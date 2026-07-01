НАРРАТОЛОГИЯ
НАРРАТОЛОГИЯ - литературоведческая дисциплина - теория повествования.
Оформилась в конце 1960-х годов в результате пересмотра доктрины структурализма; занимает промежуточное место между структурализмом и рецептивной критикой. Основы нарратологии заложены Р. О. Якобсоном в статье «Лингвистика и поэтика» (1958 год); термин впервые использовал Ц. Тодоров в книге «Грамматика "Декамерона"» (1969 год). На становление нарратологии повлияли работы представителей русской формальной школы, концепция диалогичности М. М. Бахтина, идеи представителей московско-тартуской семиотической школы (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский), англо-американские и немецкие исследования по технике повествования (П. Лаббок, В. Кайзер и др.). Особую роль сыграли труды французских структуралистов - А. Ж. Греймаса, К. Бремона, Тодорова, Ж. Женетта, Ж. К. Коке, раннего Р. Барта.
Главная цель нарратологии - преодоление имманентного анализа текста, характерного для структурной поэтики. Исходя из коммуникативного понимания природы литературы, приверженцы нарратологии обосновывают положение о цепочке повествоват.ельных инстанций, по которой - в ходе активного «диалогического взаимодействия» писателя и читателя - осуществляется передача художественной информации. Образующие текст знаки соотносятся как с внелитературной реальностью, так и с художественной традицией, под которой нарратология понимает принадлежность текста к определённой системе литературных жанров, его связи с литературным направлением, с др. видами искусства и духовной деятельности (этикой, религией, философией, эстетикой).
В сфере внимания нарратологии - анализ иерархии повествовательных уровней, отношений между читателем, повествователем и персонажем, рассказом и историей и др. Иногда в нарратологии выделяют в качестве отдельного направления «анализ дискурса» (Ю. Кристева, Барт, М. Риффатер, П. Ван ден Хёвель и др.).