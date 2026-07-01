НАРСЕС
НАРСЕС - византийский полководец и политический деятель.
Из знатного армянского рода. Б. ч. своей жизни провёл в качестве евнуха (смотрите Евнухи) в императорском дворце в Константинополе, считался любимцем императора Юстиниана I. Проницательный и умный политик, хитрый дипломат и талантливый полководец, Нарсес сыграл важную роль при подавлении восстания «Ника» (532 год). В 538 году был послан в Италию с 7-тысячным войском на помощь воевавшему с остготами полководцу Велисарию.
В 539 года из-за несогласованности действий Велисария и Нарсеса последний был отозван Юстинианом I. Вновь был направлен в Италию в 551 году на заключительном этапе войны Византии против Остготского королевства в качестве командующего византийской армией. Летом 552 года у местечка Тагина (ныне Гуальдо-Тадино) разбил армию остготского короля Тотилы, завоевал Среднюю Италию, взял Рим, а в конце 552 года нанёс окончательное поражение остготской армии на реке Сарнус (ныне Сарно).
В 554 году Нарсес отразил нападение франков и алеманнов на Италию. В 555 году назначен экзархом (правителем) завоёванной Италии. Придворные интриги и растущее недовольство населения Италии привели к его отставке в 567 году.