НАРОДЫ МОРЯ

НАРОДЫ МОРЯ - тер­мин, вве­дён­ный в XIX веке Г. Мас­пе­ро для обо­зна­че­ния упо­ми­нае­мых в древнеегипетских над­пи­сях се­вер­ных пле­мён, на­пав­ших на Еги­пет в прав­ле­ние фа­рао­нов Мер­неп­та­ха (по­след­няя четверть XIII века до н. э.) и Рам­се­са III (начало XII века до н. э.).

Са­ми егип­тя­не на­зы­ва­ли народы моря «се­ве­ря­на­ми, при­шед­ши­ми изо всех стран», или жи­те­ля­ми «се­вер­ных чу­же­зем­ных стран, ко­то­рые на ост­ро­вах», и ло­ка­ли­зо­ва­ли эти страны «по­сре­ди Ве­ли­кой Зе­ле­ни» (мо­ря).

Впер­вые отдельные пле­ме­на народов моря за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны в че­ты­рёх пись­мах Амарн­ско­го ар­хи­ва XIV век до н. э. В трёх пись­мах к Эх­на­то­ну пра­ви­тель Биб­ла Риб- Ад­ди упо­ми­на­ет о вои­нах шар­да­на, ко­то­рые слу­жи­ли на­ём­ни­ка­ми в Биб­ле и Амур­ру. Ещё од­но пись­мо бы­ло ото­сла­но фа­рао­ну пра­ви­те­лем Кип­ра. В нём идёт речь о на­па­де­ни­ях на Кипр «лю­дей стра­ны Лук­ка», ко­то­рые позд­нее фи­гу­ри­ру­ют в египетских над­пи­сях под названием на­ро­да лу­ку. Шар­да­на, ве­ро­ят­но, бы­ли вы­ход­ца­ми с Бал­кан (с тер­ри­то­рии ан­тич­ных Фра­кии и Ил­ли­рии), о чём сви­де­тель­ст­ву­ет сход­ст­во то­по­ни­ми­ки этих об­лас­тей с названия «шар­да­на». В начале XII века до н. э. часть шар­да­на при­бы­ла на остров Сар­ди­ния, по их име­ни ост­ров по­лу­чил своё на­зва­ние.

Жи­те­ли «стра­ны Лук­ка» то­ж­де­ст­вен­ны оби­та­те­лям юго-западной ок­раи­ны Малой­ Азии, ко­то­рая в ан­тич­ную эпо­ху на­зы­ва­лась Ли­ки­ей. Сле­дую­щее по вре­ме­ни упо­ми­на­ние отдельных пле­мён народов моря от­но­сит­ся к 1289 году или 1288 году до н. э. В двух над­пи­сях Рам­се­са II со­об­ща­ет­ся о на­па­де­нии шар­да­на с мо­ря на Дель­ту и об их пле­не­нии вои­на­ми фа­рао­на. В пя­тый год прав­ле­ния Рам­се­са II (около 1286 года или 1285 год до н. э.) от­ря­ды шар­да­на в со­ста­ве египетской ар­мии уча­ст­во­ва­ли в бит­ве егип­тян с хет­та­ми у города Ка­деш . На сто­ро­не хет­тов вое­ва­ли от­ря­ды лу­ку. В прав­ле­ние Рам­се­са II на египетских рель­е­фах впер­вые по­яви­лись изо­бра­же­ния шар­да­на (их от­ли­ча­ли шле­мы с ро­га­ми и дис­ком ме­ж­ду ни­ми) с круг­лы­ми щи­та­ми и длин­ны­ми пря­мы­ми ме­ча­ми, не свой­ст­вен­ны­ми за­щит­но­му и на­сту­па­тель­но­му воо­ру­же­нию на­ро­дов Вос­то­ка II-го тысячелетия до н. э. В 1219 году до н. э. 5 пле­мён народов моря (акай­ва­ша, тур­ша, ша­ка­лу­ша, шар­да­на и лу­ку) совместно с ли­вий­ца­ми на­па­да­ли на западные гра­ни­цы Дель­ты. Фа­рао­ну Мер­неп­та­ху в 6-ча­со­вой бит­ве на по­лях Пер-Иру уда­лось раз­гро­мить за­хват­чи­ков, народы моря по­те­ря­ли 2362 вои­на.

Из египетских над­пи­сей мож­но за­клю­чить, что сре­ди народов моря пре­об­ла­да­ли акай­ва­ша и тур­ша. Акай­ва­ша при­ня­то ото­жде­ст­в­лять с ахей­ски­ми гре­ка­ми (смотрите в статье Ахей­цы), оби­та­те­ля­ми юга Бал­кан­ско­го полуострова. Тур­ша обыч­но иден­ти­фи­ци­ру­ют­ся как тир­се­ны-эт­ру­ски. Од­на­ко за­сви­де­тель­ст­во­ван­ное в XIII веке до н. э. хетт­ское название Трои - Та­руи­са так­же мо­жет быть со­от­не­се­но с этим эт­но­ни­мом. Ша­ка­лу­ша со­пос­тав­ля­ют­ся с си­ку­ла­ми, дог­ре­че­ским на­се­ле­ни­ем острова Си­ци­лия. Изо­бра­же­ний этих народов моря не со­хра­ни­лось, их даль­ней­шая судь­ба не­из­вест­на. В 5-й год прав­ле­ния Рам­се­са III вме­сте с тур­ша на Еги­пет на­па­да­ли но­вые народов моря - пе­ле­сет и те­кер.

Пер­вые ото­жде­ст­в­ля­ют­ся с упо­ми­нае­мы­ми в Биб­лии фи­ли­стим­ля­на­ми, вто­рые - с тев­кра­ми, оби­та­те­ля­ми Троа­ды. При­чи­ной ми­гра­ции этих пле­мён египетские над­пи­си на­зы­ва­ют ра­зо­ре­ние их ро­ди­ны в ре­зуль­та­те вой­ны. В 8-й год прав­ле­ния Рам­се­са III пе­ле­сет и те­кер вме­сте с пле­ме­на­ми ша­ка­лу­ша, да­ну­на и ва­ша­ша со­вер­ши­ли ещё бо­лее мас­штаб­ное на­па­де­ние на Еги­пет с мо­ря и су­ши. Да­ну­на со­пос­тав­ля­ют ли­бо с гре­ка­ми-да­най­ца­ми, ли­бо с жи­те­ля­ми до­ли­ны реки Ада­на в Ки­ли­кии . Иден­ти­фи­ка­ция ва­ша­ша за­труд­не­на. Египетские над­пи­си сви­де­тель­ст­ву­ют, что на­па­де­ни­ям народов моря под­ве­рг­лись так­же Хетт­ское цар­ст­во, Кипр, Кар­ке­миш и др.

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, народы моря раз­ру­ши­ли боль­шин­ст­во си­ро-па­ле­стин­ских го­ро­дов (Уга­рит, Ме­гид­до, Тир и др.). На рель­е­фах за­упо­кой­но­го хра­ма Рам­се­са III в Ме­ди­нет-Абу со­хра­ни­лись изо­бра­же­ния народов моря: ха­рак­тер­ной чер­той пе­ле­сет, да­ну­на и те­кер бы­ли т. н. перь­е­вые шле­мы, сход­ные с позд­ней­ши­ми греческими шле­ма­ми, ук­ра­шен­ные щёт­кой из кон­ско­го во­ло­са. Ша­ка­лу­ша пред­по­ло­жи­тель­но изо­бра­жа­лись в ро­га­тых шле­мах, сход­ных с го­лов­ным убо­ром шар­да­на. Воо­ру­же­ние народов моря (обою­до­ост­рые пря­мые ме­чи, круг­лые щи­ты) и от­ли­чительные де­та­ли их ко­раб­лей (ук­ра­ше­ние но­со­вой и кор­мо­вой час­ти суд­на изо­бра­же­ни­ем го­ло­вы пти­цы) сви­де­тель­ст­ву­ют о свя­зи с эгей­ской куль­тур­ной тра­ди­ци­ей.

При­чи­ны дви­же­ния народов моря ус­мат­ри­ва­ют в мас­штаб­ных эт­но­по­ли­тических про­цес­сах позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка в Эгеи­де и Юго-Восточной Ев­ро­пе. По­сле по­ра­же­ния от Рам­се­са III пе­ле­сет и те­кер осе­ли в Па­ле­сти­не, современное на­зва­ние ко­то­рой про­ис­хо­дит от име­ни пе­лесет. Пе­ле­сет-фи­ли­стим­ля­не ут­вер­ди­лись в Пен­та­по­ли­се (5 фи­ли­стим­ских го­ро­дов Га­за, Гат, Аш­дод, Ас­ка­лон, Эк­рон), те­кер - в городе Дор. Со­глас­но Биб­лии, фи­ли­стим­ля­не яв­ля­лись глав­ны­ми про­тив­ни­ка­ми из­ра­иль­ских пле­мён в борь­бе за до­ми­ни­ро­ва­ние в Па­ле­сти­не в XII-XI веках до н. э. Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра об­ос­но­вав­ших­ся в Па­ле­сти­не фи­ли­стим­лян де­мон­ст­ри­ру­ет сим­би­оз по­зд­не­ми­кен­ской куль­ту­ры и ме­ст­ной тра­ди­ции. К первой половине I-го тысячелетия до н. э. они бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны бо­лее мно­го­чис­лен­ным за­пад­носе­мит­ским на­се­ле­ни­ем, хо­тя ос­тат­ки фи­ли­стим­ской куль­ту­ры и ре­ли­гии со­хра­ня­лись вплоть до эпо­хи эл­ли­низ­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)