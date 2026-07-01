НАРТОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
НАРТОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский учёный, механик и скульптор.
Отец А. А. Нартова. В 1705-1712 годах обучался, затем работал в токарне Школы математических и навигацких наук в Москве. В 1712 году назначен личным токарем Петра I и переведён в Санкт-Петербург; в 1723-1725 годах руководитель токарной мастерской. В 1718-1720 годах был в Пруссии, Англии, Франции, учился у П. Вариньона в Париже.
Нартов изобрёл и построил ряд механизированных станков для получения копированием барельефов и произведений прикладного искусства, первый в мире токарно-винторезный станок с суппортом, а также монетные станки. С 1723 года участвовал в создании Триумфального столпа в Санкт-Петербурге (модель хранится в Эрмитаже). С 1736 года заведовал механической мастерской Петербургской Академии наук. В 1738-1756 годах в Артиллерийском ведомстве сконструировал станки для сверления и обточки цапф пушек, а также оптический прицел; предложил новые способы отливки пушек и заделки раковин в канале оружейного ствола и др. В 1741 году изобрёл скорострельную батарею из 44 трёхфунтовых мортирок, в которой впервые применил винтовой подъёмный механизм для изменения угла возвышения.
Нартов - один из основоположников отечественной метрологии; создал первые русские образцы мер длины и веса (1738 годы). Автор книги «Театрум махинарум» (1737-1756 годы, сохранилась в рукописи), в которой описал конструкции многих станков.