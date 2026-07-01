НАРУШЕВИЧ АДАМ СТАНИСЛАВ

НАРУШЕВИЧ АДАМ СТАНИСЛАВ - польский историк, публицист, поэт, переводчик эпохи Просвещения .

Из не­бо­га­той шля­хет­ской се­мьи, при­над­ле­жав­шей к обед­нев­ше­му маг­нат­ско­му ро­ду. По окон­ча­нии ие­зу­ит­ской шко­лы в городе Пинск в 1748 году всту­пил в ор­ден ие­зуи­тов. В том же го­ду по­сту­пил в Ли­он­ский университет. По воз­вра­ще­нии в Поль­шу пре­по­да­вал в 1754-1755 годах ла­тынь в Ви­лен­ской ие­зу­ит­ской ака­де­мии (университете). На сред­ст­ва А. К. Чар­то­рый­ско­го (смотрите в статье Чар­то­рый­ские) со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Фран­ции, Ита­лии и Гер­ма­нии. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, воз­гла­вил ка­фед­ру латинской по­эти­ки, сти­ли­сти­ки и ис­то­рии литературы в Ви­лен­ской ака­де­мии, за­тем по ре­ше­нию ор­де­на пе­ре­ве­дён в Вар­ша­ву, пре­по­да­вал бо­го­сло­вие в ие­зу­ит­ском Collegium Nobilium. Чар­то­рый­ский ввёл Нарушевича в близ­кое ок­ру­же­ние ко­ро­ля С. А. По­ня­тов­ско­го .

В 1781-1786 годах сек­ре­тарь По­сто­ян­но­го со­ве­та, при­ни­мал уча­стие в Че­ты­рёх­лет­нем сей­ме. Был го­ря­чим сто­рон­ни­ком Третье­го мая 1791 года кон­сти­ту­ции. По­сле се­ку­ля­ри­за­ции ор­де­на иезуи­тов в 1773 году при со­дей­ст­вии ко­ро­ля по­лу­чил в управ­ле­ние 2 при­хо­да на Ви­лен­щи­не, с 1775 года вто­рой епископ Смо­лен­ский. В 1787 году со­про­во­ж­дал По­ня­тов­ско­го в его пу­те­ше­ст­вии по Ук­раи­не и был пред­став­лен Ека­те­ри­не II, ко­то­рой пре­под­нёс своё «Опи­са­ние Тав­ри­ды» - ис­то­рическое ис­сле­до­ва­ние о Крым­ском полуострове и его на­се­ле­нии с древ­ней­ших вре­мён, за что по­лу­чил от им­пе­рат­ри­цы по­жиз­нен­ную пен­сию. С 1788 года епископ Смо­лен­ский, в 1790-1796 годах епископ Луц­кий.

Нарушевич поль­зо­вал­ся из­вест­но­стью как из­да­тель, пе­ре­во­дчик и по­эт. В 1771-1777 годах ре­дак­ти­ро­вал пер­вый польский литературный журнал «Za­bawy Przyjemne i Pożyteczne» («При­ят­ные и по­лез­ные раз­вле­че­ния»), про­па­ган­ди­ро­вав­ший идеа­лы Про­све­ще­ния и но­вые об­раз­цы литературного твор­че­ст­ва. Впер­вые опуб­ли­ко­вал по­этические про­из­ве­де­ния М. К. Сар­бев­ско­го (1595-1640 годы), пе­ре­во­ды Го­ра­ция , Та­ци­та. Свои пе­ре­вод­ные и ори­ги­наль­ные по­этические про­из­ве­де­ния (оды и са­ти­ры) опуб­ли­ко­вал в 1778 году в 4 то­мах под об­щим названием «Со­чи­не­ния» («Dzi­eła»).

По по­ру­че­нию По­ня­тов­ско­го под­го­то­вил «Ис­то­рию поль­ско­го на­ро­да» («Histo­ria narodu pols­k­iego», t. 2-7, 1780-1786, t. 1, 1824), до­ве­дён­ную до 1386 года. Нарушевич за­ду­мы­вал её как труд, в ко­то­ром долж­ны быть пред­став­ле­ны не толь­ко дея­ния ко­ро­лей и шлях­ты, но и по­ли­тическая и эко­но­мическая ис­то­рия, ис­то­рия ре­ли­гии, куль­ту­ры, нау­ки, го­су­дар­ст­ва, пра­ва и т. д. В со­от­вет­ст­вии с идеа­ла­ми Про­све­ще­ния стре­мил­ся к ра­цио­на­ли­стическому по­ни­ма­нию ис­то­рии, от­ка­зал­ся от идеи про­ви­ден­циа­лиз­ма . Боль­шое зна­че­ние при­да­вал ис­точ­ни­кам; их по­ис­ком и ко­пи­ро­ва­ни­ем для Нарушевича за­ни­ма­лась боль­шая груп­па по­мощ­ни­ков. Ими бы­ли со­б­ра­ны ма­те­риа­лы и для по­сле­дую­щих то­мов «Ис­то­рии поль­ско­го на­ро­да» (т. н. пап­ки Нарушевича, 230 то­мов). Реа­ли­зо­вать свою ис­сле­до­ва­тель­скую про­грам­му Нарушевича уда­лось лишь час­тич­но, в цен­тре его вни­ма­ния ос­та­лась по­ли­тическая ис­то­рия. Но он по­ло­жил на­ча­ло кри­тическому на­прав­ле­нию в польской ис­то­рио­гра­фии.