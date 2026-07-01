НАРСЕС

НАРСЕС - византийский полководец и политический деятель.

Из знат­но­го армянского ро­да. Б. ч. сво­ей жиз­ни про­вёл в ка­че­ст­ве ев­ну­ха (смотрите Ев­ну­хи ) в императорском двор­це в Кон­стан­ти­но­по­ле, счи­тал­ся лю­бим­цем императора Юс­ти­ниа­на I . Про­ни­ца­тель­ный и ум­ный по­ли­тик, хит­рый ди­пло­мат и та­лант­ли­вый пол­ко­во­дец, Нарсес сыг­рал важ­ную роль при по­дав­ле­нии вос­ста­ния «Ни­ка» (532 год). В 538 году был по­слан в Ита­лию с 7-ты­сяч­ным вой­ском на по­мощь вое­вав­ше­му с ост­го­та­ми пол­ко­вод­цу Ве­ли­са­рию.

В 539 года из-за не­со­гла­со­ван­но­сти дей­ст­вий Ве­ли­са­рия и Нарсеса по­след­ний был ото­зван Юс­ти­ниа­ном I. Вновь был на­прав­лен в Ита­лию в 551 году на за­клю­чительном эта­пе вой­ны Ви­зан­тии про­тив Ост­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва в ка­че­ст­ве ко­ман­дую­ще­го ви­зантийской ар­ми­ей. Ле­том 552 года у мес­теч­ка Та­ги­на (ны­не Гу­аль­до-Та­ди­но) раз­бил ар­мию ост­гот­ско­го ко­ро­ля То­ти­лы, за­вое­вал Среднюю Ита­лию, взял Рим, а в конце 552 года на­нёс окон­ча­тель­ное по­ра­же­ние ост­гот­ской ар­мии на реке Сар­нус (ны­не Сар­но).

В 554 году Нарсес от­ра­зил на­па­де­ние фран­ков и але­ман­нов на Ита­лию . В 555 году на­зна­чен эк­зархом (пра­ви­те­лем) за­воё­ван­ной Ита­лии. При­двор­ные ин­три­ги и рас­ту­щее не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния Ита­лии при­ве­ли к его от­став­ке в 567 году.