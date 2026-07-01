НАРЯД
НАРЯД.
1) Наименование артиллерии в Русском государстве XIV-XVII веков. Первоначально наряд включал стенобитные и метательные машины. С конца XV века нарядом стала называться огнестрельная артиллерия (огнестрельный наряд). Русская артиллерия того времени по количеству орудий была одной из ведущих в Европе: в середине XVI века насчитывала около 2 тыс. орудий, к концу XVI века - до 5 тыс. орудий.
По своему назначению огнестрельный наряд делился на крепостной, осадный и полковой. Крепостной наряд состоял из орудий различного калибра, предназначенных для защиты крепостей. Осадный (стенобитный) наряд имел на вооружении только тяжёлую артиллерию, задача которой была разрушать крепостные стены и др. долговременные сооружения. Полковой наряд (со второй половины XVI века) включал орудия малого и среднего калибра на колёсных лафетах, что позволяло ему сопровождать войска в походах. Лица, служившие в наряде, назывались пушкарями, пищальниками, податными и находились в ведении Пушкарского приказа. С созданием в России регулярной армии в начале XVIII века термин «наряд» утратил своё значение;
2) в Вооруженных Силах РФ подразделение или группа военнослужащих в воинской части, на корабле и в гарнизоне (гарнизонный наряд), назначаемые для несения внутренней, караульной и гарнизонной служб или для выполнения др. задач и работ (например, комендантский наряд, пограничный наряд, наряд на работы);
3) определённое количество сил и средств, требуемое либо выделяемое для выполнения той или иной боевой задачи (например, наряд самолётов).