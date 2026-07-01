НАРВСКАЯ КУЛЬТУРА

НАРВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра не­оли­та (около 5200-3800 годов до н.э.) на тер­ри­то­рии Восточной При­бал­ти­ки, Южного При­ла­до­жья, вер­хо­вий Западной Дви­ны.

Вы­де­ле­на российским ар­хео­ло­гом Н.Н. Гу­ри­ной и эстонским ар­хео­ло­гом К. Янит­сом в середине 1950-х годов; на­зва­на по сто­ян­кам Нар­ва 1, 2, 3, рас­по­ло­жен­ным на ле­вом бе­ре­гу реки Нар­ва (Эс­то­ния), ис­сле­до­ван­ным Гу­ри­ной. Вы­де­ля­ют несколько ло­каль­ных ва­ри­ан­тов, ко­то­рые скла­ды­ва­лись под влия­ни­ем со­сед­них куль­тур (не­ман­ской куль­ту­ры и др.).

По­се­ле­ния при­уро­че­ны к бе­ре­гам рек, озёр, мо­ря; час­то куль­тур­ные слои за­ле­га­ют в тор­фя­ни­ках, где хо­ро­шо со­хра­ня­ют­ся ор­га­нические ма­те­риа­лы (сто­ян­ки Оса, Звид­зе, Сар­на­те, Швян­тойи и др.). Ис­сле­до­ва­ны по­сёл­ки, вклю­чав­шие от 20 до 40 квад­рат­ных в пла­не на­зем­ных до­мов стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, с оча­гом, од­ним вхо­дом, дву- или че­ты­рёх­скат­ной кры­шей. Из­вест­ны мо­гиль­ни­ки (часть по­гре­бе­ний из Звей­ние­ки) и отдельные по­гре­бе­ния: вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния (на спи­не, бо­ку, жи­во­те) в ямах, го­ло­вой на вос­ток или за­пад, сла­бо при­сы­па­ны ох­рой. Со­про­во­ж­даю­щий ин­вен­тарь - кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, гар­пу­ны, про­свер­лен­ные зу­бы жи­вот­ных. Ха­рак­тер­ны леп­ные ке­ра­мические круп­ные горш­ки (ост­ро­дон­ные или с ши­по­вид­ным дном) и не­боль­шие пло­ские мис­ки. Гли­на с при­ме­сью тол­чё­ной ра­ко­ви­ны и рас­ти­тель­но­сти. Внеш­няя и внутренняя по­верх­но­сти по­кры­ты рас­чё­са­ми; ор­на­мент из не­глу­бо­ких ям­ча­тых вдав­ле­ний, от­тис­ков гре­бён­ки, на­се­чек рас­по­ла­гал­ся в верх­ней час­ти со­су­да. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия срав­ни­тель­но бед­ная: крем­нё­вые на­ко­неч­ни­ки стрел из от­ще­пов (ром­бо­вид­ные и тре­уголь­ные с во­гну­той ба­зой), скреб­ки; ино­гда ис­поль­зо­ва­ли квар­цит; есть шли­фо­ван­ные то­по­ры, ору­дия из слан­ца. Из­де­лия из кос­ти и ро­га очень раз­но­об­раз­ны: мо­ты­ги и то­по­ры с от­вер­стия­ми для кре­п­ле­ния ру­ко­яти и без них, до­ло­та, ши­лья, про­кол­ки, ко­че­ды­ки, иг­лы, гар­пу­ны, ко­пья, кин­жа­лы; лис­то­вид­ные, иг­ло­вид­ные и би­ко­нические на­ко­неч­ни­ки стрел; цель­ные и со­став­ные ры­бо­лов­ные крюч­ки. Из ясе­ня, клё­на, ду­ба и других ли­ст­вен­ных по­род де­ла­ли ко­пья (дли­ной 1,2-1,8 м) с лис­то­вид­ным обо­ж­жён­ным кон­цом, лу­ки, бу­ме­ран­ги, вёс­ла, по­плав­ки, вер­ши, ко­ло­туш­ки, ков­ши, лож­ки, блю­да, ме­шал­ки, ру­ко­ят­ки, лод­ки-долб­лён­ки. На сто­ян­ке Швян­тойи най­ден ку­сок тка­ни из лы­ка ли­пы. Из­вест­ны об­рыв­ки ры­бо­лов­ных се­тей. Есть на­ход­ки и кла­ды ян­тар­ных под­ве­сок, пу­го­виц, про­ни­зок. Из кос­ти, де­ре­ва, ян­та­ря вы­ре­за­ли фи­гур­ки и го­ло­вы ло­сей, оле­ней, мед­ве­дей, птиц, ре­же рыб; ино­гда изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных ук­ра­ша­ли жез­лы, ру­ко­ят­ки ло­жек и ков­шей, мо­тыг, вё­сел; на од­ном из ке­ра­мических со­су­дов есть на­леп в ви­де го­ло­вы оле­ня. Встре­ча­ют­ся де­ревянные стол­бы, увен­чан­ные изо­бра­же­ни­ем го­ло­вы че­ло­ве­ка (Швян­тойи 2В, Сар­на­те). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (лось, ка­бан, тур, ко­су­ля, бла­го­род­ный олень, мед­ведь, бобр, ку­ни­ца, ут­ка, кро­халь, го­голь и др.), ры­бо­лов­ст­во (щу­ка, трес­ка, пал­тус и др.), со­би­ра­тель­ст­во (во­дя­ной и лес­ной орех, ща­вель, еже­ви­ка и др.). На морских по­се­ле­ни­ях - спе­циа­ли­зированная охо­та на тю­ле­ня. Бы­ла из­вест­на со­ба­ка (ко­то­рую упот­реб­ля­ли и в пи­щу).

Нарвская культура сло­жи­лась на ос­но­ве куль­ту­ры Кун­да , по­яв­ле­ние ке­ра­ми­ки пред­по­ло­жи­тель­но свя­зы­ва­ют с влия­ни­ем куль­ту­ры Эр­те­бёл­ле. Но­си­те­ли Нарвской культуры - до­ли­хо­кран­ные ев­ро­пео­и­ды и пред­ста­ви­те­ли ме­зо­кран­но­го ме­тис­но­го ти­па (про­то­ла­па­нои­ды). На ос­но­ве Нарвской культуры на тер­ри­то­рии Лат­вии и Северо-Восточной Лит­вы сфор­ми­ро­ва­лись па­мят­ни­ки ти­па Пие­сти­ня, тра­ди­ции ко­то­рых раз­ви­лись в позд­не­не­о­ли­тическую куль­ту­ру Або­ра. На других тер­ри­то­ри­ях Нарвскую культуру сме­ни­ли груп­пы гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)