней ли­нии 2-й вет­ви ро­да Нарышкиных - Ва­си­лий Фё­до­ро­вич (? - не ра­нее 1552 года), бо­ров­ский и та­рус­ский дво­ро­вый сын бо­яр­ский. Из­вес­тен его внук - Асан Афа­нась­е­вич (? - не ра­нее 1623 года), сто­рон­ник ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, уча­ст­ник московского осад­но­го си­де­ния (1608-1610 годы). Его двою­род­ный брат - Ти­мо­фей Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1628 года), вы­бор­ный го­ро­до­вой сын бо­яр­ский по Та­ру­се (с 1621/1622 года). По­сле его смер­ти эта ли­ния ро­да, ве­ро­ят­но, пре­сек­лась.

Ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии 2-й вет­ви ро­да Нарышкиных - Ти­мо­фей Фё­до­ро­вич (? - не ра­нее 1565 года), бо­ров­ский и ма­ло­яро­сла­вец­кий дво­ро­вый сын бо­яр­ский. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Осип Ти­мо­фее­вич (? - не ра­нее 1613 года), сто­рон­ник ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, уча­ст­ник московского осад­но­го си­де­ния (1608-1610 годы). Со смер­тью его до­че­рей эта ли­ния ро­да, ве­ро­ят­но, пре­сек­лась.

Ос­но­ва­тель 3-й вет­ви ро­да Нарышкиных - Яныш Гри­горь­е­вич На­рыш­кин (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). С 1580-х годов его по­том­ки из­вест­ны как го­ро­до­вые де­ти бо­яр­ские по Пе­ре­яс­лав­лю-Ря­зан­ско­му; по­след­ние упо­ми­на­ния о них от­но­сят­ся к середине XVII века, по­сле че­го эта ветвь ро­да Нарышкиных, ве­ро­ят­но, пре­сек­лась.

Род Нарышкиных вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ка­луж­ской, Мо­с­ков­ской, Ни­же­го­род­ской, Ор­лов­ской и Санкт-Пе­тер­бург­ской гу­бер­ний, в 4-ю часть - Рязанской губернии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)