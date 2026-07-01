НАРЫМСКИЙ КРАЙ

НАРЫМСКИЙ КРАЙ - нс­то­ри­ко-гео­гра­фический ре­ги­он на тер­ри­то­рии Том­ской об­лас­ти РФ (за­ни­ма­ет 4/5 её пло­ща­ди, около 260 тысяч км2; ны­не на его тер­ри­то­рии 9 административных рай­онов).

До­ли­на реки Обь де­лит Нарымский край на две поч­ти рав­ные час­ти: низ­мен­ное ле­во­бе­ре­жье с об­шир­ной Ва­сю­ган­ской рав­ни­ной и бо­лее воз­вы­шен­ное пра­во­бе­ре­жье.Мно­го­чис­лен­ны ре­ки и пой­мен­ные озё­ра. Боль­шое ви­до­вое раз­но­об­ра­зие кро­во­со­су­щих на­се­ко­мых (ко­ма­ры, мош­ки, слеп­ни, мок­ре­цы и др.) соз­да­ёт ле­том не­вы­но­си­мые ус­ло­вия для лю­дей и жи­вот­ных. Су­ро­вость жиз­ни в Нарымском крае от­ра­жа­ет ме­ст­ная по­го­вор­ка: «Бог соз­дал рай, а чёрт На­рым­ский край». Круп­ней­шие на­се­лён­ные пунк­ты Нарымского края - го­ро­да Стре­же­вой и Кол­па­ше­во.

Упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках с конца XVI века как Пе­гая Ор­да сель­ку­пов . В 1598 году сур­гут­ский вое­во­да Т. Фё­до­ров за­ло­жил в цен­тре Пе­гой Ор­ды На­рым­ский ост­рог (позд­нее город На­рым, с 1925 года се­ло), в 1602 году - Кет­ский. Ко­рен­ное на­се­ле­ние Нарымского края - хан­ты (по ре­кам Тым и Ва­сю­ган), сель­ку­пы (по ре­кам Кеть, Чая, Па­ра­бель, Ше­гар­ка, Чу­лым), эвен­ки (по Ке­ти), за­ни­ма­лись охо­той и ры­бо­лов­ст­вом. Нарымский край за­се­лял­ся пре­имущественно ссыль­ны­ми кре­сть­я­на­ми, слу­жи­лы­ми людь­ми и во­ен­но­плен­ны­ми. Основные за­ня­тия жи­те­лей - ры­бо­лов­ст­во, охо­та, за­го­тов­ка дров, из­воз. В 1708-1782 годах Нарымский край вхо­дил в со­став Си­бир­ской гу­бер­нии, в 1782-1804 годах - То­боль­ской гу­бер­нии (в 1782-1796 годах То­боль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), в 1804-1925 годах - Том­ской гу­бер­нии.

В XIX - начале XX веков управ­лял­ся ста­но­вы­ми при­ста­ва­ми из города На­рым. В начале XIX века в Нарымском крае про­жи­ва­ло не бо­лее 12 тысяч человек (в т. ч. 6,9 тысяч человек ко­рен­но­го на­се­ле­ния), в 1916 году - 18,5 тыс. (в т. ч. 3,6 тыс. человек ко­рен­но­го на­се­ле­ния). С XIX века ис­поль­зо­вал­ся как ме­сто ссыл­ки осуж­дён­ных по по­ли­тическим ста­тьям ( де­каб­ри­сты , уча­ст­ни­ки Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов, уча­ст­ни­ки ре­во­люционного дви­же­ния, в т. ч. И. В. Ста­лин, В. В. Куй­бы­шев, А. И. Ры­ков, Я. М. Сверд­лов; все­го в 1906-1914 годах до 2,5 тыс. человек), а так­же лиц, со­вер­шив­ших уго­лов­ные и административные пра­во­на­ру­ше­ния (в 1915-1917 годах до 3 тыс. человек).

В 1925-1930 годах вхо­дил в со­став Си­бир­ско­го края, в 1930-1937 годах - Западно-Си­бир­ско­го края, в 1937-1944 годах - Но­во­си­бир­ской области [в 1932-1944 годах су­ще­ст­во­вал осо­бый На­рым­ский округ с цен­тром в поселке (с 1933 года ра­бо­чий по­сё­лок) Кол­па­шев (с 1938 года город Кол­па­ше­во)], с 1944 года - Том­ской области. В СССР Нарымский край про­дол­жал ис­поль­зо­вать­ся как ме­сто ссыл­ки: в 1920-е годы ту­да вы­сла­но до 5 тыс. человек оп­по­зи­ци­он­ных по­ли­тических дея­те­лей и уча­ст­ни­ков Бе­ло­го дви­же­ния; в 1930-1936 годах - 68600 се­мей, рас­ку­ла­чен­ных в хо­де кол­лек­ти­ви­за­ции кре­сть­ян (284146 человек) для ор­га­ни­за­ции ле­со­за­го­то­вок и но­во­го зем­ле­дельческого рай­она (рас­кор­чёва­но до 140 тыс. га паш­ни, по­строе­но 4 тыс. км до­рог, ряд на­се­лён­ных пунк­тов, промышленных пред­при­ятий и др.); в 1941 году - 21,4 тыс. жи­те­лей При­бал­ти­ки, Западной Ук­раи­ны, Западной Бе­ло­рус­сии и Бес­са­ра­бии, 15,1 тыс. нем­цев По­вол­жья; в 1944 году - 2,2 тыс. кал­мы­ков; в 1946 году - 320 уча­ст­ни­ков Рус­ской ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии и 840 рас­ку­ла­чен­ных из рай­она города Из­ма­ил; в 1951 году - 5,2 тыс. ли­товских «лес­ных брать­ев», 9 тыс. уча­ст­ни­ков Ук­ра­ин­ской пов­стан­че­ской ар­мии, свыше 4 тыс. ту­рок, гре­ков, ал­бан­цев, ас­си­рий­цев, пер­сов с Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья; в начале 1950-х годов - 2,5 тыс. сек­тан­тов (ие­го­ви­стов и бап­ти­стов); в 1960-е годы вы­сы­ла­лись т. н. ту­не­яд­цы. По­сле то­го, как в первой половине 1950-х годов на тер­ри­то­рии Нарымского края бы­ли за­кры­ты ко­мен­да­ту­ры, многие спец­пе­ре­се­лен­цы вы­еха­ли из ре­гио­на.

Во второй половине XX века в Нарымском крае на­ча­лась раз­ра­бот­ка неф­тя­ных и га­зо­вых ме­сто­ро­жде­ний. Основные рай­оны неф­те­до­бы­чи - Стре­жев­ской, Ва­сю­ган­ский и Пу­дин­ский; основные ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­но­го га­за - Мыль­джин­ское, Се­ве­ро-Ва­сю­ган­ское. Яв­ля­ет­ся круп­ной же­ле­зо­руд­ной про­вин­ци­ей (5 руд­ных уз­лов - Бак­чар­ский, Кол­па­шев­ский, Па­ра­бель­ский, Чу­зик­ский, Пар­биг­ский). Име­ют­ся круп­ные за­па­сы тор­фа, 70% озёр со­дер­жат за­ле­жи са­про­пе­ля. Ве­дут­ся ле­со­за­го­тов­ки.

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