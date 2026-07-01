НАРТОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

НАРТОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский учёный, механик и скульптор.

Отец А. А. Нар­то­ва . В 1705-1712 годах обу­чал­ся, за­тем ра­бо­тал в то­кар­не Шко­лы ма­те­матических и на­ви­гац­ких на­ук в Москве. В 1712 году на­зна­чен лич­ным то­ка­рем Пет­ра I и пе­ре­ве­дён в Санкт-Пе­тер­бург; в 1723-1725 годах ру­ко­во­ди­тель то­кар­ной мас­тер­ской. В 1718-1720 годах был в Прус­сии, Анг­лии, Фран­ции, учил­ся у П. Ва­ринь­о­на в Па­ри­же.

Нартов изо­брёл и по­стро­ил ряд ме­ха­ни­зированных стан­ков для по­лу­че­ния ко­пи­ро­ва­ни­ем ба­рель­е­фов и про­из­ве­де­ний при­клад­но­го искусства, пер­вый в ми­ре то­кар­но-вин­то­рез­ный ста­нок с суп­пор­том, а так­же мо­нет­ные стан­ки. С 1723 года уча­ст­во­вал в соз­да­нии Три­ум­фаль­но­го стол­па в Санкт-Пе­тер­бур­ге (мо­дель хра­нит­ся в Эр­ми­та­же ). С 1736 года за­ве­до­вал ме­ха­нической мас­тер­ской Пе­тербургской Академии наук. В 1738-1756 годах в Артиллерийском ве­дом­стве скон­ст­руи­ро­вал стан­ки для свер­ле­ния и об­точ­ки цапф пу­шек, а так­же оп­тический при­цел; пред­ло­жил но­вые спо­со­бы от­лив­ки пу­шек и за­дел­ки ра­ко­вин в ка­на­ле ору­жей­но­го ство­ла и др. В 1741 году изо­брёл ско­ро­стрель­ную ба­та­рею из 44 трёх­фун­то­вых мор­ти­рок, в ко­то­рой впер­вые при­ме­нил вин­то­вой подъ­ём­ный ме­ха­низм для из­ме­не­ния уг­ла воз­вы­ше­ния.

Нартов - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков отечественной мет­ро­ло­гии; соз­дал пер­вые русские об­раз­цы мер дли­ны и ве­са (1738 годы). Ав­тор книги «Те­ат­рум ма­хи­на­рум» (1737-1756 годы, сохранилась в ру­ко­пи­си), в ко­то­рой опи­сал кон­ст­рук­ции многих стан­ков.