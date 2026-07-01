НАРТСКИЙ ЭПОС
НАРТСКИЙ ЭПОС - героический эпос ряда народов Кавказа (адыгов, осетин, абазин, абхазов, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев); упоминания встречаются у кумыков (Дагестан).
Фрагменты сказаний зафиксированы также у ряда этнических групп Грузии (сванов, рачинцев и хевсуров); с конца XIX века они бытуют и в странах Ближнего Востока (Турции, Сирии, Иордании), сохраняясь в среде потомков народов Кавказа, переселившихся сюда в конце XIX века. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению относительно генезиса нартского эпоса и этимологии слова «нарты». Выработанный многочисленными народами, различающимися по историческим судьбам и языку, нартский эпос имеет общие черты: именование эпического героя-богатыря «нартом», а также сходство имён основных героев разных национальных версий эпоса. В структурном отношении нартский эпос - совокупность не объединённых общим сюжетом сказаний об отдельных богатырях, которые находятся в разной степени родства между собой, и об их мудрой наставнице и чародейке - «матери нартов» Сатаней (Сатáне).
В отличие от стадиально более поздних эпических памятников, сказания о нартах не отразили конкретных исторических событий; в них преобладают мифологические и сказочные сюжеты и мотивы (о происхождении культурных растений, орудий и др.), фигурируют мифологические персонажи. От них нередко ведут своё происхождение основные эпические герои, которые также наделены мифологическими чертами и связаны с архаичными мотивами, - например, мотивы рождения из камня, уязвимого места на неуязвимом теле, путешествия в царство мёртвых и др. в цикле, связанном с одним из главных героев всех версий нартский эпос - Сосруко (Сосланом; существуют и др. фонетические варианты имени). В то же время мифологическая архаика нередко сочетается с мотивами межродовых распрей, кровной мести и др.: сказания о сильнейшем из нартов - закалённом в огне Батразе (Батредзе).
Исполнительская традиция
Нартский эпос поныне существует в устной прозаичной и песенной форме. Музыкальная специфика эпоса в значительной степени сохранилась у адыгов, в фольклоре которых нартские сказания (нарт пшинатль) занимают основное место. Нартские сказания адыгов звучали в любой обстановке - домашней, походной, военной (в т. ч. перед сражением); среди неприуроченнных песен они считаются самыми древними. Исполняются антифонно или респонсорно. Солист (низкий мужской голос) ведёт повествование энергичным мелодическим речитативом, партия хора содержит главным образом ритмизованные асемантические слоги- восклицания. В некоторых песнях голос солиста звучит на фоне хорового бурдона (унисон или октава), затем хор исполняет переход к следующей строфе и возвращается к бурдону при очередном вступлении солиста. Нартские сказания со свободной метрикой поются без участия музыкальных инструментов (например, «Песня нартов могучих»), но большинство из них исполняется в сопровождении струнного смычкового (шичапшин) и трещотки (пхачич; набор соударяемых пластинок на ремне), подчёркивающих чёткую, энергичную, иногда танцевальную ритмику. Ныне нартские сказания поются также в сопровождении гармоники. В некоторых песнях (в соответствии с сюжетом) солирует женский голос («Сатаней оплакивает Сосруко»).
Издания:
Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974;
Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов. М., 1980–1990. Т. 1–3;
Нарты. Осетинский героический эпос. М., 1989–1991. Кн. 1–3;
Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев. М., 1994.