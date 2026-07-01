НАРУШЕВИЧ АДАМ СТАНИСЛАВ
НАРУШЕВИЧ АДАМ СТАНИСЛАВ - польский историк, публицист, поэт, переводчик эпохи Просвещения.
Из небогатой шляхетской семьи, принадлежавшей к обедневшему магнатскому роду. По окончании иезуитской школы в городе Пинск в 1748 году вступил в орден иезуитов. В том же году поступил в Лионский университет. По возвращении в Польшу преподавал в 1754-1755 годах латынь в Виленской иезуитской академии (университете). На средства А. К. Чарторыйского (смотрите в статье Чарторыйские) совершил путешествие по Франции, Италии и Германии. Вернувшись на родину, возглавил кафедру латинской поэтики, стилистики и истории литературы в Виленской академии, затем по решению ордена переведён в Варшаву, преподавал богословие в иезуитском Collegium Nobilium. Чарторыйский ввёл Нарушевича в близкое окружение короля С. А. Понятовского.
В 1781-1786 годах секретарь Постоянного совета, принимал участие в Четырёхлетнем сейме. Был горячим сторонником Третьего мая 1791 года конституции. После секуляризации ордена иезуитов в 1773 году при содействии короля получил в управление 2 прихода на Виленщине, с 1775 года второй епископ Смоленский. В 1787 году сопровождал Понятовского в его путешествии по Украине и был представлен Екатерине II, которой преподнёс своё «Описание Тавриды» - историческое исследование о Крымском полуострове и его населении с древнейших времён, за что получил от императрицы пожизненную пенсию. С 1788 года епископ Смоленский, в 1790-1796 годах епископ Луцкий.
Нарушевич пользовался известностью как издатель, переводчик и поэт. В 1771-1777 годах редактировал первый польский литературный журнал «Zabawy Przyjemne i Pożyteczne» («Приятные и полезные развлечения»), пропагандировавший идеалы Просвещения и новые образцы литературного творчества. Впервые опубликовал поэтические произведения М. К. Сарбевского (1595-1640 годы), переводы Горация, Тацита. Свои переводные и оригинальные поэтические произведения (оды и сатиры) опубликовал в 1778 году в 4 томах под общим названием «Сочинения» («Dzieła»).
По поручению Понятовского подготовил «Историю польского народа» («Historia narodu polskiego», t. 2-7, 1780-1786, t. 1, 1824), доведённую до 1386 года. Нарушевич задумывал её как труд, в котором должны быть представлены не только деяния королей и шляхты, но и политическая и экономическая история, история религии, культуры, науки, государства, права и т. д. В соответствии с идеалами Просвещения стремился к рационалистическому пониманию истории, отказался от идеи провиденциализма. Большое значение придавал источникам; их поиском и копированием для Нарушевича занималась большая группа помощников. Ими были собраны материалы и для последующих томов «Истории польского народа» (т. н. папки Нарушевича, 230 томов). Реализовать свою исследовательскую программу Нарушевича удалось лишь частично, в центре его внимания осталась политическая история. Но он положил начало критическому направлению в польской историографии.