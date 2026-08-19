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НАРЫКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

Родилась 09.01.1956. Окончила Ставропольский государственный педагогический институт в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Деятельность Крестьянского Интернационала (1923-1933 гг.) (1989).

Докторская диссертация : Международные аграрные организации: идеи, принципы, опыт деятельности (последняя четверть XIX – перв.пол. XX в.) (2002).

Доктор исторических наук, профессор кафедры общего права и международной политики юридического факультета Санкт-Петербургского Государственного Аграрного Университета.

Область интересов : Аграрная модернизация XIX – XX вв.: национально-региональные и межд. аспекты; история межд. отношений.

Сочинения: Аграрии и прогресс: (Международные аграрные организации: от основания до мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.). Изд. СГУ. Ставрополь, 2001.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО): история и право. Изд. СПбГАУ. СПб., 2008. (в соавторстве).

Агропродовольственные проблемы в мировой политике: документы и материалы. СПбГАУ. СПб., 2011. (в соавторстве).