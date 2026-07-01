НАРОВЧАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
НАРОВЧАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - русский поэт, литературный критик.
Окончил Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ) и Литературный институт имени А.М. Горького (оба в 1941 году). Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов и в Великой Отечественной войне. С 1974 года главный редактор журнала «Новый мир».
Дебютировал в печати в 1941 году. Главное место в творчестве Наровчатова занимает тема войны: сборники «Костёр» (1948), «Солдаты свободы» (1952), «Горькая любовь» (1957), «Через войну» (1968), «Знамя над высотой» (1974), «Боевая молодость» (1975). Стихи о путешествиях составили сборники: «Северные звёзды» (1957), «Взыскательный путник» (1963), «Дальний путь» (1973). Автор исторических поэм «Семён Дежнёв» (1964; из эпохи царя Алексея Михайловича), «Василий Буслаев» (1959-1973 годы; о герое русских былин). В лирико-философской поэме «Фронтовая радуга» (1979) - размышления о судьбе своего поколения. Среди других произведений: литературоведческие и публицистические работы («Лирика Лермонтова: Заметки поэта», 1964, «Поэзия в движении», 1966, «Необычное литературоведение», 1970, и др.), книга воспоминаний «Мы входим в жизнь: Книга молодости» (1978), рассказы.