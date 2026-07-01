НАРВАЭС РАМОН МАРИЯ
НАРВАЭС РАМОН МАРИЯ - государственный, политический и военный деятель Испании, генерал-лейтенант (1843), герцог (1844).
Начал военную службу в 1815 году. В годы т. н. конституционного трёхлетия (1820-1823 годы) проявил себя сторонником либерализма, служил в Каталонии, где в 1823 году был взят в плен французами. После возвращения в Испанию в 1824 году и до смерти Фердинанда VII отказывался вернуться на военную службу. В карлистских войнах участвовал на стороне Изабеллы II. В 1838 году избран депутатом кортесов. В 1840 году выступил против регентства генерала Б. Эспартеро и эмигрировал во Францию. В 1843 году вернулся в Испанию и в результате военного переворота захватил власть. 3.5.1844 года при поддержке Либеральной умеренной партии назначен председателем правительства (возглавлял его до февраля 1846 года), впоследствии вновь неоднократно занимал этот пост (март - апрель 1846 года, октябрь 1847 - октябрь 1849 годов, октябрь 1849 - январь 1851 годов, октябрь 1856 - октябрь 1857 годов, сентябрь 1864 - июнь 1865 годов, июль 1866 - апрель 1868 годов). Первые годы пребывания у власти Н. и Либеральной умеренной партии вошли в историю Испании под назв. «умеренного десятилетия» (1844–54), политика последних правительств имела консервативные и репрессивные черты.
Нарваэс считал своей главной задачей защиту закона и поддержание порядка в стране. В годы его правления была создана Гражданская гвардия (13.5.1844 года), принята консервативная конституция (23.5.1845 года), проведены налоговая и административная реформы, дезамортизация церковных земель, утверждён новый уголовный кодекс (1848), начаты переговоры о заключении Конкордата со Святым Престолом (подписан в 1851 году), осуществлены меры по восстановлению флота и улучшению деятельности военных академий. В 1848 году Нарваэс подавил народные выступления и восстания военных, вызванные в т. ч. влиянием революционного движения в других европейских странах. Смерть Нарваэса привела к расколу Либеральной умеренной партии и послужила сигналом к началу 5-й испанской революции (смотри Испанские революции XIX века).