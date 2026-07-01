НАРЯД

НАРЯД.

1) На­име­но­ва­ние ар­тил­ле­рии в Русском го­су­дар­ст­ве XIV-XVII веков. Пер­во­на­чаль­но наряд вклю­чал сте­но­бит­ные и ме­та­тель­ные ма­ши­ны. С конца XV века нарядом ста­ла на­зы­вать­ся ог­не­стрель­ная ар­тил­ле­рия (ог­не­стрель­ный наряд). Русская ар­тил­ле­рия то­го вре­ме­ни по ко­ли­че­ст­ву ору­дий бы­ла од­ной из ве­ду­щих в Ев­ро­пе: в середине XVI века на­счи­ты­ва­ла около 2 тыс. ору­дий, к концу XVI века - до 5 тыс. ору­дий.

По сво­ему на­зна­че­нию ог­не­стрель­ный наряд де­лил­ся на кре­по­ст­ной, осад­ный и пол­ко­вой. Кре­по­ст­ной наряд со­сто­ял из ору­дий различного ка­либ­ра, пред­на­зна­чен­ных для за­щи­ты кре­по­стей. Осад­ный (сте­но­бит­ный) наряд имел на воо­ру­же­нии толь­ко тя­жё­лую ар­тил­ле­рию, за­да­ча ко­то­рой бы­ла раз­ру­шать кре­по­ст­ные сте­ны и др. дол­го­временные со­ору­же­ния. Пол­ко­вой наряд (со второй половины XVI века) вклю­чал ору­дия ма­ло­го и среднего ка­либ­ра на ко­лёс­ных ла­фе­тах, что по­зво­ля­ло ему со­про­во­ж­дать вой­ска в по­хо­дах. Ли­ца, слу­жив­шие в наряде, на­зы­ва­лись пуш­ка­ря­ми, пи­щаль­ни­ка­ми, по­дат­ны­ми и на­хо­ди­лись в ве­де­нии Пуш­кар­ско­го при­ка­за . С соз­да­ни­ем в Рос­сии ре­гу­ляр­ной ар­мии в начале XVIII века тер­мин «наряд» ут­ра­тил своё зна­че­ние;

2) в Воо­руженных Си­лах РФ под­раз­де­ле­ние или груп­па во­ен­но­слу­жа­щих в во­ин­ской час­ти, на ко­раб­ле и в гар­ни­зо­не (гар­ни­зон­ный наряд), на­зна­чае­мые для не­се­ния внут­рен­ней, ка­ра­уль­ной и гар­ни­зон­ной служб или для вы­пол­не­ния др. за­дач и ра­бот (например, ко­мен­дант­ский наряд, по­гра­нич­ный наряд, наряд на ра­бо­ты);

3) оп­ре­де­лён­ное ко­ли­че­ст­во сил и средств, тре­буе­мое ли­бо вы­де­ляе­мое для вы­пол­не­ния той или иной бое­вой за­да­чи (например, наряд са­мо­лё­тов).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)