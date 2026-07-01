НАРЫШКИНА (РАЗУМОВСКАЯ) ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Фрейлина, статс-дама, супруга графа К.Г. Разумовского .

Ранние годы

Принадлежала к старинному роду Нарышкиных. Отец – морской офицер Иван Львович, мать – Дарья Кирилловна. Родителей своих девушка лишилась очень рано: в 1730 г. умерла ее матушка, а в 1734 г. и отец. С тех пор воспитанием круглой сироты занимался ее дядя, сенатор Александр Львович.

Будучи Нарышкиной, Екатерина состояла в родстве с государыней Елизаветой . Последняя сделала юную родственницу собственной фрейлиной.

При Елизавете и Екатерине

Екатерина Ивановна обладала не только знатностью, но и огромным наследством. Вступившая на престол в 1741 г. Елизавета решила женить Кирилла, младшего брата своего фаворита Алексея Разумовского, на своей родне Екатерине Нарышкиной. Кирилл Григорьевич женитьбы не жаждал, но подчинился монаршей воле. Обручившись летом 1746 г., молодые люди (жениху тогда было всего лишь 18 лет, а невесте – 17) обвенчались в октябре. Сама свадьба отмечалась по-царски, со всем размахом. Разумовский получил за юной супругой огромнейшее приданое, которое включало свыше 40 тысяч крестьянских душ, владения под Москвой (Поливаново, Троице-Лыково, Петровско-Разумовское) и Пензой, городскую усадьбу Романов двор в первопрестольной, а также несметное количество драгоценностей, денег и т.п.

В браке появилось на свет 11 детей: сыновья Алексей, Петр, Андрей, Лев, Григорий и Иван, дочери Наталья, Елизавета, Дарья, Анна и Прасковья. Все они прожили довольно долгую и интересную жизнь, за исключением Даши, которая умерла в возрасте 9 лет. Семейная жизнь супругов, возможно, не изобиловала счастьем, так, Кирилл Григорьевич имел романы с другими женщинами, однако несчастной и несостоятельной ее назвать нельзя.

Помимо звания жены и матери, Екатерина Ивановна была удостоена звания кавалерственной дамы Ордена Св. Екатерины I степени. Он был вручен ей молодой императрицей Екатериной Алексеевной в 1762-м – в год ее восшествия на престол. Однако это не помешало государыне в дальнейшем отдалиться от семейства Разумовских, что было вызвано проблемами Кирилла Григорьевича на гетманстве.

Смерть настигла Е.И. Разумовскую в российской столице летом 1771 г. Ей было 42 года. Похороны состоялись в Александро-Невской лавре. Женщина была погребена рядом с Алексеем, старшим братом своего мужа.