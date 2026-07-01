НАРЫШКИН ЛЕВ КИРИЛЛОВИЧ
НАРЫШКИН ЛЕВ КИРИЛЛОВИЧ - русский государственный деятель, дядя царя Петра I, входил в его ближний круг, боярин (1688 год).
Из рода Нарышкиных. Сын К. П. Нарышкина, брат царицы Н. К. Нарышкиной и И. К. Нарышкина, отец А. Л. Нарышкина. Комнатный стольник и спальник Петра I (с 1682 года). Во время Стрелецкого восстания 1682 года восставшие потребовали сначала выдачи им Нарышкина, как и всех Нарышкиных, а затем ссылки его в Пустозерск, однако Нарышкин не был «сыскан» (предположение о его ссылке в 1682 году, распространённое в историографии, не подтверждается источниками). Царевна Софья Алексеевна и её сторонники в конце 1680-х годов обвинили Нарышкина и князя Б. А. Голицына (из рода Голицыных) в плохом обращении с царём Иваном V Алексеевичем, спаивании царя Петра I, а также в разворовывании государственной казны. Они специально настраивали стрельцов против Нарышкина: подьячий М. Шошин, которого сообщники громко называли Львом Кирилловичем, ездил ночью по Москве, приказывая избивать стрельцов.
В 1689 - конце 1690-х годов, после устранения Петром I царевны Софьи Алексеевны от управления государством, Нарышкин был одним из наиболее влиятельных лиц в стране: к нему и только потом к царю должны были являться с докладами главы всех приказов (кроме князя Б. А. Голицына и Т. Н. Стрешнева). Одновременно Нарышкин возглавлял Посольский приказ (фактически руководил думный дьяк Е. И. Украинцев), выступал за союз России с Данией. В придворной борьбе за сохранение своего влияния на Петра I вступил в конфликт с князем Б. А. Голицыным, Ф. Я. Лефортом, представителями семьи Лопухиных. По доносу Нарышкина в 1695 году арестован П. А. Лопухин Меньшой. В 1697 году Нарышкин передал от имени Петра I его жене Е. Ф. Лопухиной предложение постричься в монахини. Во время «Великого посольства» 1697-1698 годов как 2-й член боярской комиссии управлял Москвой (совместно с князем Ф. Ю. Ромодановским, князем П. И. Прозоровским, князем Б. А. Голицыным и Т. Н. Стрешневым).
Получал царские пожалования, унаследовал владения братьев - М. К. и Ф. К. Нарышкиных, в конце XVII - начале XVIII века стал одним из крупнейших земле- и душевладельцев в России. Ему принадлежали, в частности, подмосковные сёла - Кунцево, Медведково, Троице-Лыково, Фили (ныне все - в черте города Москва), Чашниково (ныне деревня Солнечногорского района Московской области). С 1690 года владел Городищенскими заводами и Каширскими заводами; в 1692 году получил монопольное право поставлять железо в казну для производства оружия и оснащения кораблей. В селе Фили по заказу Нарышкина построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы (около 1690-1694 годов), один из наиболее ярких памятников нарышкинского барокко.