НАРТКАЛА
НАРТКАЛА - город в России, в Кабардино- Балкарии, центр Урванского района.
Население 31,3 тысяч человек (2012 год). Расположен близ северо-восточных предгорий Большого Кавказа, в междуречье Черека и Урвани. Железнодорожная станция.
Возник в 1913 году как станция Докшукино на строившейся железнодорожной линии Котляревская - Нальчик (движение открыто в 1914 году). Получил название от близлежащего села Докшукино (производное от кабардинской фамилии Дохъушыкъуэ и русского суффикса -ин; ныне село Кахун). В 1920 году при станции построено зернохранилище, установлена паровая молотилка для обмолота кукурузы.
Одновременно стал формироваться пристанционный посёлок, который с 1930-х годов развивался как центр переработки местной сельскохозяйственной продукции. С 1944 года центр Урванского района Кабардинской АССР (1944-1957 годы), Кабардино-Балкарской АССР (1957-1992 годы), Кабардино-Балкарской Республики (с 1992 года). С 1955 года город, с 1967 года современное название [от «нарт» (кабардинский) - богатырь, представитель богатырского племени из нартского эпоса и «кала» (балкарский) - крепость, укрепление]. Один из самых благоустроенных городов Кабардино-Балкарии. Городская мечеть (2000-е годы).
Предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья, в т. ч. спиртовой (1936 год), винный, консервный заводы. Производство электротехнической продукции (завод «Телеавтоматика» - контактные розетки для печатных плат, контроллеры дорожные для перекрёстков дорог), стройматериалов (железобетонные изделия, битуминозные смеси; добыча строительного камня и др.).