НАРВАЭС ДЕ ЛУИС
НАРВАЭС ДЕ ЛУИС - испанский композитор и виуэлист.
Находился на службе у Франсиско де лос Кобоса (секретаря Карла V Габсбурга) в Гранаде (1526) и Вальядолиде (до 1547 года). С 1548 года руководитель хора мальчиков и виуэлист капеллы принца Филиппа (будущего короля Филиппа II), сопровождал его в 1548-1549 годах в путешествии в Нидерланды. Прославился как автор обширного сборника пьес для виуэлы «Шесть книг Дельфина о музыке» (издана в 1538 году в Вальядолиде; в названии обыгрывается греческий миф об Арионе, которого спас от смерти дельфин, очарованный его музыкой). 1-я и 2-я книги сборника содержат 14 фантазий в 8 церковных тонах (ладах) с обильным использованием имитаций и свободными «импровизационными» пассажами. В 3-ю книгу вошли орнаментированные обработки (интабуляции) вокальных сочинений французских и фламандских композиторов - Жоскена Депре, Н. Гомберта и Ж. Ришафора. 4-я и 6-я книги содержат главным образом вариации на темы светских песен и церковных гимнов, а также танец baxa de contrapunto, 5-я книга - романсы для голоса в сопровождении виуэлы. Всем пьесам предпосланы особые графические обозначения темпа (в музыке того времени любые темповые обозначения были редки). Нарваэс первым в истории инструментальной музыки использовал принцип вариаций как основу целостной композиции, дав ей название «диференсиас» (исп. diferencias - вариации). Диференсиас на тему популярного в XVI веке в Испании вильянсико «Присмотри за моими коровами» («Guárdame las vacas») - яркий образец раннетональной гармонии; весь вариационный цикл построен на разработке двух остинатных гармонических последовательностей - романески и пассамеццо.
В рамках аутентичного исполнительства музыка Нарваэса звучит на реконструированных виуэлах и (чаще) на гитаре. Сочинения Нарваэса опубликованы в сборнике «The Renaissance vihuela and guitar in sixteenth-century Spain» (2008).