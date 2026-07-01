НАРЫМСКИЙ КРАЙ
НАРЫМСКИЙ КРАЙ - нсторико-географический регион на территории Томской области РФ (занимает 4/5 её площади, около 260 тысяч км2; ныне на его территории 9 административных районов).
Долина реки Обь делит Нарымский край на две почти равные части: низменное левобережье с обширной Васюганской равниной и более возвышенное правобережье.Многочисленны реки и пойменные озёра. Большое видовое разнообразие кровососущих насекомых (комары, мошки, слепни, мокрецы и др.) создаёт летом невыносимые условия для людей и животных. Суровость жизни в Нарымском крае отражает местная поговорка: «Бог создал рай, а чёрт Нарымский край». Крупнейшие населённые пункты Нарымского края - города Стрежевой и Колпашево.
Упоминается в источниках с конца XVI века как Пегая Орда селькупов. В 1598 году сургутский воевода Т. Фёдоров заложил в центре Пегой Орды Нарымский острог (позднее город Нарым, с 1925 года село), в 1602 году - Кетский. Коренное население Нарымского края - ханты (по рекам Тым и Васюган), селькупы (по рекам Кеть, Чая, Парабель, Шегарка, Чулым), эвенки (по Кети), занимались охотой и рыболовством. Нарымский край заселялся преимущественно ссыльными крестьянами, служилыми людьми и военнопленными. Основные занятия жителей - рыболовство, охота, заготовка дров, извоз. В 1708-1782 годах Нарымский край входил в состав Сибирской губернии, в 1782-1804 годах - Тобольской губернии (в 1782-1796 годах Тобольское наместничество), в 1804-1925 годах - Томской губернии.
В XIX - начале XX веков управлялся становыми приставами из города Нарым. В начале XIX века в Нарымском крае проживало не более 12 тысяч человек (в т. ч. 6,9 тысяч человек коренного населения), в 1916 году - 18,5 тыс. (в т. ч. 3,6 тыс. человек коренного населения). С XIX века использовался как место ссылки осуждённых по политическим статьям (декабристы, участники Польского восстания 1863-1864 годов, участники революционного движения, в т. ч. И. В. Сталин, В. В. Куйбышев, А. И. Рыков, Я. М. Свердлов; всего в 1906-1914 годах до 2,5 тыс. человек), а также лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения (в 1915-1917 годах до 3 тыс. человек).
В 1925-1930 годах входил в состав Сибирского края, в 1930-1937 годах - Западно-Сибирского края, в 1937-1944 годах - Новосибирской области [в 1932-1944 годах существовал особый Нарымский округ с центром в поселке (с 1933 года рабочий посёлок) Колпашев (с 1938 года город Колпашево)], с 1944 года - Томской области. В СССР Нарымский край продолжал использоваться как место ссылки: в 1920-е годы туда выслано до 5 тыс. человек оппозиционных политических деятелей и участников Белого движения; в 1930-1936 годах - 68600 семей, раскулаченных в ходе коллективизации крестьян (284146 человек) для организации лесозаготовок и нового земледельческого района (раскорчёвано до 140 тыс. га пашни, построено 4 тыс. км дорог, ряд населённых пунктов, промышленных предприятий и др.); в 1941 году - 21,4 тыс. жителей Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии, 15,1 тыс. немцев Поволжья; в 1944 году - 2,2 тыс. калмыков; в 1946 году - 320 участников Русской освободительной армии и 840 раскулаченных из района города Измаил; в 1951 году - 5,2 тыс. литовских «лесных братьев», 9 тыс. участников Украинской повстанческой армии, свыше 4 тыс. турок, греков, албанцев, ассирийцев, персов с Черноморского побережья; в начале 1950-х годов - 2,5 тыс. сектантов (иеговистов и баптистов); в 1960-е годы высылались т. н. тунеядцы. После того, как в первой половине 1950-х годов на территории Нарымского края были закрыты комендатуры, многие спецпереселенцы выехали из региона.
Во второй половине XX века в Нарымском крае началась разработка нефтяных и газовых месторождений. Основные районы нефтедобычи - Стрежевской, Васюганский и Пудинский; основные месторождения природного газа - Мыльджинское, Северо-Васюганское. Является крупной железорудной провинцией (5 рудных узлов - Бакчарский, Колпашевский, Парабельский, Чузикский, Парбигский). Имеются крупные запасы торфа, 70% озёр содержат залежи сапропеля. Ведутся лесозаготовки.