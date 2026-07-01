НАРТСКИЙ ЭПОС

НАРТСКИЙ ЭПОС - ге­ро­ический эпос ряда на­ро­дов Кав­ка­за (ады­гов, осе­тин , аба­зин, аб­ха­зов, че­чен­цев, ин­гу­шей, бал­кар­цев, ка­ра­ча­ев­цев); упо­ми­на­ния встречаются у кумыков (Да­ге­стан).

Фраг­мен­ты ска­за­ний за­фик­си­ро­ва­ны так­же у ря­да эт­нических групп Гру­зии (сва­нов, ра­чин­цев и хев­су­ров); с конца XIX века они бы­ту­ют и в стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка (Тур­ции, Си­рии, Иор­да­нии), со­хра­ня­ясь в сре­де по­том­ков на­ро­дов Кав­ка­за, пе­ре­се­лив­ших­ся сю­да в конце XIX века. Ис­сле­дователи до сих пор не пришли к еди­но­му мнению относительно генезиса нартского эпоса и этимологии слова «нарты». Вы­ра­бо­тан­ный мно­го­численными на­ро­да­ми, раз­ли­чаю­щи­ми­ся по ис­то­рическим судь­бам и язы­ку, нартский эпос име­ет об­щие чер­ты: име­но­ва­ние эпического ге­роя-бо­га­ты­ря «нар­том», а так­же сход­ст­во имён основных ге­ро­ев раз­ных национальных вер­сий эпо­са. В струк­тур­ном от­но­ше­нии нартский эпос - со­во­куп­ность не объ­е­ди­нён­ных об­щим сю­же­том ска­за­ний об отдельных бо­га­ты­рях, ко­то­рые на­хо­дят­ся в раз­ной сте­пе­ни род­ст­ва ме­ж­ду со­бой, и об их муд­рой на­став­ни­це и ча­ро­дей­ке - «ма­те­ри нар­тов» Са­та­ней (Са­тá­не).

В от­ли­чие от ста­ди­аль­но бо­лее позд­них эпических па­мят­ни­ков, ска­за­ния о нар­тах не от­ра­зи­ли кон­крет­ных ис­то­рических со­бы­тий; в них пре­об­ла­да­ют ми­фо­ло­гические и ска­зоч­ные сю­же­ты и мо­ти­вы (о про­ис­хо­ж­де­нии куль­тур­ных рас­те­ний, ору­дий и др.), фи­гу­ри­ру­ют ми­фо­ло­гические пер­со­на­жи. От них не­ред­ко ве­дут своё про­исхо­ж­де­ние основные эпические ге­рои, ко­то­рые так­же на­де­ле­ны ми­фо­ло­гическими чер­та­ми и свя­за­ны с ар­ха­ичными мо­ти­ва­ми, - например, мо­ти­вы ро­ж­де­ния из кам­ня, уяз­ви­мо­го мес­та на не­уяз­ви­мом те­ле, пу­те­ше­ст­вия в цар­ст­во мёрт­вых и др. в цик­ле, свя­зан­ном с од­ним из главных ге­ро­ев всех вер­сий нартский эпос - Со­сру­ко (Со­сла­ном; существуют и др. фонетические варианты имени). В то же вре­мя ми­фо­ло­гическая ар­хаи­ка не­ред­ко со­че­та­ет­ся с мо­ти­ва­ми меж­ро­до­вых рас­прей, кров­ной мес­ти и др.: ска­за­ния о силь­ней­шем из нар­тов - за­ка­лён­ном в ог­не Бат­ра­зе (Бат­ред­зе).

Ис­пол­ни­тель­ская тра­ди­ция

Нартский эпос по­ны­не су­ще­ст­ву­ет в уст­ной про­за­ичной и пе­сен­ной фор­ме. Музыкальная спе­ци­фи­ка эпоса в зна­чительной сте­пе­ни со­хра­ни­лась у ады­гов, в фольк­ло­ре ко­то­рых нарт­ские ска­за­ния (нарт пши­натль) за­ни­ма­ют основное ме­сто. Нарт­ские ска­за­ния ады­гов зву­ча­ли в лю­бой об­ста­нов­ке - до­маш­ней, по­ход­ной, во­ен­ной (в т. ч. пе­ред сра­же­ни­ем); сре­ди не­при­уро­ченн­ных пе­сен они счи­та­ют­ся са­мы­ми древ­ни­ми. Ис­пол­ня­ют­ся ан­ти­фон­но или рес­пон­сор­но. Со­лист (низ­кий муж­ской го­лос) ве­дёт по­ве­ст­во­ва­ние энер­гич­ным ме­ло­дическим ре­чи­та­ти­вом, пар­тия хо­ра со­дер­жит главным образом рит­ми­зо­ван­ные асе­ман­ти­че­ские сло­ги- вос­кли­ца­ния. В не­ко­то­рых пес­нях го­лос со­лис­та зву­чит на фо­не хо­ро­во­го бур­до­на (уни­сон или ок­та­ва ), за­тем хор ис­пол­ня­ет пе­ре­ход к сле­дую­щей стро­фе и воз­вра­ща­ет­ся к бур­до­ну при оче­ред­ном всту­п­ле­нии со­лис­та. Нарт­ские ска­за­ния со сво­бод­ной мет­ри­кой по­ют­ся без уча­стия музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (например, «Пес­ня нар­тов мо­гу­чих»), но боль­шин­ст­во из них ис­пол­ня­ет­ся в со­про­во­ж­де­нии струн­но­го смыч­ко­во­го (ши­чап­шин) и тре­щот­ки (пха­чич; на­бор со­уда­ряе­мых пла­сти­нок на рем­не), под­чёр­ки­ваю­щих чёт­кую, энер­гич­ную, ино­гда тан­це­валь­ную рит­ми­ку. Ны­не нарт­ские ска­за­ния по­ют­ся так­же в со­про­во­ж­де­нии гар­мо­ни­ки . В не­ко­то­рых пес­нях (в со­от­вет­ствии с сю­же­том) со­ли­ру­ет жен­ский го­лос («Са­та­ней оп­ла­ки­ва­ет Со­сру­ко»).

Издания:

Нар­ты. Адыг­ский ге­рои­че­ский эпос. М., 1974;

На­род­ные пес­ни и ин­ст­ру­мен­таль­ные наи­гры­ши ады­гов. М., 1980–1990. Т. 1–3;

Нар­ты. Осе­тин­ский ге­рои­че­ский эпос. М., 1989–1991. Кн. 1–3;

Нар­ты. Ге­рои­че­ский эпос бал­кар­цев и ка­ра­ча­ев­цев. М., 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)