НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1740 год).
Из рода Нарышкиных, сын Л.К. Нарышкина, внук К.П. Нарышкина, племянник царицы Н.К. Нарышкиной и И.К. Нарышкина, двоюродный брат Петра I.Вместе с братом И. Л. Нарышкиным обучался морскому делу в Великобритании и Нидерландах (1708-1714 годы), путешествовал по Европе (1714-1720 годы), выполнял различные поручения Петра I в Кадисе, а также Париже и Бресте, где надзирал за обучением российских гардемаринов. Ведал делами корабельных экипажей в Адмиралтейской конторе (1721 год). Директор Морской академии, управлял Школой математических и навигацких наук, губернскими школами и Академической конторой Адмиралтейств-коллегии (1722-1727 годы). Президент Штатс-конторы (1725-1726 годы) и Камер-коллегии (1726-1727 годы).
Вместе с графом А. М. Девиером, графом П. А. Толстым и др. выступил против выполнения пункта завещания императрицы Екатерины I, согласно которому царевич Пётр Алексеевич (будущий император Пётр II), вступив на российский престол, должен был заключить брак с одной из дочерей светлейшего князя А. Д. Меншикова. В мае/июне 1727 года сослан в своё село Чашниково, близ Москвы (ныне деревня Солнечногорского района Московской области). В том же году, вскоре после ареста Меншикова, получил разрешение свободно передвигаться по своим имениям, а затем вернуться в Москву. В 1729 году за осуждение легкомысленного поведения императора Петра II сослан в Шацкую провинцию. В 1731 году помилован императрицей Анной Ивановной. Президент Коммерц-коллегии (1731-1733 годы). Сенатор (с 1733 года). Глава Канцелярии от строений (1736-1746 годы). Член Генерального суда над князем Д. М. Голицыным (1737 год), а также следственной комиссии по делу А. И. Остермана, Х. А. фон Миниха, М. Г. Головкина и др. (1741-1742 годы). Подписал в числе 11 лиц Манифест от 28.11(09.12).1741 года о вступлении императрицы Елизаветы Петровны на российский престол и низложении императора Ивана VI Антоновича.
Владел Городищенскими заводами и Каширскими заводами (совместно с братом И. Л. Нарышкиным). Крупный душе- и землевладелец (земли в Воронежской, Московской и Санкт-Петербургской губерниях), ему принадлежал также особняк на Английской набережной в Санкт-Петербурге (ныне дом № 10), построенный в 1736-1738 годах. На средства Нарышкина в 1744 году поставлена церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» в селе Кунцево, близ Москвы (ныне в черте города; существующий ныне храм возведён в начале XX века на прежнем месте по проекту архитектора С. У. Соловьёва).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1734 год), Святого Андрея Первозванного (1742 год).