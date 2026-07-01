НАРОДЫ МОРЯ
НАРОДЫ МОРЯ - термин, введённый в XIX веке Г. Масперо для обозначения упоминаемых в древнеегипетских надписях северных племён, напавших на Египет в правление фараонов Мернептаха (последняя четверть XIII века до н. э.) и Рамсеса III (начало XII века до н. э.).
Сами египтяне называли народы моря «северянами, пришедшими изо всех стран», или жителями «северных чужеземных стран, которые на островах», и локализовали эти страны «посреди Великой Зелени» (моря).
Впервые отдельные племена народов моря засвидетельствованы в четырёх письмах Амарнского архива XIV век до н. э. В трёх письмах к Эхнатону правитель Библа Риб- Адди упоминает о воинах шардана, которые служили наёмниками в Библе и Амурру. Ещё одно письмо было отослано фараону правителем Кипра. В нём идёт речь о нападениях на Кипр «людей страны Лукка», которые позднее фигурируют в египетских надписях под названием народа луку. Шардана, вероятно, были выходцами с Балкан (с территории античных Фракии и Иллирии), о чём свидетельствует сходство топонимики этих областей с названия «шардана». В начале XII века до н. э. часть шардана прибыла на остров Сардиния, по их имени остров получил своё название.
Жители «страны Лукка» тождественны обитателям юго-западной окраины Малой Азии, которая в античную эпоху называлась Ликией. Следующее по времени упоминание отдельных племён народов моря относится к 1289 году или 1288 году до н. э. В двух надписях Рамсеса II сообщается о нападении шардана с моря на Дельту и об их пленении воинами фараона. В пятый год правления Рамсеса II (около 1286 года или 1285 год до н. э.) отряды шардана в составе египетской армии участвовали в битве египтян с хеттами у города Кадеш. На стороне хеттов воевали отряды луку. В правление Рамсеса II на египетских рельефах впервые появились изображения шардана (их отличали шлемы с рогами и диском между ними) с круглыми щитами и длинными прямыми мечами, не свойственными защитному и наступательному вооружению народов Востока II-го тысячелетия до н. э. В 1219 году до н. э. 5 племён народов моря (акайваша, турша, шакалуша, шардана и луку) совместно с ливийцами нападали на западные границы Дельты. Фараону Мернептаху в 6-часовой битве на полях Пер-Иру удалось разгромить захватчиков, народы моря потеряли 2362 воина.
Из египетских надписей можно заключить, что среди народов моря преобладали акайваша и турша. Акайваша принято отождествлять с ахейскими греками (смотрите в статье Ахейцы), обитателями юга Балканского полуострова. Турша обычно идентифицируются как тирсены-этруски. Однако засвидетельствованное в XIII веке до н. э. хеттское название Трои - Таруиса также может быть соотнесено с этим этнонимом. Шакалуша сопоставляются с сикулами, догреческим населением острова Сицилия. Изображений этих народов моря не сохранилось, их дальнейшая судьба неизвестна. В 5-й год правления Рамсеса III вместе с турша на Египет нападали новые народов моря - пелесет и текер.
Первые отождествляются с упоминаемыми в Библии филистимлянами, вторые - с тевкрами, обитателями Троады. Причиной миграции этих племён египетские надписи называют разорение их родины в результате войны. В 8-й год правления Рамсеса III пелесет и текер вместе с племенами шакалуша, дануна и вашаша совершили ещё более масштабное нападение на Египет с моря и суши. Дануна сопоставляют либо с греками-данайцами, либо с жителями долины реки Адана в Киликии. Идентификация вашаша затруднена. Египетские надписи свидетельствуют, что нападениям народов моря подверглись также Хеттское царство, Кипр, Каркемиш и др.
Согласно археологическим данным, народы моря разрушили большинство сиро-палестинских городов (Угарит, Мегиддо, Тир и др.). На рельефах заупокойного храма Рамсеса III в Мединет-Абу сохранились изображения народов моря: характерной чертой пелесет, дануна и текер были т. н. перьевые шлемы, сходные с позднейшими греческими шлемами, украшенные щёткой из конского волоса. Шакалуша предположительно изображались в рогатых шлемах, сходных с головным убором шардана. Вооружение народов моря (обоюдоострые прямые мечи, круглые щиты) и отличительные детали их кораблей (украшение носовой и кормовой части судна изображением головы птицы) свидетельствуют о связи с эгейской культурной традицией.
Причины движения народов моря усматривают в масштабных этнополитических процессах позднего бронзового века в Эгеиде и Юго-Восточной Европе. После поражения от Рамсеса III пелесет и текер осели в Палестине, современное название которой происходит от имени пелесет. Пелесет-филистимляне утвердились в Пентаполисе (5 филистимских городов Газа, Гат, Ашдод, Аскалон, Экрон), текер - в городе Дор. Согласно Библии, филистимляне являлись главными противниками израильских племён в борьбе за доминирование в Палестине в XII-XI веках до н. э. Археологическая культура обосновавшихся в Палестине филистимлян демонстрирует симбиоз позднемикенской культуры и местной традиции. К первой половине I-го тысячелетия до н. э. они были ассимилированы более многочисленным западносемитским населением, хотя остатки филистимской культуры и религии сохранялись вплоть до эпохи эллинизма.