НАРРАТОЛОГИЯ

НАРРАТОЛОГИЯ - ли­те­ра­ту­ро­ведческая дис­ци­п­ли­на - тео­рия по­ве­ст­во­ва­ния.

Офор­ми­лась в конце 1960-х годов в ре­зуль­та­те пе­ре­смот­ра док­три­ны струк­ту­ра­лиз­ма; за­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное ме­сто ме­ж­ду струк­ту­ра­лиз­мом и ре­цеп­тив­ной кри­ти­кой. Ос­но­вы нарратологии за­ло­же­ны Р. О. Якоб­со­ном в статье «Лин­гвис­ти­ка и по­эти­ка » (1958 год); тер­мин впер­вые ис­поль­зо­вал Ц. То­до­ров в книге «Грам­ма­ти­ка "Де­ка­ме­ро­на"» (1969 год). На ста­нов­ле­ние нарратологии по­влия­ли ра­бо­ты пред­ста­ви­те­лей русской фор­маль­ной шко­лы, кон­цеп­ция диа­ло­гич­но­сти М. М. Бах­ти­на , идеи пред­ста­ви­те­лей мо­с­ков­ско-тар­ту­ской се­мио­тической шко­лы ( Ю. М. Лот­ман , Б. А. Ус­пен­ский), анг­ло-американские и немецкие ис­сле­до­ва­ния по тех­ни­ке по­ве­ст­во­ва­ния (П. Лаб­бок, В. Кай­зер и др.). Осо­бую роль сыг­ра­ли тру­ды французских струк­ту­ра­ли­стов - А. Ж. Грей­ма­са, К. Бре­мо­на, То­до­ро­ва, Ж. Же­нет­та, Ж. К. Ко­ке, ран­не­го Р. Бар­та.

Главная цель нарратологии - пре­одо­ле­ние им­ма­нент­но­го ана­ли­за тек­ста, ха­рак­тер­но­го для струк­тур­ной по­эти­ки. Ис­хо­дя из ком­му­ни­ка­тив­но­го по­ни­ма­ния при­ро­ды ли­те­ра­ту­ры, при­вер­жен­цы нарратологии обос­но­вы­ва­ют по­ло­же­ние о це­поч­ке по­ве­ст­во­ват.ельных ин­стан­ций, по ко­то­рой - в хо­де ак­тив­но­го «диа­ло­ги­че­ско­го взаи­мо­дей­ст­вия» пи­са­те­ля и чи­та­те­ля - осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пе­ре­да­ча ху­дожественной ин­фор­ма­ции. Об­ра­зую­щие текст зна­ки со­от­но­сят­ся как с вне­ли­те­ра­тур­ной ре­аль­но­стью, так и с ху­дожественной тра­ди­ци­ей, под ко­то­рой нарратология по­ни­ма­ет при­над­леж­ность тек­ста к оп­ре­де­лён­ной сис­те­ме литературных жан­ров, его свя­зи с литературным на­прав­ле­ни­ем, с др. ви­да­ми ис­кус­ст­ва и ду­хов­ной дея­тель­но­сти (эти­кой, ре­ли­ги­ей, фи­ло­со­фи­ей, эс­те­ти­кой).

В сфе­ре вни­ма­ния нарратологии - ана­лиз ие­рар­хии по­ве­ст­во­вательных уров­ней, от­но­ше­ний ме­ж­ду чи­та­те­лем, по­ве­ст­во­ва­те­лем и пер­со­на­жем, рас­ска­зом и ис­то­ри­ей и др. Ино­гда в нарратологии вы­де­ля­ют в ка­че­ст­ве отдельного на­прав­ле­ния «ана­лиз дис­кур­са» (Ю. Кри­сте­ва, Барт, М. Риф­фа­тер, П. Ван ден Хё­вель и др.).

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