НАРВАЭС ДЕ ЛУИС

НАРВАЭС ДЕ ЛУИС - испанский композитор и виуэлист.

На­хо­дил­ся на служ­бе у Фран­си­ско де лос Ко­бо­са (сек­ре­та­ря Кар­ла V Габс­бур­га) в Гра­на­де (1526) и Валь­я­до­ли­де (до 1547 года). С 1548 года ру­ко­во­ди­тель хо­ра маль­чи­ков и виу­элист ка­пел­лы прин­ца Фи­лип­па (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Фи­лип­па II), со­про­во­ж­дал его в 1548-1549 годах в пу­те­ше­ст­вии в Ни­дер­лан­ды. Про­сла­вил­ся как ав­тор об­шир­но­го сбор­ни­ка пьес для виу­элы «Шесть книг Дель­фи­на о му­зы­ке» (издана в 1538 году в Валь­я­до­ли­де; в на­зва­нии обыг­ры­ва­ет­ся греческий миф об Арио­не, ко­то­ро­го спас от смер­ти дель­фин, оча­ро­ван­ный его му­зы­кой). 1-я и 2-я кни­ги сбор­ни­ка со­дер­жат 14 фан­та­зий в 8 цер­ков­ных то­нах (ла­дах) с обиль­ным ис­поль­зо­ва­ни­ем ими­та­ций и сво­бод­ны­ми « им­про­ви­за­ци­он­ны­ми » пас­са­жа­ми. В 3-ю книгу во­шли ор­на­мен­ти­ро­ван­ные об­ра­бот­ки (ин­та­бу­ля­ции) во­каль­ных со­чи­не­ний французских и фламандских ком­по­зи­то­ров - Жос­ке­на Де­пре, Н. Гом­бер­та и Ж. Ри­ша­фо­ра. 4-я и 6-я кни­ги со­дер­жат главным образом ва­риа­ции на те­мы свет­ских пе­сен и цер­ков­ных гим­нов, а так­же та­нец baxa de con­trapunto, 5-я книга - ро­ман­сы для го­ло­са в со­про­во­ж­де­нии виу­элы. Всем пье­сам пред­по­сла­ны осо­бые гра­фические обо­зна­че­ния тем­па (в му­зы­ке то­го вре­ме­ни лю­бые тем­по­вые обо­зна­че­ния бы­ли ред­ки). Нарваэс пер­вым в ис­то­рии ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки ис­поль­зо­вал прин­цип ва­риа­ций как ос­но­ву це­ло­ст­ной ком­по­зи­ции, дав ей название «ди­фе­рен­си­ас» (исп. diferen­cias - ва­риа­ции). Ди­фе­рен­си­ас на те­му по­пу­ляр­но­го в XVI веке в Ис­па­нии виль­ян­си­ко «При­смот­ри за мои­ми ко­ро­ва­ми» («Guárdame las vacas») - яр­кий об­ра­зец ран­не­то­наль­ной гар­мо­нии; весь ва­риа­ци­он­ный цикл по­стро­ен на раз­ра­бот­ке двух ос­ти­нат­ных гар­мо­нических по­сле­до­ва­тель­но­стей - ро­ма­не­ски и пас­са­мец­цо.

В рам­ках ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва му­зы­ка Нарваэса зву­чит на ре­кон­ст­руи­ро­ван­ных виу­элах и (ча­ще) на ги­та­ре . Со­чи­не­ния Нарваэса опуб­ли­ко­ва­ны в сборнике «The Renaissance vihuela and gui­tar in six­teenth-century Spain» (2008).