НАРОВЧАТСКОЕ ГОРОДИЩЕ
НАРОВЧАТСКОЕ ГОРОДИЩЕ - остатки золотоордынского города Мохши (Мохша), административного центра, контролировавшего земли, населённые мордвой-мокшей.
Находится на левом берегу реки Шелдаис (левый приток реки Мокша), частично под застройкой современного села Наровчат (районного центра Пензенской области, Россия). В русских летописях этот город и его округа назывались Наручадь; упоминаются в связи с событиями «великой замятни» в Золотой Орде в 1360-х годах. Наручадь захватил золотоордынский «князь» Тагай (Тягли) и оттуда в 1365 году совершил поход на земли Рязанского княжества, но был настигнут рязанским князем Олегом Ивановичем с союзниками, разбит и едва спасся бегством. Вероятно, именно Мохши упоминается в числе городов, разорённых во время похода Тимура (Тамерлана) в 1395 году. В русских документах с 1520-х годов упоминается Наровчатское городище; с XVII века - сторо́жа в системе обороны Русского государства; город в 1780-1926 годах.
Первые археологические находки сделаны в ходе копания учебных окопов в 1916 году. Были обнаружены архитектурные декоративные элементы и монеты, которые позволили А.А. Кроткову отождествить Наровчатское городище с Мохши, городом, прежде известным только по монетам, которые чеканились с 1313 года, с правления хана Узбека. Раскопки проводились Кротковым (1925, 1927), А.Е. Алиховой (1959-1963 годы), Ю.А. Зеленеевым (1989-1991 годы), Г.Г. Румянцевым (1994). Исследованы остатки мечети, бань с подпольным отоплением и водопроводом, домов с канами из сырцового и обожжённого кирпича, горнов для обжига кирпича и неполивной керамической посуды. Материальная культура Наровчатского городища в целом показательна для других золотоордынских городов, особенно на территории Волжско-Камской Булгарии. Судя по археологическим данным, с конца XIV века город приходит в запустение. К мусульманскому кладбищу Мохши относятся и остатки монументальных мавзолеев с синими и голубыми изразцами. По-видимому, с Наровчатским городищем связан и мордовский могильник, исследованный близ современной слободы Старая Сотня (в 1,5 км от центра села Наровчат).