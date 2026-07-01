НАРЬЯН-МАР

НАРЬЯН-МАР - го­род в Рос­сии, административный центр Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го округе .

Население 22,4 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен бо­лее чем в 120 км к се­ве­ру от Северного по­ляр­но­го кру­га, в зо­не рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род, на пра­вом бе­ре­гу реки Пе­чо­ра, в 110 км от Ба­рен­це­ва мо­ря. Порт (при­ни­ма­ет морские су­да; на­ви­га­ция с се­ре­ди­ны ию­ня до на­ча­ла но­яб­ря). Бли­жай­шая железнодорожная стан­ция - Пе­чо­ра (в 780 км от города). Аэ­ро­порт.

Ак­тив­ное ос­вое­ние тер­ри­то­рии современного го­ро­да на­ча­лось в 1920-е годы Ос­но­ван в 1930 году в уро­чи­ще Бе­ло­ще­лье. В 1931 году поселок Бе­ло­ще­лье пре­об­ра­зо­ван в ра­бо­чий поселок Нарьян-Мар с вклю­че­ни­ем в его со­став при­ле­гаю­щих на­се­лён­ных пунк­тов [ле­со­за­вод № 51 «Ко­ми­лес», Ка­люш, Но­со­во (с 1937 года Кач­горт), Кар­ма­нов­ка (с 1937 года Го­ро­дец­кий)]. С то­го же го­да Нарьян-Мар - центр Не­нец­ко­го национального (с 1977-1980 годов ав­то­ном­но­го) округа. В 1934 году в со­став Нарьян-Мара во­шла деревня Ёку­ша. С 1935 года го­род Нарьян-Мар стал важ­ной опор­ной ба­зой в ос­вое­нии Арк­ти­ки и Се­вер­но­го мор­ско­го пу­ти (экс­пе­ди­ции О. Ю. Шмид­та, И. Д. Па­па­ни­на), уголь­ных и неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний Се­ве­ра. К 1940 году сфор­ми­ро­вал­ся промышленный ком­плекс го­ро­да: дей­ст­во­ва­ли ле­со­пиль­ный за­вод, Пе­чор­ская кон­то­ра Сев­рыбгос-тре­ста и др., на ба­зе агент­ст­ва Сов­торг­фло­та от­крыт Пе­чор­ский морской тор­го­вый порт (1931 год), по­стро­ен по­сто­ян­ный аэ­ро­дром (начало 1940-х годов). С 1958 года Нарьян-Мар - про­из­водственная ба­за гео­ло­го­раз­вед­ки Ти­ма­но-Пе­чор­ской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции, вах­то­вый го­род для ос­вое­ния неф­те­га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний. В 1964 году от­кры­то па­ро­ход­ное со­об­ще­ние по реке Пе­чо­ра.

Го­род за­страи­вал­ся по ген­пла­ну 1936 года с пря­мо­уголь­ной улич­ной се­тью и пло­ща­дью в цен­тре, пре­имущественно кар­кас­ны­ми деревянными до­ма­ми. По ген­пла­ну 1960 года (архитектор Р. А. Ши­ро­ков) в цен­тре воз­во­ди­лись мно­го­этаж­ные кир­пич­ные до­ма. Со­хра­ни­лись зда­ния 1930-1950-х годов: ок­руж­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции (1937-1941 годы), ок­руж­но­го уз­ла свя­зи с ко­нической баш­ней со шпи­лем (1946-1952 годы, архитектор В. М. Ки­би­рев). В конце XX - начале XXI веков воз­ве­де­ны шат­ро­вая Бо­го­яв­лен­ская церковь (де­ре­вян­ная, 1997-2005 годы; ко­ло­коль­ня - 2006 год), ста­ро­об­ряд­че­ские церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (2006-2009 годы) и ча­сов­ня Святителя Ни­ко­лая (2008 год), Куль­тур­но-де­ло­вой центр «Арк­ти­ка» (2010 год). Обе­лиск По­бе­ды (1965 год); па­мят­ни­ки эки­па­жу бук­сир­но­го па­ро­хо­да «Ком­со­мо­лец» (1968 год, инженер П. Я. Хмель­ниц­кий), нарь­ян-мар­ским пор­то­ви­кам, по­гиб­шим в Великую Отечественную вой­ну (1980 год, скульп­тор А. В. Рыб­кин).

Не­нец­кий крае­ведческий му­зей (от­крыт в 1934 году, но­вое зда­ние - 2005-2009 годы). Ис­то­ри­ко-куль­тур­ный и ланд­шафт­ный му­зей-за­по­вед­ник «Пус­то­зерск» [ос­но­ван в 1991 году, современное название и ста­тус с 2010 года; вклю­ча­ет пе­ре­ве­зён­ные в Нарьян-Мар ис­то­рические зда­ния: дом Ше­ве­ле­вых, дом Фе­до­то­вых (оба XIX век), а так­же при­род­но-ис­то­рический па­мят­ник фе­де­раль­но­го зна­че­ния «Го­ро­ди­ще Пус­то­зерск» (рас­по­ло­жен в 30 км от города; смотрите в статье Пус­то­зерск )]. Ок­руж­ной вы­ста­воч­ный зал (1991 год); Эт­но­куль­тур­ный центр Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го округа (1994 год); Му­зей­но-вы­ста­воч­ный центр (2001 год; рас­по­ло­жен в ста­рей­шем в Нарьян-Маре зда­нии агент­ст­ва Сов­торг­фло­та, 1924 год). При городском До­ме куль­ту­ры ра­бо­та­ют: народный не­нец­кий ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ха­яр» (1962 год), Хор русской пес­ни им. В. Смир­но­ва (1978 год), во­каль­но-тан­це­валь­ный ан­самбль «Юность Се­ве­ра» (1979 год), ко­ми фольк­лор­ный ан­самбль «Югыд шон­ды» (1982 год), ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Се­ве­рян­на» (1994 год). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: фольк­лор­ный «Жем­чу­жи­на Се­ве­ра» (1994 год), экс­пе­риментальной му­зы­ки «Ми­ми­нор» (с 2002 года).

В Нарьян-Маре рас­по­ло­же­ны офи­сы ком­па­ний по до­бы­че неф­ти и при­род­но­го га­за («Нарь­ян­мар­неф­те­газ», под­раз­де­ле­ние ком­па­нии ЛУКОЙЛ и др.), гео­ло­го-раз­ве­доч­ных, строи­тель­ных и др. ор­га­ни­за­ций. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Ле­со­за­вод.

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