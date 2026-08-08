НАРТКАЛА

НАРТКАЛА - го­род в Рос­сии, в Ка­бар­ди­но- Бал­ка­рии , центр Ур­ван­ско­го района.

Население 31,3 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен близ северо-восточных пред­го­рий Боль­шо­го Кав­ка­за, в ме­ж­ду­ре­чье Че­ре­ка и Ур­ва­ни. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник в 1913 году как станция Док­шу­ки­но на стро­ив­шей­ся железнодорожной ли­нии Кот­ля­рев­ская - Наль­чик (дви­же­ние от­кры­то в 1914 году). По­лу­чил на­зва­ние от близ­ле­жа­ще­го села Док­шу­ки­но (про­из­вод­ное от ка­бардинской фа­ми­лии Дохъ­у­шыкъ­уэ и русского суф­фик­са -ин; ны­не село Ка­хун). В 1920 году при стан­ции по­строе­но зер­но­хра­ни­ли­ще, ус­та­нов­ле­на па­ро­вая мо­ло­тил­ка для об­мо­ло­та ку­куру­зы.

Од­но­вре­мен­но стал фор­ми­ро­вать­ся при­стан­ци­он­ный по­сё­лок, ко­то­рый с 1930-х годов раз­ви­вал­ся как центр пе­ре­ра­бот­ки ме­ст­ной сельскохозяйственной про­дук­ции. С 1944 года центр Ур­ван­ско­го района Ка­бардинской АССР (1944-1957 годы), Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской АССР (1957-1992 годы), Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской Рес­пуб­ли­ки (с 1992 года). С 1955 года го­род, с 1967 года современное на­зва­ние [от «нарт» (ка­бардинский) - бо­га­тырь, пред­ста­ви­тель бо­га­тыр­ско­го пле­ме­ни из нарт­ско­го эпо­са и «ка­ла» (балкарский) - кре­пость, ук­ре­п­ле­ние]. Один из са­мых бла­го­ус­т­ро­ен­ных го­ро­дов Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии. Городская ме­четь (2000-е годы).

Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья, в т. ч. спир­то­вой (1936 год), вин­ный, кон­серв­ный за­во­ды. Про­изводство элек­тро­тех­нической про­дук­ции (за­вод «Те­ле­ав­то­ма­ти­ка» - кон­такт­ные ро­зет­ки для пе­чат­ных плат, кон­трол­ле­ры до­рож­ные для пе­ре­крё­ст­ков до­рог), строй­ма­те­риа­лов (железобе­тонные из­де­лия, би­ту­ми­ноз­ные сме­си; до­бы­ча стро­ительного кам­ня и др.).

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