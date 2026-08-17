НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1740 год).

Из рода Нарышкиных , сын Л.К. Нарышкина, внук К.П. Нарышкина, племянник царицы Н.К. Нарышкиной и И.К. Нарышкина, двоюродный брат Петра I.Вме­сте с бра­том И. Л. На­рыш­ки­ным обу­чал­ся мор­ско­му де­лу в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ни­дер­лан­дах (1708-1714 годы), пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (1714-1720 годы), вы­пол­нял различные по­ру­че­ния Пет­ра I в Ка­ди­се, а так­же Па­ри­же и Бре­сте, где над­зи­рал за обу­че­ни­ем российских гар­де­ма­ри­нов. Ве­дал де­ла­ми ко­ра­бель­ных эки­па­жей в Ад­ми­рал­тей­ской кон­то­ре (1721 год). Ди­рек­тор Мор­ской ака­де­мии, управ­лял Шко­лой ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких на­ук, гу­берн­ски­ми шко­ла­ми и Ака­де­мической кон­то­рой Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1722-1727 годы). Пре­зи­дент Штатс-кон­то­ры (1725-1726 годы) и Ка­мер-кол­ле­гии (1726-1727 годы).

Вме­сте с графом А. М. Де­вие­ром, графом П. А. Тол­стым и др. вы­сту­пил про­тив вы­пол­не­ния пунк­та за­ве­ща­ния императрицы Ека­те­ри­ны I , со­глас­но ко­то­ро­му ца­ре­вич Пётр Алек­сее­вич (бу­ду­щий император Пётр II), всту­пив на российский пре­стол, дол­жен был за­клю­чить брак с од­ной из до­че­рей свет­лей­ше­го князя А. Д. Мен­ши­ко­ва. В мае/ию­не 1727 года со­слан в своё село Чаш­ни­ко­во, близ Мо­ск­вы (ны­не деревня Сол­неч­но­гор­ско­го района Московской области). В том же го­ду, вско­ре по­сле аре­ста Мен­ши­ко­ва, по­лу­чил раз­ре­ше­ние сво­бод­но пе­ре­дви­гать­ся по сво­им име­ни­ям, а за­тем вер­нуть­ся в Мо­ск­ву. В 1729 году за осу­ж­де­ние лег­ко­мыс­лен­но­го по­ве­де­ния императора Пет­ра II со­слан в Шац­кую провинцию. В 1731 году по­ми­ло­ван императрицей Ан­ной Ива­нов­ной . Пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии (1731-1733 годы). Се­на­тор (с 1733 года). Гла­ва Кан­це­ля­рии от строе­ний (1736-1746 годы). Член Ге­не­раль­но­го су­да над князем Д. М. Го­ли­цы­ным (1737 год), а так­же след­ст­вен­ной ко­мис­сии по де­лу А. И. Ос­тер­ма­на, Х. А. фон Ми­ни­ха, М. Г. Го­лов­ки­на и др. (1741-1742 годы). Под­пи­сал в чис­ле 11 лиц Ма­ни­фест от 28.11(09.12).1741 года о всту­п­ле­нии императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны на российский пре­стол и низ­ло­же­нии императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча .

Вла­дел Го­ро­ди­щен­ски­ми за­во­да­ми и Ка­шир­ски­ми за­во­да­ми (совместно с бра­том И. Л. На­рыш­ки­ным). Круп­ный ду­ше- и зем­ле­вла­де­лец (зем­ли в Во­ро­неж­ской, Московской и Санкт-Пе­тербургской гу­бер­ни­ях), ему при­над­ле­жал так­же особ­няк на Анг­лий­ской на­бе­реж­ной в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не дом № 10), по­стро­ен­ный в 1736-1738 годах. На сред­ст­ва Нарышкина в 1744 году поставлена церковь в честь ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Зна­ме­ние» в селе Кун­це­во, близ Мо­ск­вы (ны­не в чер­те го­ро­да; су­щест­вую­щий ны­не храм воз­ве­дён в начале XX века на преж­нем ме­сте по про­ек­ту архитектора С. У. Со­ло­вьё­ва).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1734 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1742 год).