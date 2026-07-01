НАРОВЧАТСКОЕ ГОРОДИЩЕ

НАРОВЧАТСКОЕ ГОРОДИЩЕ - ос­тат­ки зо­ло­то­ор­дын­ско­го города Мох­ши (Мох­ша), административного цен­тра, кон­тро­ли­ро­вав­ше­го зем­ли, на­се­лён­ные морд­вой-мок­шей.

На­хо­дит­ся на ле­вом бе­ре­гу реки Шел­да­ис (ле­вый при­ток реки Мок­ша), час­тич­но под за­строй­кой современного села На­ров­чат (рай­он­но­го цен­тра Пен­зен­ской области, Рос­сия). В русских ле­то­пи­сях этот го­род и его ок­ру­га на­зы­ва­лись На­ру­чадь; упо­ми­на­ют­ся в свя­зи с со­бы­тия­ми «ве­ли­кой за­мят­ни» в Зо­ло­той Ор­де в 1360-х годах. На­ру­чадь за­хва­тил зо­ло­то­ор­дын­ский «князь» Та­гай (Тяг­ли) и от­ту­да в 1365 году со­вер­шил по­ход на зем­ли Ря­зан­ско­го княжества, но был на­стиг­нут ря­зан­ским князем Оле­гом Ива­но­ви­чем с со­юз­ни­ка­ми, раз­бит и ед­ва спас­ся бег­ством. Ве­ро­ят­но, имен­но Мох­ши упо­мина­ет­ся в чис­ле го­ро­дов, ра­зо­рён­ных во вре­мя по­хо­да Ти­му­ра (Та­мер­ла­на) в 1395 году. В русских до­ку­мен­тах с 1520-х годов упо­ми­на­ет­ся Наровчатское городище; с XVII века - сторо́жа в сис­те­ме обо­ро­ны Русского государства; го­род в 1780-1926 годах.

Пер­вые ар­хео­ло­гические на­ход­ки сде­ла­ны в хо­де ко­па­ния учеб­ных око­пов в 1916 году. Бы­ли об­на­ру­же­ны ар­хитектурные де­ко­ра­тив­ные эле­мен­ты и мо­не­ты, ко­то­рые по­зво­ли­ли А.А. Крот­ко­ву ото­жде­ст­вить Наровчатское городище с Мох­ши, го­ро­дом, пре­ж­де из­вест­ным толь­ко по мо­не­там, ко­то­рые че­ка­ни­лись с 1313 года, с прав­ле­ния ха­на Уз­бе­ка. Рас­коп­ки про­во­ди­лись Крот­ко­вым (1925, 1927), А.Е. Али­хо­вой (1959-1963 годы), Ю.А. Зе­ленее­вым (1989-1991 годы), Г.Г. Ру­мян­це­вым (1994). Ис­сле­до­ва­ны ос­тат­ки ме­че­ти , бань с под­поль­ным ото­пле­ни­ем и во­до­про­во­дом, до­мов с ка­на­ми из сыр­цо­во­го и обож­жён­но­го кир­пи­ча, гор­нов для об­жи­га кир­пи­ча и не­по­лив­ной ке­ра­мической по­су­ды. Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра Наровчатского городища в це­лом по­ка­за­тель­на для других зо­ло­то­ор­дын­ских го­ро­дов, осо­бен­но на тер­ри­то­рии Волж­ско-Кам­ской Бул­га­рии. Су­дя по ар­хео­ло­гическим дан­ным, с конца XIV века го­род при­хо­дит в за­пус­те­ние. К му­сульманскому клад­би­щу Мох­ши от­но­сят­ся и ос­тат­ки мо­ну­мен­таль­ных мав­зо­ле­ев с си­ни­ми и го­лу­бы­ми из­раз­ца­ми . По-ви­ди­мо­му, с Наровчатским городищем свя­зан и мор­дов­ский мо­гиль­ник, ис­сле­до­ван­ный близ современной сло­бо­ды Ста­рая Сот­ня (в 1,5 км от цен­тра села На­ров­чат).

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