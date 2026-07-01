НАРТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
НАРТОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский государственный деятель, учёный, литератор, действительный тайный соетник (1807 год), почетный член Петербургской АН (1796 год), почетный член АХ (1794 год).
По-видимому, внебрачный сын А. К. Нартова, впервые среди его детей упомянут в исповедной росписи 1746 года. Окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус (1755 год). Обучался у отца «механическому и техническому искусствам». Служил во 2-м осадном полку Артиллерийского корпуса (1756-1766 годы), пользовался покровительством генерал-фельдцейхмейстера графа П. И. Шувалова. Масон; в первой половине - середине 1770-х годов открыл в Санкт-Петербурге ложу «Горус» и руководил ею. Постоянный секретарь (1765-1778, 1787-1797 год) и президент (1797-1813 годы) ВЭО. Депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов, вёл протоколы её общих заседаний, член комиссий о полиции и о среднем роде людей. В Берг-коллегии (служил с 1766 года): член Медальерного комитета (1772-1774 годы), вице-президент Монетного департамента (1777-1781 годы); её вице-президент (1781-1783 годы), президент (1796-1798 годы). Исполняющий должность директора Горного училища в Санкт-Петербурге (1781-1783 годы). Президент Российской академии (1801-1813 годы).
Перевёл с немецкого языка «Наставление о военном искусстве» прусского короля Фридриха II Великого (1762 год; 2-е изд., 1791 год), «Торжество философии» Л. А. В. Готшед (1765 год, с посвящением великому князю Павлу Петровичу); «Историю» Геродота (т. 1-3, 1763-1764 годы), «Слово похвальное императору Траяну…» Плиния Младшего (1777 год) (оба перевода посвящены императрице Екатерине II); «Минералогию» И. Г. Лемана (1772 год), «Каменное царство» немецкого минералога И. Э. И. Вальха (1784 год), «Металлургию» итальянского химика Дж. А. Скополи (ч. 1-2, 1800 год) и др. Известны также его переводы с французского языка - Ж. Ф. Пуллена де Сен-Фуа («Грация», 1760 год), Детуша («Притворная Агнесса…», «Привидение с барабаном…», 1764 год), Дж. Лилло («Лондонский купец», 1764 год), А. Р. Лесажа («Бакалавр Саламенской…», ч. 1-2, 1783 год), Л. С. Мерсье («Картины Парижа», ч. 1, 1786 год), с немецкого языка - Л. Хольберга («Артаксеркс», 1764 год; «Генрих и Пернилла…», 1764 год; «Превращённый мужик», 1765 год), Г. Э. Лессинга («Молодой учёный», 1765 год) и др.
Автор работ по лесоводству (в т. ч. «О посеве леса», 1765 год), минералогии (в частности, латинско-русско-немецкого «Словаря минералогического», 1790 год, не опубликован), агрономии, а также элегий, идиллий, лирических стихотворений, эпиграмм, торжественных од («Похвала Петербургу», 1756 год, «Ода на всерадостное восшествие на престол… императрицы Екатерины Алексеевны…», 1762 год), эпистолы «К верным сынам Отечества» (1762 год); «Рассказов Нартова о Петре Великом» (2-я ред. опубликована частично в 1819 году, 1842 году, полностью в 1891 году, 1-я - в 2001 году; название дано Л. Н. Майковым) сборника «анекдотов», написанных Нартова от имени отца и долгое время приписывавшихся А. К. Нартову.
Архив Нартова хранится в Научной библиотеке имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета и в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.