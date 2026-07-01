Наррати́в истори́ческий

Наррати́в истори́ческий (от лат. narration — «повествование», «рассказ») — способ сообщения о событиях прошлого и придания им смысла. В античной риторике рассматривался как часть судебной речи, в которой излагался подлежащий разбирательству поступок. Будучи непременным элементом историописания, нарратив не удостаивался почти никакого внимания со стороны философов истории и теоретиков исторического знания вплоть до 2‑й половины XX в., когда в теории гуманитарного знания начался так называемый лингвистический поворот, в ходе которого был проблематизирован ряд базовых для исторической науки Нового времени конвенций и прежде всего безусловность различия между фактом и вымыслом. Внимание к нарративной форме исторического сообщения отличает преимущественно тех современных теоретиков, которые склонны видеть в истории в первую очередь чрезвычайно важную для социума практику культурной коммуникации и только потом поддающееся верификации знание о прошлом.

Одна из наиболее влиятельных теорий Н. и. была представлена А. Данто в работе «Аналитическая философия истории» (1965). В ней Н. и. был осмыслен как базовая концептуальная форма историографии , реализующая одновременно функции описания и объяснения событий прошлого. К числу главных достижений работы Данто следует отнести анализ структуры так называемых нарративных предложений. Они содержат глаголы прошедшего времени и являются наиболее употребимыми в исторических текстах. В этих предложениях имплицированы три временные позиции: первого по времени описываемого события, более позднего события, которое объясняет значение первого, и события самого исторического высказывания. Например: «В 1713 родился автор “Племянника Рамо”». Как показал Данто, историк, употребляющий такое предложение, заведомо отказывается от возможности оказаться свидетелем описываемого события, ибо никто не смог бы произнести такую фразу в тот момент, когда появился на свет Д. Дидро . Поэтому если историк может дать характеристику более раннего события только через более позднее, то это означает, что он описывает его не как наблюдатель, но именно как рассказчик. Кроме того, все три временные позиции нарративного предложения не связаны между собой в порядке единой последовательности. Если история — это повествование об уже свершившихся, а не о текущих событиях, то прошлое, о котором сообщает историк, и будущее, с точки зрения которого он о нем сообщает, не связаны линейно. Будущее историка, открытое для новых событий, всегда может создавать предпосылки для преобразований событий прошлого в новые смысловые конфигурации, поскольку прошлое не детерминировано никаким их предшествующим ходом. История, таким образом, представляет собой, по словам Данто, «ретроспективное переписывание (re-alignment) прошлого», которое никогда не может быть окончательным.

Тенденция к сближению практик исторического и художественного повествования достигает своего апогея в работах Х. Уайта . Задача историка, по его мнению, мало чем отличается от задачи писателя — подчинить разрозненные события прошлого единому сюжету. И хотя, как писал Уайт, «самим историкам может не нравиться думать о своих работах как о переводах „фактов” в „вымысел” (fiction), в этом как раз и заключается их эффект. Предлагая альтернативные „осюжетивания” (emplotments) для определенной последовательности событий, историк обеспечивает их всем возможным набором смыслов, который литературное искусство его эпохи может ему предоставить». В своей главной работе «Метаистория» (1973) Уайт предлагает оригинальную теорию построения сюжета Н. и., которая включает несколько уровней концептуализации исторического материала: «рассказ» (story-line), «сюжет» (plot) и «аргументация» (argument). Каждый из них представляет также специфический способ исторического объяснения. Необходимая Н. и. общая тематическая связность, по мысли Уайта, должна отсылать к некоей авторитетной моральной и социальной инстанции, выступающей для историка и его аудитории как реальность par exсellence. Только апелляция к такой инстанции, иначе говоря, только морализирующий дискурс может придать повествованию законченную форму, создавая иллюзию, что имеющаяся в нем сюжетная связь присутствовала в событиях «с самого начала». В результате, чем более объективными и беспристрастными стремятся выглядеть исторические сочинения, тем скорее они обнаруживают свои ресурсы осюжетивания, или фикционализации реальности.

В работе «Нарративная логика» (1983) Ф. Анкерсмит, развивая идеи Данто и Уайта, создает собственную теорию И. н., одновременно являющуюся теорией репрезентации исторической . Полемизируя с вышеназванными авторами, свой взгляд на отношение нарратива и реальности прошлого предлагают философы-­феноменологи П. Рикёр (1984–1985) и Д. Карр (1987). По их мнению, повествовательный сюжет неотделим от событий, которые он связывает. Прежде чем стать предметом художественного интереса, повествование выполняет практическую функцию по упорядочиванию наших действий и переживаний во времени.

Лит. : Саrr D. Time, Narrative and History. Bloomington (Ind.), 1987; Рикёр П. Время и рассказ / Пер. с фр. В 2 т. СПб., 1998–2000; Данто А. Аналитическая философия истории / Пер. с англ. М., 2002; Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Екатеринбург, 2002; Анкерсмит Ф. Нар­ративная логика. Семантический анализ языка историков / Пер. с англ. М., 2003. А. А. Олейников.