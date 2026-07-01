НАРЬЯН-МАР
НАРЬЯН-МАР - город в России, административный центр Ненецкого автономного округе.
Население 22,4 тысяч человек (2012 год). Расположен более чем в 120 км к северу от Северного полярного круга, в зоне распространения многолетнемёрзлых пород, на правом берегу реки Печора, в 110 км от Баренцева моря. Порт (принимает морские суда; навигация с середины июня до начала ноября). Ближайшая железнодорожная станция - Печора (в 780 км от города). Аэропорт.
Активное освоение территории современного города началось в 1920-е годы Основан в 1930 году в урочище Белощелье. В 1931 году поселок Белощелье преобразован в рабочий поселок Нарьян-Мар с включением в его состав прилегающих населённых пунктов [лесозавод № 51 «Комилес», Калюш, Носово (с 1937 года Качгорт), Кармановка (с 1937 года Городецкий)]. С того же года Нарьян-Мар - центр Ненецкого национального (с 1977-1980 годов автономного) округа. В 1934 году в состав Нарьян-Мара вошла деревня Ёкуша. С 1935 года город Нарьян-Мар стал важной опорной базой в освоении Арктики и Северного морского пути (экспедиции О. Ю. Шмидта, И. Д. Папанина), угольных и нефтяных месторождений Севера. К 1940 году сформировался промышленный комплекс города: действовали лесопильный завод, Печорская контора Севрыбгос-треста и др., на базе агентства Совторгфлота открыт Печорский морской торговый порт (1931 год), построен постоянный аэродром (начало 1940-х годов). С 1958 года Нарьян-Мар - производственная база геологоразведки Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, вахтовый город для освоения нефтегазовых месторождений. В 1964 году открыто пароходное сообщение по реке Печора.
Город застраивался по генплану 1936 года с прямоугольной уличной сетью и площадью в центре, преимущественно каркасными деревянными домами. По генплану 1960 года (архитектор Р. А. Широков) в центре возводились многоэтажные кирпичные дома. Сохранились здания 1930-1950-х годов: окружной администрации (1937-1941 годы), окружного узла связи с конической башней со шпилем (1946-1952 годы, архитектор В. М. Кибирев). В конце XX - начале XXI веков возведены шатровая Богоявленская церковь (деревянная, 1997-2005 годы; колокольня - 2006 год), старообрядческие церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (2006-2009 годы) и часовня Святителя Николая (2008 год), Культурно-деловой центр «Арктика» (2010 год). Обелиск Победы (1965 год); памятники экипажу буксирного парохода «Комсомолец» (1968 год, инженер П. Я. Хмельницкий), нарьян-марским портовикам, погибшим в Великую Отечественную войну (1980 год, скульптор А. В. Рыбкин).
Ненецкий краеведческий музей (открыт в 1934 году, новое здание - 2005-2009 годы). Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» [основан в 1991 году, современное название и статус с 2010 года; включает перевезённые в Нарьян-Мар исторические здания: дом Шевелевых, дом Федотовых (оба XIX век), а также природно-исторический памятник федерального значения «Городище Пустозерск» (расположен в 30 км от города; смотрите в статье Пустозерск)]. Окружной выставочный зал (1991 год); Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа (1994 год); Музейно-выставочный центр (2001 год; расположен в старейшем в Нарьян-Маре здании агентства Совторгфлота, 1924 год). При городском Доме культуры работают: народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр» (1962 год), Хор русской песни им. В. Смирнова (1978 год), вокально-танцевальный ансамбль «Юность Севера» (1979 год), коми фольклорный ансамбль «Югыд шонды» (1982 год), оркестр русских народных инструментов «Северянна» (1994 год). Международные фестивали: фольклорный «Жемчужина Севера» (1994 год), экспериментальной музыки «Миминор» (с 2002 года).
В Нарьян-Маре расположены офисы компаний по добыче нефти и природного газа («Нарьянмарнефтегаз», подразделение компании ЛУКОЙЛ и др.), геолого-разведочных, строительных и др. организаций. Предприятия пищевой промышленности. Лесозавод.