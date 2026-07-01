НАРЫШКИНСКОЕ БАРОККО

НАРЫШКИНСКОЕ БАРОККО - мо­с­ков­ское ба­рок­ко - ус­лов­ное на­зва­ние сти­ле­во­го на­прав­ле­ния в раз­ви­тии русской ар­хи­тек­ту­ры конца XVII - начала XVIII веков.

Его пред­по­сыл­ки поя­ви­лись в 1670-1680-е годы с воз­ник­но­ве­ни­ем но­вых цен­трических ти­пов церк­вей (4-ле­пе­ст­ко­вая в пла­не Ус­пен­ская церковь в усадь­бе Про­зо­ров­ских Пет­ро­во-Даль­нее, 1684-1688 годы, не сохранилась) и про­ник­но­ве­ни­ем «ук­раи­низ­мов» и «гол­лан­диз­мов» (фрон­тон тра­пез­ной Си­мо­но­ва монастыря, 1683 год, не сохранился). Не­ко­то­рые ха­рак­тер­ные со­ору­же­ния нарышкинского барокко бы­ли по­строе­ны по за­ка­зам се­мьи На­рыш­ки­ных , от фа­ми­лии ко­то­рых это сти­ле­вое на­прав­ле­ние по­лу­чи­ло на­име­но­ва­ние. Ус­лов­ность названия «нарышкинское барокко» под­чёр­ки­ва­ет и то об­стоя­тель­ст­во, что в конце XIX - начале XX веков для обо­зна­че­ния сход­ных сти­ле­вых на­прав­ле­ний этой эпо­хи ис­поль­зо­ва­лись так­же «ав­тор­ские» тер­ми­ны (не за­кре­пив­шие­ся в современной на­учной литературе, за ис­клю­че­ни­ем пет­ров­ско­го ба­рок­ко) - та­кие, как «стро­га­нов­ский стиль» (например, церковь Ни­ко­ла Боль­шой Крест на Иль­ин­ке, об­нов­ле­на к 1697 году, не сохранилась), «ук­ра­ин­ский стиль» (например, Ка­зан­ская церковь в усадь­бе Уз­кое, ны­не в чер­те Мо­ск­вы, 1697-1704 годы), «го­ли­цын­ское ба­рок­ко», бо­лее близ­кое западноев­ропейскому ба­рок­ко [церк­ви Зна­ме­ния в поселке Дуб­ро­ви­цы (1690-1697 годы) и в Пе­ро­во (ны­не в чер­те Мо­ск­вы; 1690-1705 годы)], «ка­зан­ское ба­рок­ко» и др.; не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли (Б. Р. Вип­пер) со­от­но­сят нарышкинское барокко с ар­хи­тек­ту­рой западноевропейского мань­е­риз­ма .

Пер­во­на­чаль­но раз­ви­ва­лось пре­имущественно в Мо­ск­ве и Под­мос­ко­вье. Глав­ные при­ме­ры: на­ряд­ные мно­го­ярус­ные церк­ви Зна­ме­ния на На­рыш­кин­ском (Ше­ре­ме­те­вом) дво­ре (конец 1680-х годов - не позд­нее 1691 года), По­кро­ва в Фи­лях (около 1690-1694 годы; 4-ле­пе­ст­ко­вая в пла­не), Ус­пе­ния на По­кров­ке (1696-1699 годы, при уча­стии Пет­ра По­та­по­ва; не сохранилась), Трои­цы в Тро­ице-Лы­ко­ве (1698-1704 годы) – все в Мо­ск­ве; Смо­лен­ская церковь в поселке Соф­ри­но (1691 год около 1694 года); Спас­ская церковь в селе Убо­ры (1690-1697 годы); Ус­пен­ский со­бор в Ря­за­ни (1693-1699 годы). В строи­тель­ст­ве ря­да цер­ков­ных со­ору­же­ний нарышкинского барокко в ка­че­ст­ве под­ряд­чи­ка уча­ст­во­вал Я. Г. Бу­хво­стов. Им свой­ст­вен­ны сим­мет­рич­ность ком­по­зи­ции, ло­гич­ность со­от­но­ше­ния масс и раз­ме­ще­ния пыш­но­го бе­ло­ка­мен­но­го де­ко­ра, в ко­то­ром сво­бод­но ис­тол­ко­ван­ный ор­дер , за­им­ст­во­ван­ный из западноев­ропейского зод­че­ст­ва, зри­тель­но свя­зы­ва­ет все час­ти по­строй­ки.

Слож­ное взаи­мо­дей­ст­вие средневековой ар­хитектурной сис­те­мы и но­во­го ев­ропейского ар­хи­тек­тур­но-де­ко­ра­тив­но­го мыш­ле­ния, про­ни­кав­ше­го на Русь че­рез Ук­раи­ну, Бе­ло­рус­сию, Поль­шу, соз­да­ло свое­об­раз­ный сплав тра­ди­ци­он­ных и не­при­выч­ных форм. При этом тра­диционные чёт­кие сте­рео­мет­ри­че­ские объ­ё­мы со­став­ля­ют не­обыч­ные для ка­мен­но­го зод­че­ст­ва средневековой Ру­си и не свой­ст­вен­ные западноев­ропейскому ба­рок­ко ком­по­зи­ци­он­ные фор­мы: пи­ра­ми­даль­ные струк­ту­ры (вось­ме­ри­ки на чет­ве­ри­ке) или вер­ти­каль­ный па­рал­ле­ле­пи­пед (со­бор в Ря­за­ни). Бо­га­тое рель­еф­ное уб­ран­ст­во, пла­стич­ность де­ко­ра, мно­го­об­ра­зие ор­на­мен­та , двух­цвет­ность (кир­пич и бе­лый ка­мень) и ши­ро­кое вве­де­ние ор­дер­ных эле­мен­тов ис­поль­зо­ва­ны для ак­цен­ти­ров­ки де­ко­ра­тив­но­го об­рам­ле­ния плос­ко­стей, обо­соб­лен­ных ар­хитектурных объ­ё­мов. В на­рас­та­нии ра­цио­наль­но­го на­ча­ла яр­ко ска­за­лись тен­ден­ции пе­ре­хо­да от средневековой без­ор­дер­ной к по­сле­до­ва­тель­но ор­дер­ной ар­хи­тек­ту­ре.

Кон­тра­сты боль­шо­го и ма­ло­го, це­ло­го и де­та­ли, сте­ны и пя­тен де­ко­ра, уст­рем­ле­ние по­стро­ек сту­пе­ня­ми вверх, мно­го­об­ра­зие фан­та­стических и ре­аль­ных мо­ти­вов в де­ко­ре (кар­ту­ши, ра­кови­ны, ви­но­град­ные ло­зы и гроз­дья, го­лов­ки под­сол­ну­хов, цве­ты, «пе­ту­шьи гре­беш­ки») соз­да­ют слож­ное впе­чат­ле­ние празд­нич­но­сти и дра­ма­тиз­ма, внеш­ней ста­ти­ки и внутренней ди­на­ми­ки. В не­кото­рых церк­вах нарышкинского барокко со­хра­ни­лись вы­со­кие сту­пен­ча­тые ико­но­ста­сы. Чер­ты нарышкинского барокко при­су­щи так­же не­ко­то­рым моcковским свет­ским по­строй­кам (Су­ха­ре­ва баш­ня, 1692-1695 годы, архитектор М. И. Чог­ло­ков, не сохранилась). Де­ко­ра­тив­ны­ми фор­ма­ми нарышкинского барокко ук­ра­шались жи­лые до­ма (па­ла­ты боя­ри­на И. Б. Трое­ку­ро­ва в Охот­ном ря­ду, над­строе­ны к 1696 году), церк­ви бо­лее тра­диционных ти­пов (церковь Вос­кре­се­ния в Ка­да­шах, де­ко­ри­ро­ва­на к 1695 году), мо­на­стыр­ские тра­пез­ные, над­врат­ные церк­ви [Со­ше­ст­вия Святого Ду­ха (1688-1689 годы) и Святого Ио­ан­на Пред­те­чи (1695-1698 годы) Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­ко­го монастыря в Со­лот­че] и баш­ни (Ути­чья баш­ня Трои­це-Сер­гие­ва монастыря, над­строе­на в конце XVII века). Од­но­вре­мен­но раз­ви­вал­ся бо­лее стро­гий ва­ри­ант нарышкинского барокко (хра­мы ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» без бо­га­то­го рель­еф­но­го уб­ран­ст­ва). Ти­по­ло­гия ярус­ных хра­мов нарышкинского барокко по­вто­ря­лась в про­вин­ци­аль­ных де­ревянных и ка­мен­ных церк­вах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)