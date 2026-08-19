НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700
НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700 года - первое крупное сражение в ходе Северной войны 1700-1721 годов, произошедшее 19(30) ноября между русской и шведской армиями у города Нарва (ныне Эстония).
Поставив задачу открыть России выход в Балтийское море, царь Пётр I решил прежде всего отвоевать у шведов Нарву и Ивангород. Нарва представляла собой хорошо укреплённую крепость на левом берегу реки Нарова (Нарва) в 14 км от её впадения в Финский залив, а Ивангород, находившийся на правом берегу реки, служил для крепости предмостным укреплением. Русская армия 16(27) сентября 1700 года осадила эти города-крепости, и к 19(30) ноября её численность составила около 35 тысяч человек (27 тысяч человек пехоты, 1,5 тысячи драгунов и 6,5 тысяч человек поместной конницы; 145 орудий). Русские войска построились в линию на левом берегу реки фронтом в поле и флангами к реке. В центре их боевого построения находилась дивизия генерала князя И.Ю. Трубецкого, правое крыло составляли дивизия генерала A.M. Головина и гвардейские полки (Семёновский и Преображенский), левое крыло - дивизия генерала А.А. Вейде и поместная конница генерала Б.П. Шереметева. Боевой порядок не имел глубины и резерва. На протяжении всего фронта (около 7 км) были построены укрепления в виде насыпи со рвом (апроши), за которыми располагались войска. Осада Нарвы велась под рукововдством Петра I и при участии иностранных советников: австрийского генерал-фельдмаршала герцога К. де Кроа и нескольких инженерных и артиллерийских офицеров, нанятых на русскую службу. Шведский гарнизон Нарвы и Ивангорода под командованием полковника Г. Горна имел свыше 1,9 тысяч человек и 400 орудий.
Попытка вынудить шведский гарнизон к капитуляции артиллерийской бомбардировкой крепости, проводившейся с 20 сентября (1 октября) в течение 2 недель, не дала результата из-за плохого состояния артиллерии (устаревшие орудия и недостаток боеприпасов). Стремясь ускорить подход подкреплений и обозов с боеприпасами, Пётр I 18(29) ноября уехал в Новгород, возложив командование армией на К. де Кроа. Шведская армия (32,5 тысяч человек; 37 орудий) во главе с королём Карлом XII, воспользовавшись бездействием союзника России польск. короля Августа II, высадилась в Пернове (ныне Пярну, Эстония) и двинулась к Нарве, куда подошла 18(29) ноября. Утром 19(30) ноября после 2-часового артиллерийского обстрела шведские войска неожиданно атаковали позиции русской армии. Основные усилия Карл XII направил против правого фланга с целью захватить мост у острова Кампергольм и лишить русскую армию единственной переправы. В начале сражения русские войска упорно оборонялись. Первой оставила поле боя и беспорядочно отступила конница Б.П. Шереметева. К 14 часам шведам удалось прорвать боевой порядок противника в двух местах. Многие офицеры и генералы-иностранцы, в т. ч. де Кроа, перешли на сторону шведов. Русские. полки, сформированные перед самой войной и не имевшие боевого опыта, оставшись без командиров, стали отходить к переправе. Мост через Нарву не выдержал и рухнул под тяжестью беспорядочно отступавших войск. Не успевшие переправиться солдаты присоединились к Преображенскому и Семёновскому полкам, которые стойко удерживали позиции. На левом крыле также упорно оборонялась дивизия А.А. Вейде. Отсутствие единого командования, потеря всей артиллерии, разделение армии на 2 изолированные части не позволили русским генералам организовать оборону и вынудили их капитулировать на условиях сохранения оружия (за исключением артиллерии) и знамён. Однако после того как 20 ноября (1 декабря) гвардейские полки и дивизия Головина переправились через Нарву, шведы разоружили дивизии Вейде и И.Ю. Трубецкого.
Поражение русской армии в Нарвском сражении стало следствием ошибочного расположения войск в одну линию, отсутствия резервов, недостатка боеприпасов, необученности личного состава, а также измены офицеров-иностранцев. После этого поражения Пётр I ускорил строительство регулярной армии и оснащение её новейшей артиллерией. В Нарвском сражении русская армия потеряла около 8 тысяч человек убитыми и всю артиллерию; шведская армия - до 3 тысяч человек.