НАРЫШКИНСКОЕ БАРОККО
НАРЫШКИНСКОЕ БАРОККО - московское барокко - условное название стилевого направления в развитии русской архитектуры конца XVII - начала XVIII веков.
Его предпосылки появились в 1670-1680-е годы с возникновением новых центрических типов церквей (4-лепестковая в плане Успенская церковь в усадьбе Прозоровских Петрово-Дальнее, 1684-1688 годы, не сохранилась) и проникновением «украинизмов» и «голландизмов» (фронтон трапезной Симонова монастыря, 1683 год, не сохранился). Некоторые характерные сооружения нарышкинского барокко были построены по заказам семьи Нарышкиных, от фамилии которых это стилевое направление получило наименование. Условность названия «нарышкинское барокко» подчёркивает и то обстоятельство, что в конце XIX - начале XX веков для обозначения сходных стилевых направлений этой эпохи использовались также «авторские» термины (не закрепившиеся в современной научной литературе, за исключением петровского барокко) - такие, как «строгановский стиль» (например, церковь Никола Большой Крест на Ильинке, обновлена к 1697 году, не сохранилась), «украинский стиль» (например, Казанская церковь в усадьбе Узкое, ныне в черте Москвы, 1697-1704 годы), «голицынское барокко», более близкое западноевропейскому барокко [церкви Знамения в поселке Дубровицы (1690-1697 годы) и в Перово (ныне в черте Москвы; 1690-1705 годы)], «казанское барокко» и др.; некоторые исследователи (Б. Р. Виппер) соотносят нарышкинское барокко с архитектурой западноевропейского маньеризма.
Первоначально развивалось преимущественно в Москве и Подмосковье. Главные примеры: нарядные многоярусные церкви Знамения на Нарышкинском (Шереметевом) дворе (конец 1680-х годов - не позднее 1691 года), Покрова в Филях (около 1690-1694 годы; 4-лепестковая в плане), Успения на Покровке (1696-1699 годы, при участии Петра Потапова; не сохранилась), Троицы в Троице-Лыкове (1698-1704 годы) – все в Москве; Смоленская церковь в поселке Софрино (1691 год около 1694 года); Спасская церковь в селе Уборы (1690-1697 годы); Успенский собор в Рязани (1693-1699 годы). В строительстве ряда церковных сооружений нарышкинского барокко в качестве подрядчика участвовал Я. Г. Бухвостов. Им свойственны симметричность композиции, логичность соотношения масс и размещения пышного белокаменного декора, в котором свободно истолкованный ордер, заимствованный из западноевропейского зодчества, зрительно связывает все части постройки.
Сложное взаимодействие средневековой архитектурной системы и нового европейского архитектурно-декоративного мышления, проникавшего на Русь через Украину, Белоруссию, Польшу, создало своеобразный сплав традиционных и непривычных форм. При этом традиционные чёткие стереометрические объёмы составляют необычные для каменного зодчества средневековой Руси и не свойственные западноевропейскому барокко композиционные формы: пирамидальные структуры (восьмерики на четверике) или вертикальный параллелепипед (собор в Рязани). Богатое рельефное убранство, пластичность декора, многообразие орнамента, двухцветность (кирпич и белый камень) и широкое введение ордерных элементов использованы для акцентировки декоративного обрамления плоскостей, обособленных архитектурных объёмов. В нарастании рационального начала ярко сказались тенденции перехода от средневековой безордерной к последовательно ордерной архитектуре.
Контрасты большого и малого, целого и детали, стены и пятен декора, устремление построек ступенями вверх, многообразие фантастических и реальных мотивов в декоре (картуши, раковины, виноградные лозы и гроздья, головки подсолнухов, цветы, «петушьи гребешки») создают сложное впечатление праздничности и драматизма, внешней статики и внутренней динамики. В некоторых церквах нарышкинского барокко сохранились высокие ступенчатые иконостасы. Черты нарышкинского барокко присущи также некоторым моcковским светским постройкам (Сухарева башня, 1692-1695 годы, архитектор М. И. Чоглоков, не сохранилась). Декоративными формами нарышкинского барокко украшались жилые дома (палаты боярина И. Б. Троекурова в Охотном ряду, надстроены к 1696 году), церкви более традиционных типов (церковь Воскресения в Кадашах, декорирована к 1695 году), монастырские трапезные, надвратные церкви [Сошествия Святого Духа (1688-1689 годы) и Святого Иоанна Предтечи (1695-1698 годы) Рождество-Богородицкого монастыря в Солотче] и башни (Утичья башня Троице-Сергиева монастыря, надстроена в конце XVII века). Одновременно развивался более строгий вариант нарышкинского барокко (храмы типа «восьмерик на четверике» без богатого рельефного убранства). Типология ярусных храмов нарышкинского барокко повторялась в провинциальных деревянных и каменных церквах.