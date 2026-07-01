НАРВАЭС РАМОН МАРИЯ

НАРВАЭС РАМОН МАРИЯ - государственный, политический и военный деятель Испании , генерал-лейтенант (1843), герцог (1844).

На­чал во­енную служ­бу в 1815 году. В го­ды т. н. кон­сти­туционного трёх­ле­тия (1820-1823 годы) про­явил се­бя сто­рон­ни­ком ли­бе­ра­лиз­ма, слу­жил в Ка­та­ло­нии, где в 1823 году был взят в плен фран­цу­за­ми. По­сле воз­вра­ще­ния в Ис­па­нию в 1824 году и до смер­ти Фер­ди­нан­да VII от­ка­зы­вал­ся вер­нуть­ся на во­енную служ­бу. В кар­ли­ст­ских вой­нах уча­ст­во­вал на сто­ро­не Иза­бел­лы II . В 1838 году из­бран де­пу­та­том кор­те­сов. В 1840 году вы­сту­пил про­тив ре­гент­ства генерала Б. Эс­пар­те­ро и эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. В 1843 году вер­нул­ся в Ис­па­нию и в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та за­хва­тил власть. 3.5.1844 года при под­держ­ке Ли­бе­раль­ной уме­рен­ной пар­тии на­зна­чен председателем пра­ви­тель­ст­ва (воз­глав­лял его до февраля 1846 года), впо­след­ст­вии вновь не­од­но­крат­но за­ни­мал этот пост (март - апрель 1846 года, октябрь 1847 - октябрь 1849 годов, октябрь 1849 - январь 1851 годов, октябрь 1856 - октябрь 1857 годов, сентябрь 1864 - июнь 1865 годов, июль 1866 - апрель 1868 годов). Пер­вые го­ды пре­бы­ва­ния у вла­сти Н. и Ли­бе­раль­ной уме­рен­ной пар­тии во­шли в ис­то­рию Ис­па­нии под назв. «уме­рен­но­го де­ся­ти­ле­тия» (1844–54), по­ли­ти­ка по­след­них пра­ви­тельств име­ла кон­сер­ва­тив­ные и ре­прес­сив­ные чер­ты.

Нарваэс счи­тал сво­ей главной за­да­чей за­щи­ту за­ко­на и под­дер­жа­ние по­ряд­ка в стра­не. В го­ды его прав­ле­ния бы­ла со­зда­на Гражданская гвар­дия (13.5.1844 года), при­ня­та кон­сер­ва­тив­ная кон­сти­ту­ция (23.5.1845 года), про­ве­де­ны на­ло­го­вая и административная ре­фор­мы, де­за­мор­ти­за­ция цер­ков­ных зе­мель, ут­вер­ждён но­вый уго­лов­ный ко­декс (1848), на­ча­ты пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии Кон­кор­да­та со Свя­тым Пре­сто­лом (под­пи­сан в 1851 году), осу­ще­ст­в­ле­ны ме­ры по вос­ста­нов­ле­нию фло­та и улуч­ше­нию дея­тель­но­сти во­енных ака­де­мий. В 1848 году Нарваэс по­да­вил народные вы­сту­п­ле­ния и вос­ста­ния во­ен­ных, вы­зван­ные в т. ч. влия­ни­ем ре­во­люционного дви­же­ния в других ев­ропейских стра­нах. Смерть Нарваэса при­ве­ла к рас­ко­лу Ли­бе­раль­ной уме­рен­ной пар­тии и по­слу­жи­ла сиг­на­лом к на­ча­лу 5-й испанской ре­во­лю­ции (смотри Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века).