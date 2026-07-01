НАРЫШКИН ЛЕВ КИРИЛЛОВИЧ

НАРЫШКИН ЛЕВ КИРИЛЛОВИЧ - русский государственный деятель, дядя царя Петра I, входил в его ближний круг, боярин (1688 год).

Из ро­да На­рыш­ки­ных . Сын К. П. На­рыш­ки­на, брат ца­ри­цы Н. К. На­рыш­ки­ной и И. К. На­рыш­ки­на, отец А. Л. На­рыш­ки­на. Ком­нат­ный столь­ник и спаль­ник Пет­ра I (с 1682 года). Во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года вос­став­шие по­тре­бо­ва­ли сна­ча­ла вы­да­чи им Нарышкина, как и всех На­рыш­ки­ных, а за­тем ссыл­ки его в Пус­то­зерск, од­на­ко Нарышкин не был «сыс­кан» (пред­по­ло­же­ние о его ссыл­ке в 1682 году, рас­про­стра­нён­ное в ис­то­рио­гра­фии, не под­твер­жда­ет­ся ис­точ­ни­ка­ми). Ца­рев­на Со­фья Алек­се­ев­на и её сто­рон­ни­ки в конце 1680-х годов об­ви­ни­ли Нарышкина и князя Б. А. Го­ли­цы­на (из ро­да Го­ли­цы­ных) в пло­хом об­ра­ще­нии с ца­рём Ива­ном V Алек­сее­ви­чем, спаи­ва­нии ца­ря Пет­ра I , а так­же в раз­во­ро­вы­ва­нии государственной каз­ны. Они спе­ци­аль­но на­страи­ва­ли стрель­цов про­тив Нарышкина: по­дья­чий М. Шо­шин, ко­то­ро­го со­общ­ни­ки гром­ко на­зы­ва­ли Львом Ки­рил­ло­ви­чем, ез­дил но­чью по Мо­ск­ве, при­ка­зы­вая из­би­вать стрель­цов.

В 1689 - конце 1690-х годов, по­сле уст­ра­не­ния Пет­ром I ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны от управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом, Нарышкин был од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных лиц в стра­не: к не­му и толь­ко по­том к ца­рю долж­ны бы­ли яв­лять­ся с док­ла­да­ми гла­вы всех при­ка­зов (кро­ме князя Б. А. Го­ли­цы­на и Т. Н. Стреш­не­ва). Од­но­вре­мен­но Нарышкин воз­глав­лял По­соль­ский при­каз (фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил дум­ный дьяк Е. И. Ук­ра­ин­цев), вы­сту­пал за со­юз Рос­сии с Да­ни­ей. В при­двор­ной борь­бе за со­хра­не­ние сво­его влия­ния на Пет­ра I всту­пил в кон­фликт с князем Б. А. Го­ли­цыным, Ф. Я. Ле­фор­том, пред­ста­ви­те­ля­ми се­мьи Ло­пу­хи­ных . По до­но­су Нарышкина в 1695 году аре­сто­ван П. А. Ло­пу­хин Мень­шой. В 1697 году Нарышкин пе­ре­дал от име­ни Пет­ра I его же­не Е. Ф. Ло­пу­хи­ной пред­ло­же­ние по­стричь­ся в мо­на­хи­ни. Во вре­мя «Ве­ли­ко­го по­соль­ст­ва» 1697-1698 годов как 2-й член бо­яр­ской ко­мис­сии управ­лял Мо­ск­вой (совместно с князем Ф. Ю. Ро­мо­да­нов­ским, князем П. И. Про­зо­ров­ским, князем Б. А. Го­ли­цы­ным и Т. Н. Стреш­не­вым).

По­лу­чал цар­ские по­жа­ло­ва­ния, уна­сле­до­вал вла­де­ния брать­ев - М. К. и Ф. К. На­рыш­ки­ных , в конце XVII - начале XVIII века стал од­ним из круп­ней­ших зем­ле- и ду­ше­вла­дель­цев в Рос­сии. Ему при­над­ле­жа­ли, в ча­ст­но­сти, под­мос­ков­ные сё­ла - Кун­це­во, Мед­вед­ко­во, Тро­ице-Лы­ко­во, Фи­ли (ны­не все - в чер­те города Мо­ск­ва), Чаш­ни­ко­во (ны­не де­рев­ня Сол­неч­но­гор­ско­го района Московской области). С 1690 года вла­дел Го­ро­ди­щен­ски­ми за­во­да­ми и Ка­шир­ски­ми за­во­да­ми; в 1692 году по­лу­чил мо­но­поль­ное пра­во по­став­лять же­ле­зо в каз­ну для про­изводства ору­жия и ос­на­ще­ния ко­раб­лей. В селе Фи­ли по за­ка­зу Нарышкина по­строе­на церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (около 1690-1694 годов), один из наи­бо­лее яр­ких па­мят­ни­ков на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко.