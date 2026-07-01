НАРТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

НАРТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский государственный деятель, учёный, литератор, действительный тайный соетник (1807 год), почетный член Петербургской АН (1796 год), почетный член АХ (1794 год).

По-ви­ди­мо­му, вне­брач­ный сын А. К. Нар­то­ва , впер­вые сре­ди его де­тей упомянут в ис­по­вед­ной рос­пи­си 1746 года. Окон­чил Су­хо­пут­ный шля­хет­ный ка­дет­ский кор­пус (1755 год). Обу­чал­ся у от­ца «ме­ха­ни­че­ско­му и тех­ни­че­ско­му ис­кус­ст­вам». Слу­жил во 2-м осад­ном пол­ку Артиллерийского кор­пу­са (1756-1766 годы), поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом генерал-фельд­цейх­мей­сте­ра графа П. И. Шу­ва­ло­ва. Ма­сон; в первой половине - середине 1770-х годов от­крыл в Санкт-Пе­тер­бур­ге ло­жу «Го­рус» и ру­ко­во­дил ею. По­сто­ян­ный сек­ре­тарь (1765-1778, 1787-1797 год) и пре­зи­дент (1797-1813 годы) ВЭО. Де­пу­тат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов, вёл про­то­ко­лы её об­щих за­се­да­ний, член ко­мис­сий о по­ли­ции и о сред­нем ро­де лю­дей. В Берг-кол­ле­гии (слу­жил с 1766 года): член Ме­даль­ер­но­го комитета (1772-1774 годы), ви­це-пре­зи­дент Мо­нет­но­го департамента (1777-1781 годы); её ви­це-пре­зи­дент (1781-1783 годы), пре­зи­дент (1796-1798 годы). Исполняющий должность ди­рек­то­ра Гор­но­го училища в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1781-1783 годы). Пре­зи­дент Российской ака­де­мии (1801-1813 годы).

Пе­ре­вёл с немецкого языка «На­став­ле­ние о во­ен­ном ис­кус­ст­ве» прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го (1762 год; 2-е изд., 1791 год), «Тор­же­ст­во фи­ло­со­фии» Л. А. В. Гот­шед (1765 год, с по­свя­ще­ни­ем великому князю Пав­лу Пет­ро­ви­чу); «Ис­то­рию» Ге­ро­до­та (т. 1-3, 1763-1764 годы), «Сло­во по­хваль­ное им­пе­ра­то­ру Трая­ну…» Пли­ния Млад­ше­го (1777 год) (оба пе­ре­во­да по­свя­ще­ны императрице Ека­те­ри­не II); «Ми­не­ра­ло­гию» И. Г. Ле­ма­на (1772 год), «Ка­мен­ное цар­ст­во» немецкого ми­не­ра­ло­га И. Э. И. Валь­ха (1784 год), «Ме­тал­лур­гию» итальянского хи­ми­ка Дж. А. Ско­по­ли (ч. 1-2, 1800 год) и др. Из­вест­ны так­же его пе­ре­во­ды с французского языка - Ж. Ф. Пул­ле­на де Сен-Фуа («Гра­ция», 1760 год), Де­ту­ша («При­твор­ная Аг­нес­са…», «При­ви­де­ние с ба­ра­ба­ном…», 1764 год), Дж. Лил­ло («Лон­дон­ский ку­пец», 1764 год), А. Р. Ле­са­жа («Ба­ка­лавр Са­ла­мен­ской…», ч. 1-2, 1783 год), Л. С. Мер­сье («Кар­ти­ны Па­ри­жа», ч. 1, 1786 год), с немецкого языка - Л. Холь­бер­га («Ар­так­серкс», 1764 год; «Ген­рих и Пер­нил­ла…», 1764 год; «Пре­вра­щён­ный му­жик», 1765 год), Г. Э. Лес­син­га («Мо­ло­дой учё­ный», 1765 год) и др.

Ав­тор ра­бот по ле­со­во­дству (в т. ч. «О по­се­ве ле­са», 1765 год), ми­не­ра­ло­гии (в ча­ст­но­сти, латинско-русско-немецкого «Сло­ва­ря ми­не­ра­ло­ги­че­ско­го», 1790 год, не опубликован), аг­ро­но­мии, а так­же эле­гий, идил­лий, ли­рических сти­хо­тво­ре­ний, эпи­грамм, тор­жественных од («По­хва­ла Пе­тер­бур­гу», 1756 год, «Ода на все­ра­до­ст­ное вос­ше­ст­вие на пре­стол… им­пе­рат­ри­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны …», 1762 год), эпи­сто­лы «К вер­ным сы­нам Оте­че­ст­ва» (1762 год); «Рас­ска­зов Нар­то­ва о Пет­ре Ве­ли­ком» (2-я ред. опубликована час­тич­но в 1819 году, 1842 году, пол­но­стью в 1891 году, 1-я - в 2001 году; название да­но Л. Н. Май­ко­вым) сборника «анек­до­тов», написанных Нартова от имени отца и дол­гое вре­мя при­пи­сы­вав­ших­ся А. К. Нартову.

Ар­хив Нартова хра­нит­ся в На­учной библиотеке имени Н. И. Ло­ба­чев­ско­го Ка­зан­ско­го фе­де­раль­но­го университета и в Санкт-Пе­тербургском фи­лиа­ле Ар­хи­ва РАН.