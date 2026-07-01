НАРВСКАЯ КУЛЬТУРА
НАРВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура неолита (около 5200-3800 годов до н.э.) на территории Восточной Прибалтики, Южного Приладожья, верховий Западной Двины.
Выделена российским археологом Н.Н. Гуриной и эстонским археологом К. Янитсом в середине 1950-х годов; названа по стоянкам Нарва 1, 2, 3, расположенным на левом берегу реки Нарва (Эстония), исследованным Гуриной. Выделяют несколько локальных вариантов, которые складывались под влиянием соседних культур (неманской культуры и др.).
Поселения приурочены к берегам рек, озёр, моря; часто культурные слои залегают в торфяниках, где хорошо сохраняются органические материалы (стоянки Оса, Звидзе, Сарнате, Швянтойи и др.). Исследованы посёлки, включавшие от 20 до 40 квадратных в плане наземных домов столбовой конструкции, с очагом, одним входом, дву- или четырёхскатной крышей. Известны могильники (часть погребений из Звейниеки) и отдельные погребения: вытянутые трупоположения (на спине, боку, животе) в ямах, головой на восток или запад, слабо присыпаны охрой. Сопровождающий инвентарь - костяные наконечники стрел и копий, гарпуны, просверленные зубы животных. Характерны лепные керамические крупные горшки (остродонные или с шиповидным дном) и небольшие плоские миски. Глина с примесью толчёной раковины и растительности. Внешняя и внутренняя поверхности покрыты расчёсами; орнамент из неглубоких ямчатых вдавлений, оттисков гребёнки, насечек располагался в верхней части сосуда. Каменная индустрия сравнительно бедная: кремнёвые наконечники стрел из отщепов (ромбовидные и треугольные с вогнутой базой), скребки; иногда использовали кварцит; есть шлифованные топоры, орудия из сланца. Изделия из кости и рога очень разнообразны: мотыги и топоры с отверстиями для крепления рукояти и без них, долота, шилья, проколки, кочедыки, иглы, гарпуны, копья, кинжалы; листовидные, игловидные и биконические наконечники стрел; цельные и составные рыболовные крючки. Из ясеня, клёна, дуба и других лиственных пород делали копья (длиной 1,2-1,8 м) с листовидным обожжённым концом, луки, бумеранги, вёсла, поплавки, верши, колотушки, ковши, ложки, блюда, мешалки, рукоятки, лодки-долблёнки. На стоянке Швянтойи найден кусок ткани из лыка липы. Известны обрывки рыболовных сетей. Есть находки и клады янтарных подвесок, пуговиц, пронизок. Из кости, дерева, янтаря вырезали фигурки и головы лосей, оленей, медведей, птиц, реже рыб; иногда изображениями животных украшали жезлы, рукоятки ложек и ковшей, мотыг, вёсел; на одном из керамических сосудов есть налеп в виде головы оленя. Встречаются деревянные столбы, увенчанные изображением головы человека (Швянтойи 2В, Сарнате). В основе хозяйства - охота (лось, кабан, тур, косуля, благородный олень, медведь, бобр, куница, утка, крохаль, гоголь и др.), рыболовство (щука, треска, палтус и др.), собирательство (водяной и лесной орех, щавель, ежевика и др.). На морских поселениях - специализированная охота на тюленя. Была известна собака (которую употребляли и в пищу).
Нарвская культура сложилась на основе культуры Кунда, появление керамики предположительно связывают с влиянием культуры Эртебёлле. Носители Нарвской культуры - долихокранные европеоиды и представители мезокранного метисного типа (протолапаноиды). На основе Нарвской культуры на территории Латвии и Северо-Восточной Литвы сформировались памятники типа Пиестиня, традиции которых развились в поздненеолитическую культуру Абора. На других территориях Нарвскую культуру сменили группы гребенчато-ямочной керамики культуры.