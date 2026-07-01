НАРОВЧАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

НАРОВЧАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - русский поэт, литературный критик.

Окон­чил Московский институт фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии (МИФЛИ) и Литературный институт имени А.М. Горь­ко­го (оба в 1941 году). Уча­ст­во­вал в советско-финляндской вой­не 1939-1940 годов и в Великой Отечественной вой­не. С 1974 года главный ре­дак­тор журнала «Но­вый мир».

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1941 году. Главное ме­сто в твор­че­ст­ве Наровчатова за­ни­ма­ет те­ма вой­ны: сборники «Кос­тёр» (1948), «Сол­да­ты сво­бо­ды» (1952), «Горь­кая лю­бовь» (1957), «Че­рез вой­ну» (1968), «Зна­мя над вы­со­той» (1974), «Бое­вая мо­ло­дость» (1975). Сти­хи о пу­те­ше­ст­ви­ях со­ста­ви­ли сборники: «Се­вер­ные звёз­ды» (1957), «Взы­ска­тель­ный пут­ник» (1963), «Даль­ний путь» (1973). Ав­тор ис­то­рических по­эм «Се­мён Деж­нёв» (1964; из эпо­хи ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ), «Ва­си­лий Бус­ла­ев» (1959-1973 годы; о ге­рое русских бы­лин). В ли­ри­ко-фи­лософской по­эме «Фрон­то­вая ра­ду­га» (1979) - раз­мыш­ле­ния о судь­бе сво­его по­ко­ле­ния. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ли­те­ра­ту­ро­ведческие и пуб­ли­ци­стические ра­бо­ты («Ли­ри­ка Лер­мон­то­ва: За­мет­ки по­эта», 1964, «По­эзия в дви­же­нии», 1966, «Не­обыч­ное ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние», 1970, и др.), книга вос­по­ми­на­ний «Мы вхо­дим в жизнь: Кни­га мо­ло­до­сти» (1978), рас­ска­зы.